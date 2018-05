HeroTel seleciona solução de conectividade em banda larga sem fio da Cambium Networks

"O que mais me empolga a respeito de nossa parceria com a Cambium Networks é que somos capazes de aprimorar drasticamente a qualidade da experiência para nossos clientes aprimorando, ao mesmo tempo, nosso próprio ROI", declarou Corné de Villiers, CEO da HeroTel.

"A demanda por serviços de streaming de TV como Netflix e Showmax explodiu recentemente na África do Sul", declarou Rcih Henn, diretor comercial na HeroTel. "Os meios tradicionais de última milha como o cobre não se ajustam, e a fibra está limitada à implementação em bolsões isolados. Com as soluções da Cambium Networks, podemos entregar serviços sem fio de alta velocidade a todos os nossos clientes, independentemente de se estão localizados em áreas urbanas ou rurais."

"A Cambium Networks proporciona uma estrutura sem fio de soluções de ponta a ponta", declarou Martin de la Serna, vice-presidente de vendas da Cambium Networks. "A HeroTel implementou nossas soluções backhaul de micro-ondas licenciadas de ponta a ponta, redes de distribuição sem fio PMP 450m, soluções de acesso Wi-Fi cnPilot 802.11ac, e agora está ampliando a conectividade e cobertura com a gestão de ponta a ponta ePMP Elevate™ e cnMaestro™."

"E ePMP Elevate opera em conjunto com equipes previamente instalados nas premissas do cliente (CPE) alterando o Ponto de Acesso na extremidade inicial e aplicando uma atualização de firmware over-the-air (OTA) ao CPE", declarou Sakid Ahmed, vice-presidente dos negócios de ePMP. "O Ponto de Acesso ePMP 2000 traz importantes tecnologias como a Sincronia de GPS, reutilização de frequência, filtragem inteligente, agendamento justo e formação de feixe inteligente a uma rede baseada em 802.11n existente. Isso transforma completamente o desempenho de rede."

A HeroTel empregou um processo de seleção intensivo antes de pré-selecionar quatro fornecedores e, por fim, escolher a solução ePMP Elevate da Cambium Networks. Isso incluiu a participação em conferências e mostras internacionais de negócios, testes extensivos de campo e laboratoriais a fim de garantir a conformidade com das árduas condições da África do Sul e cumprir com os objetivos finais do ROI.

"A Cambium Networks realmente cumpriu com o prometido", comentou James Devine, líder da HeroTel Networks. "Nosso teste de campo está apresentando resultados excelentes. O rendimento e a densidade por setor estão melhores do que pensávamos que poderiam atingir, e a solução deles gerencia a interface belamente."

"Nosso teste de campo apresentou resultados impressionantes", acrescentou Gerrit Pretorius, líder regional de planejamento de RF e gestão de espectro no HeroTel East. "Nós podemos carregar mais de três vezes o número de dispositivos de clientes nos 2.000 setores ePMP da Cambium Networks, atingindo 3,5 vezes mais a velocidade de rendimento no lado do cliente. Essa solução nos permitirá oferecer serviços de mais de 50 Mbps aos nossos clientes - o que é exatamente o que os executivos da empresa estão solicitando de nossa equipe de engenharia."

Fundada em 2013, a HeroTel está consolidando o mercado de Provedor de Serviços de Internet Sem Fio (WISP) e conectando sul-africanos à Internet de alta velocidade, de fibra, sem fio e LTE. Ao fazer parceria com as WISPs e trabalhar juntos, a HeroTel está trazendo a Internet a todos os sul-africanos. Além disso, a HeroTel proporciona uma experiência de usuário personalizada com call centers locais e resposta pessoal imediata.

A Cambium Networks é uma importante provedora global de soluções de conectividade sem fio que fortalecem conexões entre pessoas, lugares e coisas. Especialistas em proporcionar uma estrutura sem fio de ponta a ponta de plataformas gerenciadas pela nuvem confiáveis, escaláveis e seguras que operem sob condições exigentes, a Cambium Networks capacita empresas e provedoras de serviços, operadoras de network governamentais e industriais e desenvolver uma conectividade de ponta inteligente. O comprometimento da Cambium Networks com a inovação contínua em acesso sem fio é demonstrado nos milhões de redes de rádio implementadas em milhões de redes que beneficiam comunidades em todo o mundo. Os membros da equipe também contribuem com as atividades de responsabilidade social para servir as comunidades nas quais eles vivem. Com sede fora de Chicago e com centrais de P&D nos EUA, Reino Unido e Índia, a Cambium Networks vende por intermédio de uma ampla gama de distribuidores globais. www.cambiumnetworks.com

