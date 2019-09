Henrique Meirelles, Secretário de Finanças do Estado de São Paulo, fará um discurso no 17º Fórum de Finanças e Investimentos do Brasil da LatinFinance

SÃO PAULO, 25 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- O 17º Fórum de Finanças e Investimentos do Brasil da LatinFinance, que será realizado nesta quinta-feira, 26 de setembro no Hotel Renaissance, em São Paulo, terá a abertura de Henrique Meirelles, Secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, ex-Ministro da Fazenda do Brasil. Meirelles abordará os desafios de reformas estruturais para o crescimento econômico de longo prazo no país. Como secretário da Fazenda paulista, responsável por um terço da economia brasileira, ele falará sobre os projetos de infraestrutura que buscam atrair investidores locais e internacionais.

O Fórum de Finanças e Investimentos reunirá executivos de negócios, investidores locais e internacionais, advogados e funcionários do governo para um dia de discussão franca sobre as perspectivas em rápida evolução para o Brasil, que muitos esperam que seja uma nova era para o Brasil. O evento está sendo patrocinado e apoiado pelo HSBC e Mizuho.

Outros palestrantes de destaque:

Waldery Rodrigues Junior, Secretário Especial da Fazenda, Ministério da Economia, Brasil

José Angelo Mazzillo Júnior, Secretário Adjunto de Política Agrícola, Ministério da Agricultura, Brasil

Alexei Remizov, chefe do DCM da América Latina e chefe de soluções financeiras das Américas, HSBC

Renato Augusto Zagallo Villela Dos Santos, Presidente da FUNCEF

Ingo Plöger, Presidente, CEAL - Brasil

Marcelo Arnosti, Economista Chefe, BB DTVM

Daniel Eskinazi, diretor administrativo, Darby Overseas Investments

Edmar Prado Lopes Neto, Diretor Financeiro, Movida Participações

Flavio Varga, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Camil

Jose Azevedo, Diretor Financeiro, Unidas

Jose Paulo Perri, sócio - CRO, Quasar Asset Management

Claudio Pitchon, Chefe do Banco Corporativo e de Investimentos (CIB) Brasil, Mizuho Americas

Adriana Albanese, Chefe de Relações com Investidores, Aegea Saneamento

Bruno Alves, Sócio, Gávea Investimentos Ltda

Peter Taylor, gerente de portfólio - Mercados Emergentes, Aberdeen Standard Investments

Milton Menten, CEO da Ecoagro

Thatyanne Gasparotto, Diretora da América Latina, Iniciativa de Obrigações Climáticas

Bruno Moraes, Diretor de Energia, Actis

Leandro Reis, Diretor Financeiro, Cymi

Raul Cadena, Diretor de Finanças e Administração, Votorantim Energia

Waldo Perez, Diretor Financeiro, SPIC

Para mais informações, visite o site do evento: www.latinfinance.com/brazilforum

