Here East da a conocer el Informe de Impacto 2021

Tras el reconocimiento como Proyecto del Año y Edificio Comercial del Año en la primera edición de los Premios RICS al Impacto Social, el Informe de Impacto 2021 de Here East resume el impacto social del campus, destacando la continua contribución positiva a la sociedad a través de programas e iniciativas lideradas por Here East y los inquilinos para aumentar el acceso a la educación y el empleo de las comunidades locales.

Con un compromiso continuo en crear oportunidades de trabajo para los jóvenes en todo el campus, el crecimiento de los inquilinos durante la pandemia ha creado nuevos puestos de trabajo para la población local en el este de Londres. Here East está reclutando activamente a talento local, ofreciendo puestos de trabajo para los jóvenes a través de su Programa de Becas y también hay 13 inquilinos que reclutan talento local, haciendo que el campus sea uno de los mayores empleadores en el área local.

La educación también es fundamental en el Informe de Impacto Social 2021 de Here East, ya que Here East ha puesto en marcha un Programa de Becas en colaboración con la Universidad de Staffordshire de Londres y LMA para apoyar a tres estudiantes locales para que accedan a la educación superior cada año durante los próximos cinco años.

El informe también ha destacado el compromiso del campus para aumentar el acceso de las personas con discapacidad. Here East alberga ahora la East London Inclusive Enterprise Zone, que promueve la creación de empresas que desarrollan innovaciones orientadas a la discapacidad, así como Scope, la organización benéfica para la igualdad de las personas con discapacitadad, y el Global Disability Innovation Hub.

El Informe de Impacto también revela la primera lista de Humans of Here East, personas cuyo trabajo durante la pandemia sanitaria mundial han proporcionado un apoyo inestimable a las comunidades locales. Entre estos héroes se encuentra Nana Badu, cuya empresa, Badu Sports, repartió comidas gratuitas a las familias locales durante la pandemia.

Gavin Poole, consejero delegado de Here East, comentó:, "Marcar la diferencia está integrado en el ADN de Here East. En los últimos 12 meses, la comunidad de Here East ha seguido creciendo y, a su vez, también lo ha hecho nuestro impacto en el este de Londres y más allá. Este es un campus que está preparado para servir a la evolución de Londres y lo está haciendo hoy. Hemos asistido a la creación de empleo y al crecimiento de empresas que definirán la próxima década de crecimiento económico en Londres. No de los sectores tradicionales de la Ciudad, sino de las nuevas áreas creativas y emergentes como los deportes electrónicos, las experiencias y tecnologías inmersivas y los emprendedores digitales que desarrollan tecnologías emergentes.

"Cuando redactamos el Informe de Impacto de este año, lo que surgió fue una historia extraordinaria del equipo de Here East y de los miembros de nuestra comunidad universitaria que se unieron para apoyarse mutuamente, a la población local y a la economía local como nunca antes."

Lyn Garner, LLDC, consejero delegado, dijo: "Ha sido estupendo trabajar con Here East en lo que es una gran historia de éxito para Londres y el Queen Elizabeth Olympic Park. Se ha consolidado no solo como un centro de innovación y empresa, sino también como una comunidad muy unida de personas y organizaciones que han desempeñado un enorme papel en el apoyo a las comunidades locales durante el pasado año".

El alcalde de Hackney, Philip Glanville, dijo: "A medida que nuestros planes para garantizar una recuperación justa más allá de la pandemia cobran impulso, es esencial contar con instituciones y empleadores de referencia como Here East comprometidos con este enfoque, que garantice que la población y las empresas locales sean las primeras en beneficiarse del crecimiento económico".

"Este informe recoge el impacto de la pandemia y muestra cómo Here East y sus inquilinos se enfrentaron a ese reto y cómo están proporcionando nuevas oportunidades en torno a los puestos de trabajo, la formación y las habilidades para las personas que viven y trabajan en Hackney Wick y el municipio. En conjunto, este trabajo está desbloqueando el valor social y apoyando nuestras ambiciones de crear una economía más inclusiva. Seguiremos trabajando juntos para garantizar que estas oportunidades vitales continúen y que hagamos aún más".

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1550641/Here_east.jpg

SOURCE Here East