Henley & Partners discutem igualdade soberana em Davos

LONDRES, 24 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- A Henley & Partners ficou satisfeita em fazer parte de um painel de discussões em Davos durante o Fórum Econômico Mundial realizado durante essa semana, o qual considerou a inovação entre o estado individual e o estado soberano, e os benefícios que podem ser criados através de programas de migração de investimentos.

O presidente do conselho Dr. Christian H. Kaelin se baseou no conceito de igualdade soberana, o qual ele apresentou em Davos no ano passado. O conceito atraiu positivamente diversos públicos durante os últimos 12 meses, com o Dr. Kaelin comentando que "estamos em conversações constantes com estados soberanos – mais de 30 países reconheceram o potencial da igualdade soberana. A igualdade soberana é os dois lados de uma mesma moeda. Os estados oferecem mobilidade e segurança global melhoradas, com os investidores literalmente 'acreditando em um país', injetando capital sem dívidas que cria valor soberano e societário".

Adicionalmente, o Dr. Kaelin notou a importância dos avanços tecnológicos que podem ajudar a assegurar que dois requerimentos para os programas bem-sucedidos de migração de investimentos sejam atendidos: integridade e aprovação pública. "É através da aplicação inteligente de novas tecnologias que os estados soberanos podem proteger a si mesmos e os seus cidadãos", o Dr. Kaelin confirmou. "A integridade dos dados – seja em relação à cidadania, saúde ou dados pessoais – é extremamente importante para o indivíduo. É fundamental que os contratos entre as nações e os cidadãos sejam feitos com confiança mútua".

Durante o painel de discussões em Davos, o Dr. Kaelin concluiu: "Não há dúvidas que o relacionamento entre o estado soberano e o cidadão está mudando. Os estados soberanos estão em constante competição por talento e capital e estão proativamente se autopromovendo. A igualdade soberana será em breve o novo normal".

