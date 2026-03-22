Henlius gibt Ergebnisse für 2025 bekannt: Anhaltendes Wachstum bei Umsatz und Gewinn, Ausbau der Innovationsvalidierung und der weltweiten Geschäftstätigkeit

SHANGHAI, 23. März 2026 /PRNewswire/ -- Henlius (2696.HK) hat heute seine Jahresergebnisse für 2025 bekannt gegeben und verzeichnet nun seit 2023 das dritte Jahr in Folge einen Gewinn. Im Berichtszeitraum erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 6,6666 Milliarden RMB, was einem Anstieg von 16,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, sowie einen Nettogewinn von 0,8270 Milliarden RMB. Die Gesamtinvestitionen in Forschung und Entwicklung beliefen sich auf 2,4919 Milliarden RMB, was einem Anstieg von 35,4 % entspricht. Vor dem Hintergrund anhaltender Investitionen in Innovationen stieg der Gewinn vor Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen auf 2,3425 Milliarden RMB, was einem Anstieg von 26,2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Damit ist das Unternehmen das dritte Jahr in Folge profitabel, nachdem es 2023 erstmals ein positives Jahresergebnis erzielt hatte, was neben einem qualitativ hochwertigen Wachstum auch eine robuste und nachhaltige Rentabilität belegt.

Im Jahr 2025 konnte Henlius seine globale Wachstumsdynamik weiter ausbauen und erzielte einen Gesamtumsatz von 5,7746 Milliarden RMB. Angetrieben durch steigende Umsätze außerhalb Chinas mit seinen Kernprodukten — Serplulimab (Handelsname: Hetronifly® in Europa) und HANQUYOU (Trastuzumab, Handelsname: HERCESSI™ in den USA, Zercepac® in Europa) — sowie durch die beschleunigte Realisierung von Meilensteinzahlungen aus strategischen Partnerschaften verzeichnete das Unternehmen eine starke internationale Expansion. Der Produktumsatz außerhalb Chinas lag im Jahr 2025 bei über 200 Millionen RMB und hat sich damit im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt, während der Produktgewinn auf 93,9 Millionen RMB stieg. Bis heute hat Henlius Zulassungen für 10 Produkte in 60 Ländern und Regionen erhalten, darunter jeweils 4 Zulassungen von der US-amerikanischen FDA und der Europäischen Kommission, wovon weltweit über eine Million Patienten profitieren.

Das Flaggschiffprodukt des Unternehmens, Serplulimab, verzeichnete weltweit weiterhin eine positive kommerzielle Dynamik. Im Berichtszeitraum erzielte das Unternehmen einen weltweiten Umsatz von 1,4926 Milliarden RMB, was einem Anstieg von 13,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im Berichtszeitraum beliefen sich die weltweiten Umsatzerlöse von Henlius mit Produkten zur Behandlung von Brustkrebs auf 3,2675 Milliarden RMB. Gleichzeitig sorgten ausgereifte, bereits auf dem Markt etablierte Produkte weiterhin für einen stabilen Cashflow. Die beiden Dosierungsstärken von HLX14 (Denosumab) wurden sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Deutschland, Spanien und Großbritannien auf den Markt gebracht und erzielten im Berichtszeitraum einen Umsatz von 9,8 Millionen RMB. Henlius treibt gleichzeitig seine Innovationspipeline weiter voran und wichtige Wirkstoffe wie Dulpatatug (HLX22, ein neuartiger Epitop-Anti-HER2-mAb) und HLX43 (PD-L1-ADC) treten nun in entscheidende klinische Phasen ein.

Gestützt auf seine integrierten Kompetenzen in den Bereichen Forschung und Entwicklung, klinische Studien, Zulassungsangelegenheiten, Produktion und Vermarktung beschleunigt Henlius seinen Wandel hin zu einem globalen Biopharma-Modell mit Wurzeln in China. Das Unternehmen wird seinen Fokus auch in Zukunft darauf richten, Patienten weltweit hochwertige Biologika zur Verfügung zu stellen.