Hesai Technology lance le capteur Pandar128 : un LiDAR haute performance à 128 canaux destiné aux applications de conduite autonome

Résolution : jusqu'à 0,1° (H) x 0,125° (V) à un taux de rafraichissement de 10 Hz

Jusqu'à 6 912 000 points/sec

Capacité de détection : 200 m (cible de réflectivité 10 %)

Haute exactitude et précision de la réflectivité

Indice de protection supérieur : IP6K9K

Le Pandar128 représente une avancée majeure en termes de performance par rapport aux capteurs LiDAR mécaniques existants. Il offre la meilleure résolution horizontale (jusqu'à 0,1°), multiplie par 1,5 les points totaux produits par les autres capteurs LiDAR à 128 canaux disponibles, et possède une capacité de détection de 200 mètres avec une réflectivité de 10 %. Cette fréquence de mesure et cette distance inégalées permettent une perception exceptionnelle sur une portée étendue, fournissant aux systèmes de conduite autonome un temps de réaction plus long, qui s'avère indispensable pour un fonctionnement sécurisé à des vitesses de conduite intermédiaires à élevées.

Le Pandar128 a été élaboré en apportant plusieurs améliorations notables. Il offre un niveau supérieur de protection (IP6K9K), assurant une fiabilité dans le cadre de toutes les situations climatiques. En outre, la fonctionnalité de rejet des interférences leader du secteur et exclusive de Hesai a été affinée, en réduisant le taux de bruit.

Bien que multipliant par deux le nombre de faisceaux par rapport au Pandar64 de Hesai, le capteur Pandar128 offre un facteur de forme réduit : il est seulement 7 mm plus grand et ne pèse que 1,63 kg. La conception compacte du Pandar128 permet une intégration fluide à l'extérieur du véhicule, pour une configuration plus esthétique. La nouvelle architecture du système minimise également la consommation électrique, exigeant un maximum de 27 W (10 Hz), malgré un volume massif de données.

Plus particulièrement, le capteur Pandar128 a été conçu pour la production automobile en série. Il a fait l'objet de tests complets et bénéficie de plusieurs fonctionnalités innovantes, telles que l'autodiagnostic pour chaque faisceau. Les données du capteur sont également encodées pour offrir une protection contre les fausses indications ou les falsifications de données. Conforme à l'éventail complet de normes automobiles internationales au niveau des composants, des produits et des processus, le capteur Pandar128 a été méticuleusement examiné et optimisé à tous les niveaux afin de garantir la sécurité des utilisateurs, l'intégrité du système et la fiabilité.

Le LiDAR, capteur essentiel pour les systèmes de conduite autonome – et sa préparation en vue de la production – constitue un prérequis au déploiement à grande échelle des véhicules autonomes. Grâce au Pandar128, Hesai continue de repousser les limites de la technologie et de l'ingénierie LiDAR, afin de contribuer à atteindre cet objectif ultime.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1246864/Pandar128.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1246860/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1246867/2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1246862/5.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1246863/6.jpg

