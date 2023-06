Hengtong Optic-Electric publie un rapport sur les facteurs ESG 2022 à la PT Expo

PÉKIN, 10 juin 2023 /PRNewswire/ -- Lors de la 31e China International Information and Communications Exhibition (PT Expo) le 5 juin, Hengtong Optic-Electric a organisé la conférence de lancement du rapport sur les nouveaux produits et les facteurs ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) mondiaux de Hengtong Optic-Electric pour 2023. L'événement a marqué la publication officielle du « Rapport ESG 2022 de Hengtong Optic-Electric ». Cette année est particulièrement importante pour Hengtong Optic-Electric qui célèbre ses 30 ans d'existence et ses 20 ans de cotation en bourse.

2691d77b000d879893831817bb6c9b3

La publication du rapport ESG, qui a eu lieu lors de la PT Expo, a mis en valeur la performance et l'engagement de Hengtong Optic-Electric dans les domaines de l'environnement, de la société et de la gouvernance. En tant que leader mondialement reconnu dans l'industrie de la communication optique, Hengtong Optic-Electric a développé une chaîne industrielle complète, des solutions de système, et des services d'exploitation et de maintenance techniques. La société fournit des produits et des services innovants et de haute qualité sur le marché dans divers domaines tels que les réseaux de puissance de calcul, les communications maritimes, les câbles de transmission sous-marins à ultra-haute tension et la production d'énergie éolienne.

Lors de la conférence de lancement, Hengtong Optic-Electric a présenté le « Rapport ESG 2022 de Hengtong Optic-Electric », qui comprenait cinq sections : responsabilité d'entreprise, qualité des produits, initiatives vertes et bas carbone, développement des talents et responsabilité sociale. Le rapport a dévoilé les pratiques de Hengtong Optic-Electric dans l'exercice de ses responsabilités envers les acteurs importants tels que les actionnaires, les clients, les partenaires, les employés, l'environnement et la communauté en 2022. Il a également mis en évidence sa performance dans les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise.

David Tan, président de Hengtong International Business Group et directeur du comité ESG de Hengtong Optic-Electric, a déclaré qu'à l'avenir, la société continuera de s'acquitter de ses responsabilités et obligations sociales et environnementales. Hengtong Optic-Electric vise à atteindre le développement durable en améliorant et en élevant continuellement sa performance ESG et l'entreprise accélérera le processus de transformation numérique et de mise à niveau intelligente dans le secteur, tout en maintenant ses valeurs d'ouverture, de coopération, de construction commune et de partage. Hengtong Optic-Electric continuera de progresser, en favorisant la collaboration industrielle et sociétale pour le développement durable et en apportant de nouvelles contributions à la construction d'industries modernes.

Lors de la PT Expo de cette année, Hengtong Optic-Electric a présenté ses solutions et ses succès d'applications dans sept grands domaines : réseaux de puissance de calcul, 5G et Future 5G (F5G), communications maritimes, Internet industriel, villes intelligentes, technologies et matériaux émergents, et pratiques ESG. Cette présentation est devenue l'un des points forts de l'événement, recevant une large attention.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2097638/2691d77b000d879893831817bb6c9b3.jpg

SOURCE Jiangsu Hengtong Optic-Electric Co., Ltd.