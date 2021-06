Here East publie son Rapport d'impact et célèbre l'union de la communauté du campus pour soutenir la population locale

Après avoir été désigné Projet de l'année et Bâtiment commercial de l'année lors de la première édition des RICS Social Impact Awards, le Rapport d'impact 2021 de Here East décrit l'impact social du campus, soulignant la contribution positive continue apportée à la société grâce aux programmes et initiatives menés par Here East et ses locataires pour améliorer l'accès des communautés locales à l'éducation et à l'emploi.

Grâce à un engagement continu à créer des possibilités d'emploi pour les jeunes sur le campus, la croissance des locataires pendant la pandémie a permis de créer de nouveaux emplois pour les populations locales de l'est de Londres. Here East recrute activement des talents locaux, offrant des stages aux jeunes dans le cadre de son programme de bourses d'études. Treize locataires recrutent également des talents locaux, ce qui fait du campus l'un des plus grands employeurs de la région.

L'éducation occupe également une place de choix dans le Rapport d'impact social 2021 de Here East. En effet, Here East a lancé un programme de bourses d'études en partenariat avec l'Université Staffordshire de Londres et LMA pour aider trois étudiants locaux à entrer dans l'enseignement supérieur chaque année pendant les cinq prochaines années.

Le Rapport a également souligné l'engagement du campus à améliorer l'accès des personnes handicapées. Here East abrite désormais la East London Inclusive Enterprise Zone, qui encourage les start-ups qui mettent au point des innovations destinées aux personnes handicapées, ainsi que Scope, l'organisation caritative pour l'égalité des personnes handicapées, et le Global Disability Innovation Hub.

Le Rapport d'impact dévoile également la première liste des Humans of Here East, des personnes dont le travail durant la pandémie sanitaire mondiale a apporté un soutien inestimable aux communautés locales. Parmi ces héros figure Nana Badu, dont l'entreprise, Badu Sports, a distribué des repas gratuits aux familles locales tout au long de la pandémie.

Gavin Poole, PDG de Here East, commente : « La volonté de faire la différence est inscrite dans l'ADN de Here East. Au cours des 12 derniers mois, la communauté de Here East a continué à se développer, tout comme notre impact sur l'est de Londres et au-delà. C'est un campus qui est prêt à servir l'évolution de Londres et qui le fait aujourd'hui. Nous avons assisté à la création d'emplois et à la croissance des entreprises qui détermineront la prochaine décennie de croissance économique à Londres. Celles-ci évoluent, non pas dans des secteurs traditionnels de la ville, mais dans de nouveaux secteurs créatifs et émergents comme l'e-sport, les expériences et technologies immersives, et les entrepreneurs numériques qui mettent au point des technologies émergentes.

« Au moment de la rédaction du Rapport d'impact de cette année, il est apparu que l'équipe de Here East et les membres de notre communauté universitaire ont uni leurs efforts pour s'entraider, soutenir la population et l'économie locales comme jamais auparavant. »

Lyn Garner, directeur général de LLDC, a déclaré : « Nous avons été ravis de travailler aux côtés de Here East dans le cadre de ce qui est une grande réussite pour Londres et le parc olympique Queen Elizabeth. Il a réussi à se démarquer non seulement comme un centre d'innovation et d'entreprises, mais aussi comme une communauté soudée d'individus et d'organisations qui ont joué un rôle énorme dans le soutien aux communautés locales au cours de l'année écoulée. »

Selon le maire de Hackney, Philip Glanville : « Alors que nos plans visant à assurer une reprise équitable après la pandémie prennent de l'essor, il est essentiel que des institutions et des employeurs comme Here East s'engagent dans cette approche, qui permet aux personnes et aux entreprises locales d'être les premières à bénéficier de la croissance économique.

« Ce rapport rend compte de l'impact de la pandémie et montre comment Here East et ses locataires ont relevé ce défi et comment ils offrent de nouvelles possibilités en matière d'emploi, de formation et de compétences aux personnes vivant et travaillant à Hackney Wick et dans le quartier. Collectivement, ce travail débloque la valeur sociale et soutient notre ambition de créer une économie plus inclusive. Nous continuerons à travailler ensemble pour faire en sorte que ces possibilités vitales soient pérennisées et nous ferons encore plus. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1550641/Here_east.jpg

SOURCE Here East