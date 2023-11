Henkel firma parceria com a fornecedora de soluções de manutenção preditiva Nanoprecise Sci Corp

A parceria promove a digitalização de operações industriais e capacita clientes a aproveitar todo o potencial da tecnologia avançada

DÜSSELDORF, Alemanha, 10 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Henkel Adhesive Technologies, líder global em adesivos, selantes e revestimentos funcionais, anunciou recentemente uma parceria estratégica com a Nanoprecise Sci Corp (Nanoprecise), uma empresa fornecedora de soluções de manutenção preditiva com sede no Canadá. Através dessa parceria, as duas empresas reafirmam seu compromisso com a digitalização das operações industriais e o apoio aos clientes no uso de tecnologias de ponta.

Para ampliar suas ofertas como parceiro experiente e confiável no setor de operações industriais, a Henkel escolheu a Nanoprecise como seu parceiro de confiança na área de soluções de manutenção preditiva para conjuntos de equipamentos rotativos, após uma análise abrangente e testes de várias soluções, incluindo soluções em fase inicial e outras já consolidadas disponíveis no mercado.

"Nossa colaboração com a Nanoprecise marca um passo crucial em direção à digitalização das operações industriais. Com experiência em manutenção preditiva de equipamentos rotativos e o crescente conjunto LOCTITE® Pulse de soluções IIoT para equipamentos estáticos, podemos capacitar os clientes industriais com soluções inteligentes de manutenção plug-and-play. Essa parceria reafirma nosso compromisso com a confiança, eficiência e sustentabilidade", afirma Dr. Kourosh Bahrami, vice-presidente sênior corporativo da Henkel.

Enquanto o setor industrial caminha rumo a uma maior sustentabilidade e excelência operacional, essa parceria consolida o compromisso da Henkel em aprimorar a eficiência e a sustentabilidade globais da empresa e de seus clientes. Ela representa a união da experiência industrial e da inovação tecnológica, dedicada a gerar valor e contribuir para um ambiente de manufatura mais ecológico e mais sustentável.

Com as soluções Industrial Internet of Things (IIoT), a equipe da Nanoprecise está ajudando clientes do mundo todo a implementar estratégias de manutenção preditiva e prescritiva para aumentar a produtividade. "Esta é uma oportunidade incrível para a Nanoprecise colaborar com uma das empresas icônicas que sempre construiu relacionamentos de confiança e possui uma das marcas mais conhecidas no mundo industrial, a LOCTITE", afirma Sunil Vedula, fundador e CEO da Nanoprecise Sci Corp.

Juntas, a Henkel e a Nanoprecise Sci Corp têm como objetivo transformar as operações industriais e alcançar novos patamares, redefinindo a abordagem dos operadores em relação à manutenção e à confiabilidade dos equipamentos. Essa colaboração gera perspectivas interessantes para as indústrias de processos, levando-as rumo ao futuro de operações inteligentes e eficientes. A parceria facilitará a transição suave para práticas de fabricação sustentáveis, marcando um avanço significativo em direção a um futuro mais ecológico e responsável.

Sobre a Henkel

Com suas marcas, inovações e tecnologias, a Henkel mantém posições de liderança no mercado global, tanto no setor industrial quanto no de consumo. A unidade de negócios Adhesive Technologies é líder global no mercado de adesivos, selantes e revestimentos funcionais. Com a Consumer Brands, a empresa detém posições de liderança, principalmente em cuidados com os cabelos, lavanderia e limpeza para o lar, em diversos mercados e categorias ao redor do mundo. As três marcas mais fortes da empresa são LOCTITE, Persil e Schwarzkopf. No ano fiscal de 2022, a Henkel alcançou um volume de vendas superior a 22 bilhões de euros e um lucro operacional ajustado de aproximadamente 2,3 bilhões de euros. As ações preferenciais da Henkel são negociadas no índice de ações alemão DAX. A Henkel tem uma longa tradição em sustentabilidade e possui uma estratégia de sustentabilidade clara com metas específicas. Fundada em 1876, a Henkel conta hoje com uma equipe diversificada de mais de 50.000 colaboradores em todo o mundo, unidos por uma forte cultura corporativa, valores compartilhados e um propósito em comum: "pioneiros de coração para o bem das gerações." Mais informações em www.henkel.com

Sobre a Nanoprecise Sci Corp

A Nanoprecise Sci Corp é uma fornecedora de soluções de manutenção preditiva baseadas em IA automatizadas que facilita a detecção precoce de pequenas alterações nas operações das máquinas muito antes que elas afetem a produção ou causem períodos de inatividade. A Nanoprecise é especializada na implementação de tecnologias de Inteligência Artificial e IIoT para manutenção preditiva de ativos e redução da pegada de carbono de fábricas. A Nanoprecise Sci Corp tem o compromisso de fornecer soluções de manutenção preditiva inovadoras, confiáveis e escalonáveis, permitindo que as empresas maximizem o tempo de atividade dos ativos, aumentem a produtividade e alcancem uma excelência operacional sem igual no atual cenário competitivo. Mais informações em www.nanoprecise.io

