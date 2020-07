Hengtong avalia danos de enchente com velocidade e tecnologia

Devastada pelas recentes chuvas torrenciais, Jiangxi ajustou a resposta emergencial do nível IV para o nível I – o mais alto – no prazo de uma semana no início de julho, período em que suas principais infraestruturas de comunicações e transportes foram quase destruídas.

Ao receber o pedido urgente de ajuda, em 13 de julho, a Hengtong correu contra o tempo e concluiu a produção e entrega de suprimentos no menor tempo possível, o que, espera-se, vai ajudar a restaurar o sistema de comunicação na área devastada pela enchente.

A Hengtong está auxiliando o trabalho de reparo da enchente de muitas maneiras.

Com volumes de chuva não vistos em décadas, as chuvas sazonais deste ano – ou as "chuvas de ameixas" no dito popular, estão representando um perigo crítico de enchente na bacia do Rio Yangtzé. A cidade de Nanjing, capital da Província de Jiangsu, já em 18 de julho viu seu nível da água do Rio Yangtzé superar sua elevação histórica, registrada em 1954.

O caso em torno do Lago Taihu, o terceiro maior lago de água fresca da China e berço da Hengtong, não é melhor. Um significativo reservatório de água para o Yangtzé, as águas excederam o nível de segurança e alcançaram o quarto mais alto nível da história, já em 17 de julho. O Departamento de Recursos Hídricos da Província de Jiangsu elevou o alerta de enchente no lago para vermelho (o nível mais alto).

Nascida às margens do Taihu, a Hengtong está retribuindo ao "lago mãe" na forma inteligente de um sistema sensor de água que mantém a observação da saúde da massa de água.

Um projeto de demonstração de proteção ambiental, este sistema está contribuindo para a prevenção de enchentes locais e trabalho de controle com uma rede de 9 estações de observação usando análises baseadas em big data da qualidade, nível, velocidade e taxa de fluxo da água, etc.

Todas as estatísticas podem ser verificadas num dispositivo móvel. Este sistema fornece ferramentas úteis para controlar o dilúvio de maneira científica e focada, aumentando assim a capacidade local de combate a enchentes.

O que são as "chuvas de ameixa"

Chuvas de ameixas ou chuva de ameixas amarelas é o apelido dado à temporada anual de chuvas no sul e leste da China. Sobretudo ocorrendo ao longo da bacia do Rio Yangtzé, elas também se estendem para a Província de Taiwan e até para o Japão, onde são chamadas de Bai-u. Quando sua temporada paira sobre a área do Rio Yangtzé de junho a julho, as ameixas tornam-se amarelas e maduras – o que confere um sabor agradável à estação. Depois das chuvas de ameixas, chegam os dias de cão do verão.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1217260/Hengtong.jpg

FONTE Hengtong Group

Related Links

htgd.com.cn



SOURCE Hengtong Group