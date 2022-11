HER2DX® VON TIME ALS EINE DER BESTEN ERFINDUNGEN DES JAHRES 2022 ANERKANNT

Die Publikation zeichnet Erfindungen aus, die dringende Probleme auf kreative Art und Weise angehen.

HER2DX ® wurde in der Kategorie „ Medizinische Versorgung " hervorgehoben, in der Erfindungen veröffentlicht werden, die erfolgreich in der medizinischen Praxis eingesetzt werden.

HER2DX®℠ ist der erste genomische Test der Welt, der auf HER2-positiven Brustkrebs spezialisiert ist und seit Januar 2022 von REVEAL GENOMICS® vermarktet wird.

BARCELONA, Spanien, 11. November 2022 /PRNewswire/ -- REVEAL GENOMICS, S.L., ein Biotechnologie-Start-up-Unternehmen, das die Präzisionsonkologie durch Biomarker-Innovationen revolutionieren möchte, hat bekannt gegeben, dass HER2DX® von TIME als eine der „Besten Erfindungen des Jahres 2022" ausgezeichnet wurde.



Die Liste, die jährlich erstellt und heute veröffentlicht wird, enthält neue Technologien, die nach Ansicht der Publikation „die Welt besser, intelligenter oder sogar ein bisschen lustiger machen".

HER2DX® wurde als eine der besten Erfindungen in der Kategorie „Medizinische Versorgung" anerkannt, die bahnbrechende Innovationen hervorhebt, die erfolgreich in die klinische Praxis umgesetzt werden und Patienten gute Ergebnisse liefern.

In Bezug auf HER2DX® heißt es in der Veröffentlichung: „Der Test unterstützt bessere Ergebnisse für Patientinnen im Frühstadium, könnte aber auch zu stärker personalisierten Ansätzen für Brustkrebs im Spätstadium führen."

„Diese Anerkennung bestärkt unser wichtigstes Produkt und motiviert uns, weiter an unserer Vision der Zukunft der Präzisionsonkologie zu arbeiten", erklärte Dr. Patricia Villagrasa, Mitgründerin und CEO von REVEAL GENOMICS®. „Wir haben REVEAL GENOMICS® mit der Absicht gegründet, neuartige, therapeutisch nützliche Lösungen zu entwickeln, und HER2DX® ist ein Beweis für unser Potenzial. Das unmittelbare Ziel von REVEAL GENOMICS® ist es, sicherzustellen, dass HER2DX® weltweit verfügbar ist und alle HER2-positiven Brustkrebspatientinnen erreicht."

Der Mitbegründer und CSO Dr. Aleix Prat fügt hinzu: „Es ist eine große Genugtuung für alle im Team, diese Bestätigung zu erhalten. HER2+-Brustkrebs betrifft jedes Jahr 400.000 Frauen. Bevor es HER2DX® gab, fehlte uns ein Instrument, das Ärzte und Patienten bei wichtigen Therapieentscheidungen unterstützt. Infolgedessen kam es bei vielen Patienten zu einer Über- oder Unterbehandlung. Aus diesem Grund haben wir HER2D®X entwickelt, den ersten Test zur Optimierung der Behandlung für diese Art von Patienten."

Die besten Erfindungen des Jahres werden jedes Jahr in TIME veröffentlicht

Die diesjährige Ausgabe des Preises hebt Erfindungen hervor, die zwischen November 2021 und September 2022 einen großen Einfluss hatten, darunter HER2DX®, das in diesem Jahr auf den Markt gebracht wurde.

Um die Liste zusammenzustellen, hat TIME Redakteure und Korrespondenten auf der ganzen Welt um Nominierungen gebeten und ein Online-Bewerbungsverfahren durchgeführt, wobei wachsende Bereiche wie die Elektroautoindustrie, grüne Energie und das Metaverse besonders berücksichtigt wurden. TIME bewertete dann jeden Bewerber anhand einer Reihe von Schlüsselfaktoren, darunter Originalität, Effizienz, Zielsetzung und Wirkung.

Die vollständige Liste der Gewinner wird sowohl in gedruckter Form als auch online veröffentlicht – TIME hat eine weltweite Leserschaft von über 100 Millionen – sowie in den sozialen Medien, einschließlich Twitter, wo sie 18 Millionen Follower haben, Facebook (13 Millionen Fans) und Instagram (11 Millionen Follower), die zusammen schätzungsweise 650 Millionen Eindrücke in den Medien auf der ganzen Welt erzeugen.

Informationen zu HER2DX ®

HER2DX® ist der weltweit erste diagnostische Test, der speziell für HER2-positiven Brustkrebs entwickelt wurde. Der seit Januar 2022 von REVEAL GENOMICS® vermarktete HER2DX® ist ein standardisierter 27-Genexpressionstest für Patientinnen mit HER2-positivem Brustkrebs im Frühstadium.

HER2DX®️ ist ein prognostischer, prädiktiver Assay, der auf klinischen und genomischen Daten basiert. Der Test integriert klinische Informationen (d. h. Tumorgröße und Knotenstatus) mit biologischen Informationen, die die Immunantwort, die Luminaldifferenzierung, die Tumorzellvermehrung und die Expression des Chromosomenamplikons HER2 17q12-21, einschließlich des ERBB2-Gens, erfassen.

HER2DX® sagt voraus:

Rückfallrisikowert (hoch vs. niedrig): das Rückfallrisiko bei Patienten mit neu diagnostiziertem HER2-positivem Brustkrebs.

(hoch vs. niedrig): das Rückfallrisiko bei Patienten mit neu diagnostiziertem HER2-positivem Brustkrebs. pCR-Wahrscheinlichkeitsscore (hoch vs. mittel vs. niedrig): die Wahrscheinlichkeit, dass eine Patientin auf eine Anti-HER2-Behandlung vor der Operation anspricht.

(hoch vs. mittel vs. niedrig): die Wahrscheinlichkeit, dass eine Patientin auf eine Anti-HER2-Behandlung vor der Operation anspricht. ERBB2-Wert (hoch vs. mittel vs. niedrig): die quantitative Expression von ERBB2 mRNA bei HER2-negativem, HER2-niedrigem und HER2-positivem Brustkrebs.

Informationen zu REVEAL GENOMICS ®️

REVEAL GENOMICS, S.L. ist ein Start-up-Unternehmen der Biotechnologie, das den Einsatz von Biomarkern in der Onkologie verändern will. Es konzentriert sich auf die Entwicklung innovativer Diagnoseinstrumente, um die besten therapeutischen Optionen für Krebspatienten zu finden. Das Unternehmen nutzt bahnbrechende Techniken, hochentwickelte Computeranwendungen und maschinelles Lernen, um neue Daten aus der Krebsforschung zu gewinnen.

REVEAL GENOMICS, S.L. ist eine Ausgründung des Hospital Clínic von Barcelona, des IDIBAPS, der Universität Barcelona (U.B.) und des Vall d'Hebron Institute of Oncology (VHIO).

REVEAL GENOMICS® und HER2DX® sind eingetragene Marken von REVEAL GENOMICS, S.L.

Web: www.reveal-genomics.com. Twitter: @revealgenomics

