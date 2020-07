Spoločnosť Hengtong sleduje poškodenia spôsobené povodňami prostredníctvom rýchlosti a technológie

Provincia Jiangxi, zničená nedávnymi prívalovými dažďami eskalovala reakciu na núdzové situácie z úrovne IV na najvyššiu úroveň I v rámci jedného týždňa začiatkom júla, počas ktorého boli takmer zničené mnohé dopravné a komunikačné infraštruktúry.

Spoločnosť Hengtong, ktorá dostala naliehavú výzvu na pomoc 13. júla, sa rozbehla proti času a dokončila výrobu a dodávku v čo najkratšom čase, čo, dúfajme, pomôže pri obnove komunikačného systému pre oblasť zničenú povodňami.

Hengtong rieši povodňové opravy viacerými spôsobmi.

Tohtoročné sezónne dažde alebo „slivkové dažde" aké neboli vidieť desaťročia predstavujú v národnom prostredí kritické nebezpečenstvo záplav z povodia rieky Yangtze. Mesto Nanjing, hlavné mesto provincie Jiangxi, zaznamenalo od 18. júla takú hladinu vody v rieke Yangtze, ktorá predbehla historicky najvyššiu hodnotu zaregistrovanú v roku 1954.

O nič lepší nie je prípad jazera Taihu, tretieho najväčšieho sladkovodného jazera v Číne a kolísky spoločnosti Hengtong. Voda, ktorá bola pre Yangtze významnou nádržou, prekročila úroveň bezpečnosti a dosiahla štvrtú najvyššiu úroveň v histórii už 17. júla. Oddelenie vodných zdrojov provincie Jiangsu zvýšilo povodňovú výstrahu na červenú (najvyššiu úroveň) pre jazero.

Spoločnosť Hengtong, ktorá sa narodila na brehu jazera Taihu, sa vracia späť k „materskému jazeru" v inteligentnej podobe systému snímania vody, ktorý neustále sleduje zdravie vodného útvaru.

Tento demonštračný projekt na ochranu životného prostredia prispieva k miestnej protipovodňovej a riadiacej práci so sieťou 9 staníc, ktoré sledujú pomocou analýzy big data kvalitu vody, jej úroveň, rýchlosť, rýchlosť toku, atď.

Všetky štatistiky je možné skontrolovať na mobilnom zariadení. Tento systém poskytuje užitočné nástroje na vedecké a cielené potláčanie povodní, čím sa zvyšuje miestna protipovodňová kapacita.

Čo sú „slivkové dažde"

Slivkové dažde alebo žlté slivkové dažde sú prezývkou pre obdobie dažďov v južnej a východnej Číne. Väčšinou sú pozdĺž povodia rieky Yangtze, ale rozširujú sa aj do provincie Taiwan a až do Japonska, kde sa nazýva Bai-u. V čase ich najväčšieho výskytu od júna do júla v oblasti rieky Yangtze, sa slivky sa správne zmenia na žlté a dozrejú, čo dodáva sezóne príjemnú chuť. Po slivkových dažďoch prichádzajú psie dni leta.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1217178/Hengtong.jpg

