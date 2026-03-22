Henlius présente ses résultats pour 2025 : croissance soutenue du chiffre d'affaires et du bénéfice, progression de la validation de l'innovation et des opérations mondiales

SHANGHAI, 23 mars 2026 /PRNewswire/ -- Henlius (2696.HK) a annoncé aujourd'hui ses résultats annuels pour 2025, marquant sa troisième année consécutive de rentabilité depuis 2023. Au cours de la période considérée, la Société a enregistré un chiffre d'affaires de 6,6666 milliards de yuans, soit une augmentation de 16,5 % en glissement annuel, et un bénéfice net de 0,8270 milliard de yuans. Les investissements totaux en R&D ont atteint 2,4919 milliards de yuans, soit une augmentation de 35,4 %. Dans un contexte d'investissement continu dans l'innovation, le bénéfice avant R&D a atteint 2,3425 milliards de yuans, soit une hausse de 26,2 % en glissement annuel. Il s'agit de la troisième année consécutive de rentabilité depuis la première en 2023, ce qui témoigne d'une rentabilité résiliente et durable, ainsi que d'une croissance de grande qualité.

En 2025, Henlius a continué de renforcer sa dynamique de croissance mondiale, avec un chiffre d'affaires total atteignant 5,7746 milliards de yuans. Grâce à l'augmentation des ventes hors Chine de ses principaux produits - le serplulimab (nom commercial : Hetronifly® en Europe) et HANQUYOU (trastuzumab, nom commercial : HERCESSI™ aux États-Unis, Zercepac® en Europe) et à l'accélération des paiements d'étape réalisés dans le cadre des partenariats stratégiques, la société a fait état d'une forte expansion internationale. Les revenus de produits hors Chine ont dépassé 200 millions yuans en 2025, doublant en glissement annuel, tandis que le bénéfice de produits a augmenté pour atteindre 93,9 millions de yuans. À ce jour, Henlius a obtenu l'approbation pour 10 produits dans 60 pays et régions, dont 4 approbations de la FDA et de la Commission européenne, au bénéfice de plus d'un million de patients dans le monde.

Le produit phare de la société, le serplulimab, a poursuivi sa progression commerciale à l'échelle mondiale. Au cours de la période considérée, elle a enregistré un chiffre d'affaires global de 1,4926 milliard de yuans, soit une augmentation de 13,7 % en glissement annuel. Au cours de la période considérée, le chiffre d'affaires global d'Henlius pour les produits contre le cancer du sein a atteint 3,2675 milliards de yuans. Dans le même temps, les produits commercialisés arrivés à maturité ont continué de générer un flux de trésorerie stable.Les deux dosages de HLX14 (denosumab) ont été lancés commercialement aux États-Unis ainsi qu'en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni, générant un chiffre d'affaires de 9,8 millions de yuans au cours de la période considérée. Entre-temps, Henlius continue de faire progresser son pipeline d'innovations, avec des actifs clés tels que dulpatatug (HLX22, nouvel épitope anti-HER2 mAb) et HLX43 (PD-L1 ADC) qui entrent dans des phases cliniques critiques.

Grâce à ses capacités intégrées en matière de R&D, d'opérations cliniques, de réglementation, de fabrication et de commercialisation, Henlius accélère sa transition vers un modèle biopharmaceutique mondial ancré en Chine. À l'avenir, l'entreprise continuera de se concentrer sur la fourniture de produits biologiques de qualité aux patients du monde entier.