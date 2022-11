HER2DX® RECONNU PAR LE TIME COMME L'UNE DES MEILLEURES INVENTIONS DE 2022

La publication accorde cette reconnaissance aux inventions qui abordent des questions urgentes de manière créative.

HER2DX ® a été mis en avant dans la catégorie « Soins médicaux » du TIME, qui fait la promotion des inventions mises en œuvre avec succès dans la pratique médicale.

HER2DX®️ est le premier test génomique au monde spécialisé dans le cancer du sein HER2+ et est commercialisé par REVEAL GENOMICS® depuis janvier 2022.

BARCELONE, Espagne, 11 novembre 2022 /PRNewswire/ -- REVEAL GENOMICS, S.L., une start-up de biotechnologie qui cherche à révolutionner l'oncologie de précision grâce à l'innovation en matière de biomarqueurs, a annoncé que HER2DX® a été inclus dans la liste des « Meilleures inventions de 2022 » du TIME .

La liste, établie chaque année et publiée aujourd'hui, comprend les nouvelles technologies qui, selon la publication, « rendent le monde meilleur, plus intelligent ou même un peu plus amusant ».

HER2DX® a été reconnu comme l'une des meilleures inventions dans la catégorie « Soins médicaux », qui met en avant les innovations de pointe qui sont intégrées avec succès dans la pratique clinique et fournissent aux patients de bons résultats.

En ce qui concerne HER2DX®, la publication indique : « Le test soutient de meilleurs résultats pour les patients à un stade précoce, mais il pourrait également conduire à des approches plus personnalisées pour les cancers du sein à un stade avancé. »

« Cette reconnaissance soutient notre produit clé et nous motive à continuer de travailler à notre vision de l'avenir de l'oncologie de précision », a déclaré le Dr Patricia Villagrasa, cofondatrice et PDG de REVEAL GENOMICS®. « Nous avons fondé REVEAL GENOMICS® avec l'intention de créer de nouvelles solutions thérapeutiques utiles, et HER2DX® est la preuve de notre potentiel. L'objectif immédiat de REVEAL GENOMICS® est de veiller à ce que HER2DX® soit disponible dans le monde entier et atteigne toutes les patientes atteintes d'un cancer du sein HER2+. »

Le Dr Aleix Prat, co-fondateur et directeur scientifique, a ajouté : « C'est une immense satisfaction pour toute l'équipe d'obtenir ce soutien. Le cancer du sein HER2+ touche 400 000 femmes chaque année. Avant la création de HER2DX®, nous n'avions pas d'outil pour aider les médecins et les patientes à prendre des décisions thérapeutiques cruciales. Par conséquent, de nombreuses patientes subissaient un traitement excessif ou insuffisant. C'est pourquoi nous avons développé HER2DX®, le premier test permettant d'optimiser le traitement de ces types de patientes. »

Les meilleures inventions de l'année, chaque année dans le TIME

Cette année, l'édition consacrée aux prix met en lumière les inventions qui ont eu un grand impact entre novembre 2021 et septembre 2022, y compris HER2DX®, qui a été mis sur le marché au cours de l'année.

Pour dresser la liste, le TIME a sollicité les propositions des rédacteurs et des correspondants du TIME dans le monde entier, et par le biais d'un processus de candidature en ligne, en accordant une attention particulière aux domaines en pleine expansion, tels que le secteur des véhicules électriques, l'énergie verte et le métavers. Le TIME a ensuite évalué chaque candidat en fonction d'un certain nombre de facteurs clés, notamment l'originalité, l'efficacité, l'ambition et l'impact.

La liste complète des lauréats est publiée à la fois sur papier et en ligne. Le TIME compte plus de 100 millions de lecteurs dans le monde entier, ainsi que sur les médias sociaux, y compris Twitter, où ils ont 18 millions d'abonnés, Facebook (13 millions de fans) et Instagram (11 millions d'abonnés), dont on estime qu'ils génèrent ensemble 650 millions d'impressions dans les médias du monde entier.

À propos du test HER2DX®

HER2DX®️ est le premier test de diagnostic au monde formulé spécifiquement pour le cancer du sein HER2+. Commercialisé par REVEAL GENOMICS® depuis janvier 2022, HER2DX® est un test d'expression standardisé de 27 gènes pour les patientes atteintes d'un cancer du sein HER2+ au stade précoce.

HER2DX®️ est un test pronostique prédictif basé sur des données cliniques et génomiques. Le test intègre des informations cliniques (c.-à-d., la taille de la tumeur et le statut nodal) avec des informations biologiques qui suivent la réponse immunitaire, la différenciation luminale, la prolifération des cellules tumorales et l'expression de l'amplicon chromosomique HER2 17q12-21, y compris le gène ERBB2.

HER2DX® permet de prédire :

Le score de risque de récidive (élevé ou faible) : le risque de récidive chez les patientes atteintes d'un cancer du sein HER2+ récemment diagnostiqué.

(élevé ou faible) : le risque de récidive chez les patientes atteintes d'un cancer du sein HER2+ récemment diagnostiqué. Le score de vraisemblance pCR (élevé, moyen ou faible) : la probabilité qu'une patiente réponde à un traitement anti-HER2 avant l'intervention chirurgicale.

(élevé, moyen ou faible) : la probabilité qu'une patiente réponde à un traitement anti-HER2 avant l'intervention chirurgicale. Le score ERBB2 (élevé, moyen ou faible) : l'expression quantitative de l'ARNm ERBB2 dans le cancer du sein HER2-négatif, HER2-faible et HER2+.

À propos de REVEAL GENOMICS®

REVEAL GENOMICS, S.L. est une start-up de biotechnologie qui cherche à changer la façon dont les biomarqueurs sont utilisés en oncologie. Elle se concentre sur le développement d'outils de diagnostic innovants pour définir les meilleures options thérapeutiques pour les patients atteints de cancer. L'entreprise utilise des techniques pionnières, des applications informatiques sophistiquées et l'apprentissage automatique pour révéler de nouvelles données de recherche sur le cancer.

REVEAL GENOMICS, S.L. est une société dérivée issue de l'Hôpital Clínic de Barcelona, de l'IDIBAPS, de l'Université de Barcelone (U.B.) et de l'Institut d'oncologie du Vall d'Hebrón (VHIO).

REVEAL GENOMICS® et HER2DX® sont des marques déposées de REVEAL GENOMICS, S.L.

Site Web : www.reveal-genomics.com . Twitter : @revealgenomics

Informations supplémentaires : Adriana Herrera, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1944124/HER2DX_Logo.jpg

SOURCE REVEAL GENOMICS, S.L.