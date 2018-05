HeroTel choisit la solution de connectivité haut débit sans fil de Cambium Networks

« Ce qui m'enthousiasme vraiment dans notre partenariat avec Cambium Networks, c'est qu'il nous permet d'améliorer considérablement la qualité de l'expérience de nos clients, tout en améliorant notre propre retour sur investissement », a déclaré Corné de Villiers, PDG d'HeroTel.

« Dernièrement, la demande de services de streaming TV comme Netflix et Showmax a explosé en Afrique du Sud », a déclaré Rich Henn, directeur commercial chez HeroTel. « Les supports traditionnels de la boucle locale comme le cuivre ne peuvent pas suivre et la fibre se limite au déploiement dans des petites zones isolées. Avec les solutions de Cambium Networks, nous sommes en mesure de fournir des services sans fil haut débit à tous nos clients, qu'ils se trouvent en zone urbaine ou en zone rurale. »

« Cambium Networks fournit un ensemble de solutions de connectivité sans fil de bout en bout », a déclaré Martin de la Serna, vice-président des ventes chez Cambium Networks. « HeroTel a déployé nos solutions de backhaul micro-ondes sous licence point à point, nos réseaux de distribution sans fil PMP 450m, nos solutions d'accès Wi-Fi cnPilot 802.11ac et étend maintenant sa connectivité et sa couverture avec ePMP Elevate™ et la gestion de bout en bout cnMaestro™. »

« ePMP Elevate interagit avec les équipements locaux des clients (CPE) déjà installés en changeant le point d'accès en tête de réseau et en appliquant au CPE une mise à jour OTA du firmware », a expliqué Sakid Ahmed, vice-président d'ePMP Business. « Le point d'accès ePMP 2000 permet à un réseau 802.11n existant de disposer detechnologies clés telles que la synchronisation GPS, la réutilisation des fréquences, le filtrage intelligent, l'ordonnancement équitable de l'air et la formation intelligente de faisceaux. Cela transforme complètement les performances du réseau. »

HeroTel a mené à bien un processus de sélection intensif avant de présélectionner quatre fournisseurs et de finalement arrêter son choix sur la solution ePMP Elevate de Cambium Networks. L'entreprise a ainsi participé à des conférences et des salons professionnels internationaux, mené des tests approfondis sur le terrain et en laboratoire pour vérifier le bon fonctionnement de la solution dans les conditions difficiles de l'Afrique du Sud et s'est assurée que la solution lui permette d'atteindre ses objectifs financiers de retour sur investissement.

« Cambium Networks a vraiment été à la hauteur de ses promesses », a commenté James Devine, responsable de HeroTel Networks. « Nos tests sur le terrain montrent d'excellents résultats. Le débit et la densité par secteur sont meilleurs que ce que nous pensions pouvoir atteindre et leur solution gère magnifiquement les interférences. »

« Nos tests sur le terrain ont donné des résultats impressionnants », a ajouté Gerrit Pretorius, directeur régional de la planification RF et de la gestion du spectre chez HeroTel East. « Nous sommes en mesure de charger plus de trois fois le nombre de dispositifs client sur les secteurs ePMP 2000 de Cambium Networks, tout en atteignant une vitesse de traitement trois fois et demie supérieure du côté client. Cette solution nous permettra de proposer à nos clients des services à plus de 50 Mb/s, ce qui est précisément ce que les dirigeants des entreprises demandent à notre équipe d'ingénierie. »

À propos de HeroTel

Fondé en 2013, HeroTel consolide le marché des fournisseurs de services Internet sans fil (WISP) et relie les Sud-Africains à l'Internet à haute vitesse sans fil, à la fibre et au LTE. En s'associant aux WISP et en travaillant avec eux, HeroTel met l'Internet à la portée de tous les Sud-Africains. En outre, HeroTel offre une expérience utilisateur personnalisée avec des centres d'appels locaux et une réponse personnelle immédiate.

À propos de Cambium Networks

Cambium Networks est un fournisseur mondial de premier plan de solutions de connectivité sans fil qui renforcent les liens entre les personnes, les lieux et les objets. Cambium Networks se spécialise dans la fourniture de plateformes sans fil fiables, évolutives, sécurisées et gérées sur le cloud qui sont capables de fonctionner dans des conditions difficiles. Cambium Networks permet aux fournisseurs de services et aux opérateurs de réseaux d'entreprise, industriels et gouvernementaux de développer une connectivité intelligente. L'engagement de Cambium Networks à continuellement innover dans l'accès sans fil est démontré par les millions de radios déployées dans les milliers de réseaux qui profitent aux communautés du monde entier. Les membres de son équipe participent également à des activités de responsabilité sociale pour servir les communautés dans lesquelles ils vivent. Basée dans les environs de Chicago et disposant de centres de recherche et développement aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Inde, Cambium Networks vend ses solutions par l'intermédiaire d'un grand nombre de distributeurs mondiaux de confiance. www.cambiumnetworks.com.

Contact : Sara Black, 1-213-618-1501, sara@bospar.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/325530/cambium_networks_logo.jpg

SOURCE Cambium Networks

Related Links

http://www.cambiumnetworks.com/