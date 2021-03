Henley & Partners: empreendedores optam pela diversificação de domicílios na era da Covid-19

LONDRES, 9 de março de 2021 /PRNewswire/ -- A significativa volatilidade global impulsionada pela Covid-19 levou a um aumento de empreendedores endinheirados e investidores internacionais que, para superar as limitações e os riscos de ficarem restritos a uma única residência, optaram por construir carteiras de domicílios geograficamente diversificadas por meio de residência e cidadania por investimento.

Nos últimos oito meses, a Henley & Partners viu um aumento de 32% no número diário de consultas em comparação aos primeiros seis meses de 2020. As mudanças nas nacionalidades predominantes interessadas na migração de investimentos são surpreendentes. O que mais surpreendeu foi o aumento do número de consultas de cidadãos americanos em 2020, que apresentou um aumento de 192% em comparação ao ano anterior. As consultas dos canadenses apresentaram aumento de 34%, além do aumento de 29% e 26% nas consultas vindas do Reino Unido e da França, respectivamente.

O Dr. Juerg Steffen, CEO da Henley & Partners, afirma que os indivíduos com patrimônio líquido ultra-alto das economias mais avançadas do mundo estão optando por um portfólio integrado de migração de investimentos de cidadania complementar e opções de residência para criar um valor ideal e reduzir riscos relacionados a onde eles e suas famílias podem viver, trabalhar, estudar e investir. "É um caso clássico de não colocar todos os ovos em uma única cesta. A maioria das opções de programa inclui toda a família, e muitas se estendem aos pais e até mesmo aos avós e irmãos. Quanto mais jurisdições você puder acessar, mais diversificados serão seus ativos e oportunidades, e quanto menor a sua exposição aos riscos específicos de um país, como baixo padrão de segurança sanitária, aumento de tributos ou mudanças de políticas inesperadas."

De acordo com Dominic Volek, diretor de clientes privados da Henley & Partners, o interesse crescente em garantir um conjunto de opções de domicílio para melhorar a resiliência das carteiras, garantir a longevidade física e financeira e o legado após a pandemia é um fenômeno mundial. "Trata-se de adotar uma perspectiva verdadeiramente global, e a melhor maneira de fazer isso é ter uma carteira diversificada. Uma variedade de locais onde você, sua família, seus parentes e seus ativos podem estar, oferecendo a você negócios, carreira, educação, saúde e oportunidades de estilo de vida alternativos em escala mundial."

"Existem muitas opções que atendem a famílias grandes e multigeracionais que não necessariamente querem ou precisam estar no mesmo local. Por exemplo, um empreendedor de tecnologia de sucesso poderia solicitar o visto do Talento Global australiano para obter residência permanente na Austrália. As crianças estão prontas para estudar na Europa ou no Reino Unido, então também se inscrevem no programa de imigração para investidores do Reino Unido ou na ARI (Autorização de Residência para Atividade de Investimento) de Portugal. Os pais aposentados, por outro lado, podem preferir passar um tempo na Tailândia, então poderiam se candidatar ao Programa de Residência Elite da Tailândia, que tem uma opção que inclui vários dependentes. A Covid-19 nos lembrou que precisamos adotar uma abordagem estratégica de longo prazo, não fazer uma corrida maluca em busca de uma saída de emergência quando as coisas não vão bem onde vivemos atualmente."

