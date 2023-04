HERSHEY RENFORCE SON ENGAGEMENT EN FAVEUR DU BIEN-ETRE DES ENFANTS ET DE LA CONSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT EN CÔTE D'IVOIRE

Cette initiative reflète les objectifs communs de Hershey et de la Stratégie nationale pour un cacao durable de la Côte d'Ivoire visant à améliorer l'éducation des enfants et à préserver les écosystèmes dans les communautés productrices de cacao

HERSHEY, Pennsylvanie, 28 avril 2023 /PRNewswire/ -- The Hershey Company (NYSE : HSY) a annoncé aujourd'hui qu'elle s'associera à des organismes gouvernementaux et à des organisations non gouvernementales de la Côte d'Ivoire par le biais de partenariats public-privé pour investir dans la construction de dix écoles primaires dans les communautés productrices de cacao et mettre en œuvre un programme ciblé pour préserver la réserve naturelle de Mabi-Yaya. Ces investissements, qui s'inscrivent dans les objectifs de la Stratégie nationale pour un cacao durable de la Côte d'Ivoire et du nouvel Accélérateur de revenus de Hershey, reflètent un engagement commun à garantir une chaîne d'approvisionnement en cacao plus performante et plus durable pour les années à venir.

« L'accès à l'éducation pour les enfants et la préservation de l'environnement sont des éléments essentiels de notre stratégie globale Cocoa For Good et sont indispensables à la création de communautés saines où vivent les cultivateurs de cacao et leurs familles », a déclaré Chuck Raup, président de The Hershey Company pour les États-Unis. « Nous sommes fiers de jouer un rôle actif dans la création d'un meilleur accès à l'enseignement primaire et dans la mise en place de programmes de conservation essentiels pour soutenir des écosystèmes de cacao sains et la résilience des revenus des cultivateurs. »

En collaboration avec le Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants (CNS), présidé par la Première dame de Côte d'Ivoire Dominique Ouattara, et l'International Cocoa Initiative (ICI), Hershey financera la construction de dix écoles. Dans le cadre de son engagement à améliorer le bien-être des enfants et à prévenir et éliminer le travail des enfants, ces écoles créeront des infrastructures essentielles pour permettre à des générations d'enfants de réussir.

En outre, Hershey s'associera à la Fondation pour les Parcs et Réserves de Côte d'Ivoire pour faire avancer les efforts de préservation dans la Réserve naturelle de Mabi-Yaya (RNMY), qui a été créée en 2019 au cœur de la zone de production de cacao du sud-est du pays. L'investissement réalisé par Hershey soutiendra les activités de conservation et de gestion mises en œuvre par l'Office ivoirien des parcs et réserves (OIPR), notamment la replantation de près de 1 000 hectares de terres dégradées, la réalisation d'un recensement de la biodiversité à l'intérieur de la RNMY, le renforcement des capacités de surveillance écologique existantes et l'engagement des communautés locales en faveur de ce projet. Ces efforts visant à restaurer l'intégrité naturelle de la RNMY s'inscrivent dans le cadre de l'engagement plus large de la société Hershey à atténuer les effets du changement climatique et à mettre en œuvre les plans d'action de l'Initiative Cacao et forêts (CFI).

Le Ministère de l'Environnement et du Développement Durable de la Côte d'Ivoire apprécie à sa juste valeur ce partenariat avec Hershey qui renforcera ses actions sur l'ensemble du réseau des aires protégées et contribuera au niveau international à la réalisation des objectifs d'Aïchi sur l'importance mondiale de la diversité biologique.

« La collaboration entre les acteurs publics et privés reste l'option la plus efficace pour mettre fin au travail des enfants dans la production de cacao », a affirmé Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants.

Matthias Lange, directeur général de l'ICI, une organisation pluripartite qui lutte contre le travail des enfants et le travail forcé dans le secteur du cacao, a ajouté : « Nous sommes heureux de soutenir cette importante collaboration visant à améliorer l'accès à une éducation de qualité. Conformément aux priorités nationales, nous savons que l'amélioration de l'accès à des écoles de qualité est une étape importante dans la lutte contre le travail des enfants dans les communautés productrices de cacao. »

Ces investissements dans l'éducation et la conservation complètent l'Accélérateur de revenus annoncé aujourd'hui par Hershey et font progresser collectivement les objectifs fixés dans la Stratégie nationale pour un cacao durable de la Côte d'Ivoire. Ces trois initiatives contribuent à créer une chaîne d'approvisionnement en cacao plus durable et à lutter contre les problèmes interdépendants que sont la pauvreté des cultivateurs, le travail des enfants et la déforestation.

À propos de The Hershey Company

The Hershey Company, dont le siège social se trouve à Hershey, en Pennsylvanie, est une entreprise leader dans le secteur des en-cas, réputée pour offrir de la bonté au monde entier grâce à ses marques emblématiques, à son personnel remarquable et à son engagement durable en faveur de la réussite des enfants. Hershey emploie près de 20 000 personnes dans le monde entier, qui travaillent chaque jour pour offrir des produits délicieux et de qualité. La société possède plus de 100 marques dans environ 80 pays du monde qui génèrent des revenus annuels de 10,4 milliards de dollars, notamment des marques emblématiques telles que Hershey's, Reese's, Kit Kat®, Jolly Rancher et Ice Breakers, ainsi que des collations salées en plein essor telles que SkinnyPop, Pirate's Booty et Dot's Homestyle Pretzels.

Depuis plus de 125 ans, Hershey s'engage à opérer de manière équitable, éthique et durable. Le fondateur de la société Hershey, Milton Hershey, a créé l'école Milton Hershey en 1909 et, depuis lors, la société s'efforce d'aider les enfants à réussir.

Pour en savoir plus, consultez le site thehersheycompany.com.

À propos du CNS

Chargé de suivre et d'évaluer les actions du gouvernement et des acteurs non gouvernementaux dans la lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, le CNS représente l'un des acteurs institutionnels clés du dispositif national de lutte contre les pires formes de travail des enfants en Côte d'Ivoire. Les principales missions du CNS sont de suivre et évaluer les actions du gouvernement et des acteurs nationaux, en matière de lutte contre la traite d'enfants et les pires formes de travail des enfants en Côte d'Ivoire.

travaildesenfants.org

À propos de la Fondation pour les Parcs et Réserves de Côte d'Ivoire

La Fondation pour les Parcs et Réserves de Côte d'Ivoire est une organisation à but non lucratif qui gère des fonds pour des programmes visant à soutenir les efforts de conservation dans les parcs nationaux et les réserves de Côte d'Ivoire.

Fondationparc.ci

À propos de l'ICI

L'ICI est une fondation à but non lucratif basée en Suisse qui œuvre pour assurer un meilleur avenir aux enfants des communautés productrices de cacao. Il s'agit d'un partenariat pluripartite visant à éliminer le travail des enfants et le travail forcé, en unissant les forces de l'industrie du cacao et du chocolat, de la société civile, des communautés agricoles, des gouvernements, des organisations internationales et des bailleurs de fonds.

cocoainitiative.org

