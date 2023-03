HENNESSY X.O ANUNCIA COLABORAÇÃO MASTERPIECE COM KIM JONES

Entrelaçando a riqueza da herança de 150 anos da Hennessy X.O com a visão criativa de Kim Jones, a colaboração apresenta o Hennessy X.O Masterpiece desenhado por Kim Jones, a garrafa Hennessy X.O Limited Edition por Kim Jones e, pela primeira vez na marca, o HNY Low por Kim Jones. É também a primeira vez que a Maison Hennessy faz parceria com um designer de moda e que Kim Jones colabora com uma marca de destilados.

"Estamos entusiasmados em embarcar em uma nova odisseia que combina a produção de conhaque e a alta costura com Kim Jones, um mestre criativo de nosso tempo", disse Laurent Boillot, CEO da Hennessy. "Inspirado na personalidade emblemática da Hennessy X.O, Kim desenvolveu uma coleção resolutamente contemporânea, destinada a causar impacto na cultura atual e futura."

Para a Hennessy X.O, Kim Jones homenageia a produção de conhaque e a alta costura, dois processos que abordam a compreensão da ciência e do mundo natural, bem como a habilidade artesanal e o savoir-faire. Ele segue os passos de uma linhagem formidável de grandes mestres que ajudaram a consolidar a ressonância cultural da Hennessy X.O ao longo dos anos, entre eles, Frank Gehry, Cai Guo-Qiang e Ridley Scott.

"Estou fascinado com a rica herança da Hennessy, um nome doméstico por trás do qual os artesãos passaram centenas de anos criando este conhaque especial", disse Kim Jones. "A narrativa é muito importante para mim, independentemente do que eu esteja desenhando ou com quem esteja colaborando; quero que minhas criações eduquem e inspirem as pessoas por meio das histórias que elas contam."

HNY LOW POR KIM JONES: UM ITEM DE MODA ÚNICO DE EDIÇÃO LIMITADA

Desenhada por Kim Jones e criada em uma fábrica de calçados da LVMH na Itália, a edição limitada HNY Low de Kim Jones foi inspirada nos primeiros tênis de basquete. O tênis é confeccionado em couro nobuck na cor conhaque claro, material que ganha a pátina do tempo, uma referência às preciosas eaux-de-vie.

Em contraste com a parte superior clássica, uma sola técnica em borracha tonal com ranhuras apresenta uma impressão de videiras de conhaque e o logotipo Hennessy X.O x Kim Jones em sua parte inferior, enquanto as iniciais KJ e o emblema discreto bras armé da Hennessy adornam o calcanhar.

"Eu queria que fosse elevada e chique, para refletir tanto a longa herança do conhaque quanto meus próprios valores de design", disse o designer, que também transpôs as curvas da garrafa Hennessy X.O para o tênis. "Eu queria que desse a sensação de que você está quase olhando para dentro da garrafa. É um copo de conhaque em forma de tênis."

Fiel à estética "sneakerhead", Kim Jones transformou a embalagem em parte da experiência geral. Cada par de HNY Low por Kim Jones vem envolto em sacos de algodão presos por um cordão de alta qualidade, com um formato que lembra as garrafas que costumavam ser envolvidas em papel grosso durante as viagens. Os tênis são apresentados em uma caixa de carvalho que lembra os barris usados para envelhecer as eaux-de-vie, e sua tampa ondulada ecoa o platô do Hennessy X.O Masterpiece desenhado por Kim Jones.

Vendido a um preço sugerido de 650 euros, o HNY Low de Kim Jones será lançado em março de 2023 em parceria com a HBX como parceira global exclusiva de varejo on-line e em lojas selecionadas.

ONDE O CONHAQUE ENCONTRA A ALTA COSTURA: HENNESSY X.O MASTERPIECE E HENNESSY X.O LIMITED EDITION DESENHADOS POR KIM JONES

Desenhado por Kim Jones exclusivamente para a Hennessy, produzido usando tecnologia de impressão 3D e com acabamento à mão, o escultural Hennessy X.O Masterpiece foi produzido em apenas 200 exemplares. O decantador demonstra como a humanidade e a tecnologia podem trabalhar juntas para criar algo único, "como uma peça de alta costura sob medida para uma garrafa", observou o designer.

O Hennessy X.O Masterpiece inspira-se na produção do Hennessy X.O, uma arte aperfeiçoada por oito gerações de Master Blenders. Um invólucro de titânio especialmente desenvolvido envolve totalmente a garrafa como uma segunda pele arquitetônica. Suas dobras sinuosas evocam tanto a técnica de alta costura do drapeado quanto a forma como, no início do século XX, as garrafas da Hennessy eram cuidadosamente envoltas à mão em lenços de papel como forma de proteger seus frágeis rótulos de pergaminho. Sua base, um platô de carvalho ondulado, faz referência aos barris usados para envelhecer eaux-de-vie que, posteriormente, seriam misturadas para criar o Hennessy X.O.

Embora a garrafa esteja completamente oculta, o conhaque pode ser extraído usando o "fusil" projetado por Kim Jones, um ritual elegante e divertido para servir um copo do blend Hennessy X.O. Como um toque final, o decantador em si foi mergulhado em cores gradientes, um efeito inspirado nos tons das diferentes eaux-de-vie selecionadas pelo Master Blender para compor o Hennessy X.O.

Kim Jones comentou: "Quando vi como as garrafas antigas de Hennessy eram embrulhadas, entendi muito como cada uma é preciosa e como elas eram manuseadas. Fiquei particularmente comovido com a história e com o senso de como as gerações dedicaram seu tempo para tornar cada etapa do processo cada vez melhor. Esse mesmo processo também se aplica à moda."

O terceiro elemento da colaboração é a versão "pronta para usar" da Hennessy X.O Limited Edition do decantador especialmente imaginado por Kim Jones. A garrafa de Hennessy X.O é revestida em uma segunda pele de alumínio, e sua estrutura mostra o formato exclusivo da garrafa enquanto evoca uma silhueta de costura. Uma verdadeira representação da fusão de moda e cultura com excelência e legado, a garrafa de edição limitada é a peça final da parceria Hennessy X.O x Kim Jones.

"THE FABRIC OF TIME": UM VÍDEO ÚNICO LANÇADO PELA BLEU DÉSERT

A tempo para o lançamento da coleção, a Hennessy X.O lança The Fabric of Time, um vídeo de campanha com uma aparição de Kim Jones à medida que ele entra no universo da Hennessy X.O. Criado pelo trio criativo francês Bleu Désert, o vídeo coloca a coleção na convergência do movimento humano e mecânico.

Por meio da mente artística de Kim Jones, a obra apresenta um estranho ambiente futurista, no meio do caminho entre uma destilaria e um atelier de alta costura. Um robô elusivo leva o espectador pelo espaço, revelando lentamente a inspiração por trás dos detalhes poéticos de The Fabric of Time enquanto passa ao lado de um imponente sistema mecânico de alambique. Quando o robô entra na sala principal, o Hennessy X.O Masterpiece desenhado por Kim Jones é revelado sob o olhar atento oculto do designer.

The Fabric of Time e os itens da coleção serão exibidos em locais selecionados de varejo do mundo, cada um evocando os elementos futuristas da colaboração e do vídeo por meio de conteúdos e experiências interativos.

SOBRE KIM JONES

Nascido em Londres, aos três meses Kim Jones já estava indo com sua família para o Equador. Seguiu-se uma infância itinerante, incluindo passagens por toda a África (Etiópia, Quênia, Tanzânia e Botsuana) e pelo Caribe, com paradas frequentes de volta para casa em Londres.

Aos 14 anos, Jones já sabia que queria uma carreira criativa e considerava design gráfico e fotografia antes de descobrir o que era a moda: "algo em volta do qual eu poderia construir um mundo".

Jones participou da conceituada Faculdade de Arte e Design Central Saint Martins de Londres, onde obteve um mestrado em vestuário masculino. Seu desfile de formatura foi amplamente coberto pela imprensa, o que o convenceu a lançar sua marca epônima, e a primeira coleção foi apresentada na Semana de Moda de Londres em 2003. Seguiu-se uma passagem como designer da marca britânica de roupas esportivas de rua Umbro. Esta foi a primeira vez que um jovem designer de ponta assumiu uma marca de roupas masculinas de massa no Reino Unido, e a colaboração teve ótima aceitação. Jones continuou com o design para a Topman britânica, Mulberry, Alexander McQueen, Alfred Dunhill e outras marcas, onde injetou sua própria mistura vibrante de alta moda e estilo de rua no clássico vestuário masculino inglês.

Jones ingressou na Louis Vuitton em 2011 como diretor artístico masculino e apresentou sua última coleção em janeiro de 2018. Em março de 2018, Jones foi nomeado diretor artístico da Dior para as coleções de roupas masculinas prontas para usar e acessórios. Sua primeira coleção foi apresentada em junho de 2018, durante a Semana de Moda Masculina de Paris. Em setembro de 2020, Kim Jones foi nomeado diretor artístico de costura e moda feminina da FENDI, e sua coleção de estreia, Couture Spring/Summer 2021, foi apresentada em Paris em janeiro de 2021.

SOBRE A HENNESSY

Líder em conhaques, a Maison Hennessy brilha em todo o mundo com seu know-how excepcional há mais de 250 anos. Com base no espírito de conquista de seu fundador, Richard Hennessy, a marca está presente em mais de 160 países. Sediada no centro da região de Charente, a Hennessy também é um firme pilar da economia regional. O sucesso e a longevidade da Maison estão enraizados na excelência de seus conhaques, e cada um deles nasce de um processo único de transmissão de know-how de geração para geração. Os primeiros destilados Maison a receber certificação ISO 14001, a Hennessy une sua capacidade de inovação e o apoio de todos seus parceiros para proteger esta área excepcional. Como joia da coroa do LVMH Group, a Hennessy é um dos principais colaboradores do comércio internacional francês, com 99% da produção vendida na exportação, e uma embaixadora mundial da arte de viver francesa.

Contato para a imprensa

Mikey O'Brien

[email protected]

BEBA COM RESPONSABILIDADE

APENAS VERSÃO INTERNACIONAL — NÃO DESTINADO À FRANÇA

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2031975/3938427/Hennessy_Collab_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2032508/Kim_Jones_and_the_Hennessy_X_O_Masterpiece_designed_by_Kim_Jones.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2032509/Kim_Jones_wearing_the_HNY_Low_by_Kim_Jones.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2032510/Hennessy_X_O_Limited_Edition_by_Kim_Jones.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2032511/Hennessy_The_HNY_Low_by_Kim_Jones.jpg

FONTE Hennessy

SOURCE Hennessy