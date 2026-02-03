Herbal Oasis de cbdMD se expande a Luisiana con Morales Beverage Group después de su fuerte impulso en Texas

CHARLOTTE, Carolina del Norte, 3 de febrero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- cbdMD, Inc.. (NYSE American: YCBD), innovador líder en bienestar y en productos de consumo derivados del cáñamo, anunció hoy una importante ampliación de su distribución de agua con gas con infusión de THC de Herbal Oasis ("Oasis") mediante la ampliación de su sociedad con Morales Beverage Group ("MBG").

Mediante este acuerdo, Oasis se expande a Luisiana, y fortalece así la huella regional de su marca hacia el sur del Golfo y crea una plataforma más cercana para un crecimiento que continúa en el sureste, después de su fuerte rendimiento temprano en Texas. Con la infraestructura de distribución a nivel estatal establecida con MBG, Oasis se posiciona para acelerar su presencia en tiendas de conveniencia con bebidas independientes y cuentas minoristas de estilo de vida premium en toda Luisiana.

"Luisiana representa otro peldaño importante para nosotros y para la expansión de la marca Oasis de cbdMD", afirmó T. Ronan Kennedy, director general de cbdMD. "La alianza con MBG nos da el alcance y magnitud necesarios para llevar a Oasis a los minoristas de todo el estado".

Con esta sociedad, MBG distribuirá Oasis en todo el estado de Luisiana, con énfasis inicial en canales donde los consumidores adultos están buscando activamente alternativas modernas para el alcohol así como bebidas sociales prácticas. La gerencia espera iniciar el envío del producto a finales de febrero. Management expects to start shipping product in late February.

"Texas ha comprobado la fuerza de la plataforma y de la marca Oasis", afirmó Sullivan Hope, gerente de cartera en MBG Texas. "Nuestra expansión a Luisiana nos permite seguir con nuestro impulso y llevar una oferta convincente y compatible a un nuevo mercado".

Redefinición de la categoría de bebidas de THC de rápido crecimiento

El mercado de bebidas de THC es uno de los segmentos de más rápido crecimiento en productos de consumo empaquetados de forma práctica. Conforme a Fact MR, las ventas de bebidas a base de THC excedieron 1,6 mil millones de dólares en 2025 en los Estados Unidos y se proyecta que aumenten a más de 3,5 mil millones para 2030, suponiendo un alivio en los cambios recientes a las reglas.

Oasis se distingue por una formulación propia que combina THC, CBD y CBG derivados del cáñamo, con hongos adaptogénicos funcionales, que incluyen melena de león, reishi y cordyceps, que se elabora para promover la atención, la calma y la conexión.

Con ofertas vibrantes y llenas de sabor, como Lemon Lift, Berry Fusion, Tropical Twist, Mango Bliss y Tropic Wave, Oasis ofrece a los consumidores una manera refrescante, sin alcohol para socializar, que es tanto práctica como divertida.

Acerca de Herbal Oasis

Herbal Oasis es una línea de bebidas premium de agua con gas con THD derivado del cáñamo, elaborada por cbdMD para promover las experiencias sociales. Con sabores vivos como Lemon Lift, Tropical Twist y Mango Bliss, Oasis mezcla los canabinoides y los ingredientes prácticos para crear un nuevo tipo de bebida social para los consumidores actuales. Puede encontrar más información en www.herbaloasis.com.

Acerca de cbdMD, Inc.

cbdMD, Inc. (NYSE American: YCBD) es una de las marcas líderes y más reconocidas de canabidiol (CBD), que ofrece una línea completa de productos de CBD libres de THC¹ y una variedad de productos Delta-9 compatibles con la Ley Agricola, elaborados en los Estados Unidos. La empresa también opera con Bluebrid Botanicals, Paw CBD, ATRx Labs y con Herbal Oasis, un agua con gas social y práctica con infusión de THC. Obtenga más información en cbdmd.com{,www.pawcbd.com, www.bluebirdbotanicals.com, ATRxlabs.com, o en Herbaloasis.com, siga a cbdMD en Instagram y en Facebook, o visite una de las miles de tiendas minoristas que venden los productos de cbdMD.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado contiene declaraciones, cálculos, pronósticos y proyecciones relativas al desempeño y a eventos futuros que constituyen "declaraciones prospectivas" con apego a la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, y a la Sección 21E de la Ley del Mercado de Valores de 1934. Estas declaraciones incluyen declaraciones relativas a expectativas que se desprenden de la evolución de los reglamentos federales, de la aceptación del mercado de los productos de Oasis y de la expansión de los sitios de venta de la marca Oasis. Estas declaraciones pueden identificarse por el uso de palabras como "anticipar", "creer", "calcular", "esperar", "tener la intención de", "poder", "planear", "hará", "debería" y "buscar", así como expresiones similares, e incluyen proyecciones o cálculos financieros o información financiera proforma que se expone en el documento en cuestión.Se advierte a los inversionistas prospectivos que tales declaraciones prospectivas no garantizan el desempeño futuro e implican riesgos e incertidumbres y que los resultados reales pueden diferir sustancialmente de lo proyectado en las declaraciones prospectivas. Los factores y riesgos importantes que podrían hacer que los resultados reales variaran sustancialmente de nuestras expectativas, incluyen, entre otros, la aceptación de nuestras ofertas de productos por parte de los clientes, así como los riesgos que se describen en los archivos que tenemos con la Comisión de Bolsa y Valores de los EE. UU. (SEC) que incluyen nuestro más reciente formulario 10-K y otros archivos que tenemos con la SEC.

1Libre de THC se define como nivel menor al nivel de detección mediante métodos de análisis científicos validados.

