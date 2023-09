Henley & Partners publica o primeiro Crypto Wealth Report do mundo

LONDRES, 5 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- Existem 88.200 milionários de criptomoedas em todo o mundo, com pouco menos da metade (40.500) detendo suas fortunas em Bitcoin, conforme o Crypto Wealth Report inaugural, publicado pelos principais especialistas internacionais em riqueza e migração de investimentos, Henley & Partners. O valor total de mercado das criptomoedas agora é impressionantes 1.180 USD bilhão e 425 milhões indivíduos em todo o mundo possuem criptomoedas.

Este relatório pioneiro inclui estatísticas exclusivas sobre o número de milionários, centi-milionários e bilionários de criptomoedas e Bitcoin fornecidos pela empresa global de inteligência de riqueza New World Wealth, bem como insights de acadêmicos de destaque, especialistas da indústria e participantes do mercado de criptomoedas. Ele também conta com o Crypto Adoption Index da Henley & Partners, que compara os melhores programas de residência e cidadania por investimento para investidores em criptomoedas.

O Dr. Juerg Steffen, CEO da Henley & Partners, afirma que traders, mineradores, investidores e empreendedores de criptomoedas estão explorando estratégias de migração de investimentos para proteger seus interesses. "Observamos um aumento significativo nas consultas de milionários de criptomoedas nos últimos seis meses, procurando se proteger contra possíveis proibições futuras na negociação ou uso de criptomoedas em seus próprios países e mitigar os riscos de políticas fiscais agressivas que tributam ativos digitais na fonte."

Até a Lua: a Crypto é um "negócio feito"

Na liga global dos super-ricos, agora existem 182 centi-milionários de criptomoedas (ou seja, indivíduos de alta renda com ativos de criptomoedas no valor de 100 USD milhões ou mais), dos quais 78 são detentores de Bitcoin, enquanto seis dos 22 bilionários de criptomoedas no mundo acumularam suas fortunas através da negociação de Bitcoin.

Como especialista global em investimentos, Jeff D. Opdyke ressalta no relatório, "As criptomoedas são o comércio e tecnologia mais inevitáveis dos últimos 30 anos, e agora é uma oportunidade fantástica de compra, uma vez que é improvável que voltemos a ver esses preços". O Dr. Niklas J.R.M. Schmidt, do escritório de advocacia austríaco Wolf Theiss, explica como eles devem ser custodiados, enquanto o Professor Associado Dr. Tevetoğlu, especialista em direito de blockchain em Istambul, alerta sobre as "graves consequências legais" de pensar que não há leis que regulem a tecnologia e os ativos criptográficos. Em seu comentário, Carlos Gonzalez Campo, um Analista de Pesquisa da 21Shares, destaca que "embora a valoração de ativos criptográficos continue sendo um tópico emergente em busca de consenso, especialmente à medida que a classe de ativos se expande e amadurece, existem métodos acionáveis que os investidores podem utilizar."

As melhores apostas para investidores de criptomoedas.

Incluindo mais de 750 pontos de dados, o novo Crypto Adoption Index da Henley avalia e classifica os países anfitriões de migração de investimentos amigáveis às criptomoedas com base em seu nível de adoção e integração delas e da e tecnologia de blockchain. Singapura ocupa a posição de liderança global com uma pontuação de 50,2 de 60, ou 83,76%, com a Suíça em 2.º lugar (78,17%), seguida de perto pelos Emirados Árabes Unidos, com 76.17%. Hong Kong (4º, com 76%), Estados Unidos (5º, com 73,83%), Austrália (6º, com 71,83%) e Reino Unido (7º, com 71,17%) recebem honras de primeira classe quando se trata à adoção de cripto, com o Canadá (8º, com 67,33%), Malta (9º, com 64,83%) e Malásia (10º, com 62,5%) também entram no Top 10.

As opções mais favoráveis a impostos

Em termos do parâmetro de facilidade fiscal, que avalia a abordagem de um país para tributar atividades relacionadas à criptomoeda, Singapura e os Emirados Árabes Unidos obtiveram uma pontuação impecável de 10 de 10, com Hong Kong, Maurício e Mônaco garantindo impressionantes 9 de 10, e Antígua e Barbuda, Malásia, Namíbia e Suíça alcançando respeitáveis 8 de 10.

Os Emirados Árabes Unidos e Singapura são novamente pioneiros quando se trata de adoção pública, que mede o nível de conscientização, interesse e engajamento com criptomoedas na população geral, cada um com pontuação de 7 de 10 para este parâmetro. No entanto, quando se trata da adoção de infraestrutura, que avalia os fundamentos tecnológicos para transações e trocas criptográficas, como o número de caixas eletrônicos cripto, a integração com bancos locais e a presença de trocas de ativos digitais, tanto os Emirados Árabes Unidos quanto Singapura caíram na classificação. Os EUA lideram atualmente neste aspecto, com a Grécia, a Tailândia, Hong Kong e a Nova Zelândia figurando entre os 10 principais países com uma infraestrutura razoavelmente bem desenvolvida que suporta uma adoção de cripto mais suave.

Leia o comunicado de imprensa completo e o Crypto Wealth Report da Henley & Partners on-line.

FONTE Henley & Partners

