Henley & Partners : Les entrepreneurs optent pour la diversification du domicile à l'ère de la Covid-19

LONDRES, 9 mars 2021 /PRNewswire/ -- L'importante volatilité mondiale provoquée par la Covid-19 a conduit beaucoup d'entrepreneurs et d'investisseurs internationaux fortunés développer des portefeuilles de domiciles géographiquement diversifiés par le biais de la résidence et de la citoyenneté par investissement dans le but de surmonter les limites et les risques d'être assigné à une seule résidence.

Au cours des huit derniers mois, Henley & Partners a constaté une augmentation de 32 % du nombre moyen quotidien de demandes de renseignements par rapport au premier semestre de 2020. Les changements dans les nationalités prédominantes qui s'intéressent à la migration des investissements sont révélateurs (le plus étonnant étant le bond de 192 % des demandes de renseignements des citoyens américains en 2020 par rapport à l'année précédente). Les demandes de renseignements des Canadiens ont augmenté de 34 %, et les demandes de renseignements des ressortissants britanniques et français ont augmenté de 29 % et 26 %, respectivement.

Selon le Dr Juerg Steffen , PDG de Henley & Partners, les personnes très fortunées des pays les plus avancés optent pour un portefeuille intégré de migration d'investissement avec des options complémentaires de citoyenneté et de résidence afin de créer une valeur optimale et d'atténuer les risques en termes de lieu où elles et leurs familles peuvent vivre, travailler, étudier et investir. « C'est un cas classique : ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. La majorité des options du programme s'adressent à toute la famille, et beaucoup s'étendent aux parents et même aux grands-parents et aux frères et sœurs. Plus vous avez accès à un grand nombre de juridictions, plus vos actifs et vos opportunités sont diversifiés et moins vous êtes exposés aux risques spécifiques liés à un pays, tels qu'une mauvaise sécurité sanitaire, des taux d'imposition plus élevés ou des changements politiques inattendus. »

Selon Dominic Volek , chef de groupe de la clientèle privée chez Henley & Partners, l'intérêt croissant pour une série d'options de domiciliation visant à améliorer la résilience des portefeuilles et à garantir la longévité physique et financière et l'héritage dans le sillage de la pandémie est un phénomène mondial. « Il s'agit d'adopter une perspective véritablement mondiale, et la meilleure façon d'y parvenir est de disposer d'un portefeuille diversifié : une gamme de lieux où vous, votre famille et votre famille élargie, ainsi que vos actifs, peuvent être basés, ce qui vous offre des possibilités alternatives en matière d'affaires, de carrière, d'éducation, de soins de santé et de mode de vie à l'échelle mondiale. »

« Il existe de nombreuses options qui s'adressent aux familles nombreuses et multigénérationnelles qui ne veulent ou ne doivent pas nécessairement se trouver au même endroit. Par exemple, un entrepreneur technologique prospère pourrait demander un visa Global Talent Independent Visa en Australie afin d'y obtenir une résidence permanente. Les enfants ont pour objectif d'étudier en Europe ou au Royaume-Uni, et ils font donc également une demande de participation au programme UK Investor Immigration Program du Royaume-Uni ou au programme Golden Residence Permit Program du Portugal . Les parents retraités, quant à eux, préféreraient passer du temps en Thaïlande, afin de pouvoir postuler au programme Thailand Elite Residence Program , qui offre une option incluant plusieurs personnes à charge. La Covid-19 nous a rappelé que nous devons adopter une approche stratégique à long terme, et non pas nous précipiter vers la sortie de secours lorsque les choses tournent mal dans notre lieu de résidence actuel. »

Contact pour les médias :

Paddy Blewer

Responsable de la communication

[email protected]

Related Links

https://www.henleyglobal.com



SOURCE Henley & Partners