Heska Corporation acquiert VetZ GmbH, leader européen des solutions logicielles de gestion de l'information

LOVELAND, Colorado, 4 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Heska Corporation (NASDAQ: HSKA - News ; « Heska » ou la « Société »), un fournisseur mondial de premier plan de produits de diagnostic vétérinaire avancé et de produits spécialisés, a annoncé aujourd'hui que la Société a conclu un accord définitif (« l'Accord ») pour acquérir 100 % de VetZ GmbH (« VetZ »), un leader européen des solutions logicielles de gestion de l'information de la pratique vétérinaire (« PIMS ») (la transaction est désignée par le terme « l'Acquisition »).

Fondée en 1997 et basée à Isernhagen, en Allemagne, VetZ a créé des solutions logicielles puissantes, faciles à utiliser et entièrement intégrées pour améliorer le flux de travail, la communication, le service et les résultats pour les patients. Au cours des 25 dernières années, VetZ s'est imposée comme la solution logicielle de référence en matière de gestion de l'information dans les principaux établissements de soins vétérinaires. Aujourd'hui, VetZ compte plus de 70 employés et peut s'enorgueillir de son portefeuille client, riche de plus de 3 300 cabinets vétérinaires – parmi les plus importants d'Europe et du monde. Les solutions VetZ alimentent et connectent le cycle de soins de santé complet des animaux : communication avec la famille d'un animal donné, services de garde et planification, diagnostics (imagerie, lieu d'intervention, laboratoire de référence), plan de soin, dossiers médicaux, télémédecine, commerce électronique, facturation, inventaire, exécution, analyse, et plus encore.

« Nous sommes ravis d'accueillir le leadership, le personnel et la culture remarquables de VetZ dans la famille mondiale Heska. Je connais et admire VetZ et ses fondateurs depuis 2009 et j'ai toujours voulu faire de ce partenariat une réalité. Au cours des décennies que j'ai passées à explorer ce domaine, je n'ai jamais vu de société PIMS aussi puissante. VetZ représente le summum de la logique et des capacités commerciales dans le domaine des soins de santé vétérinaires », a commenté Kevin Wilson, PDG de Heska. « Aujourd'hui, Heska entre sur le marché PIMS en tant que leader avec une position particulièrement forte en Allemagne, au cœur du marché européen. Nous chercherons à intégrer immédiatement le leader du secteur PIMS, VetZ, dans nos offres d'abonnement à notre base mondiale en expansion qui compte plus de 7 000 clients », a poursuivi M. Wilson. « Avec VetZ, leader du secteur PIMS, Heska est une société au « pedigree » rare – une équipe unifiée offrant des solutions et des abonnements de pointe entièrement intégrés pour les diagnostics sur le lieu d'intervention, les diagnostics rapides, les diagnostics d'imagerie, les services spécialisés en télémédecine et les offres de laboratoire de référence. C'est une autre étape importante de notre plan stratégique. À présent, nous allons développer et étendre nos pleines capacités pour continuer à offrir d'excellentes expériences, de la valeur et des résultats à un plus grand nombre de vétérinaires, de partenaires connectés, d'animaux de compagnie et de familles d'animaux de compagnie partout dans le monde. »

Ingo Fraedrich, cofondateur et directeur général de VetZ, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous joindre à la famille Heska. Je suis incroyablement fier de la solide entreprise que notre équipe VetZ a bâtie en près de 25 ans. Nous nous sommes associés à nos amis vétérinaires et à nos partenaires dans toute l'Europe pour améliorer le bien-être des animaux de compagnie et optimiser les pratiques vétérinaires avec un impact durable. Avec ce nouveau chapitre passionnant, nous allons nous développer encore plus rapidement. Heska est le partenaire idéal pour tirer parti des solutions VetZ existantes de classe mondiale dans de nouvelles régions géographiques. Notre logiciel easyVet est une solution leader de gestion de cabinet et PACS (logiciel d'archivage et de transmission d'images, de l'anglais « picture archival and communications software ») en Allemagne et sur les principaux marchés en Europe. Notre plateforme vetsXL est la plus grande plateforme interentreprises pour les entreprises vétérinaires en Allemagne, avec plus de 10 000 cabinets participants et partenaires de l'industrie. Et petsXL, notre application et portail de santé animale de nouvelle génération pour les propriétaires d'animaux de compagnie, se développe à une vitesse remarquable pour connecter des dizaines de milliers de membres, propriétaires d'animaux de compagnie, avec leurs fournisseurs et leurs dossiers. Ensemble, ces plateformes et les services associés font des solutions VetZ la plateforme tout-en-un la plus complète du marché. » Thomas Fraedrich, autre cofondateur et directeur général de VetZ, a ajouté : « Toute l'équipe du VetZ et moi-même sommes ravis de nous joindre à la famille Heska, et mon frère et moi-même sommes enthousiastes à l'idée d'intégrer l'excellente équipe de direction de Heska. Nous les connaissons depuis de nombreuses années et nous nous réjouissons à la perspective de collaborer encore plus étroitement pour croître et investir davantage. Nous mettrons ainsi à la portée du plus grand nombre nos solutions puissantes, qui améliorent le flux de travail et les capacités de communication, et offrent des interactions plus efficaces dans le cadre des soins de santé vétérinaires, un meilleur accès aux soins et de meilleurs résultats en matière de santé et de finances. »

L'Acquisition devrait être conclue au début de l'année 2022, sous réserve de la satisfaction ou de la renonciation aux conditions de clôture énoncées dans l'Accord, y compris les conditions de clôture habituelles.

M. Wilson fournira plus de renseignements au sujet de cette annonce et d'autres mises à jour de la Société au sujet de la conférence téléphonique sur les bénéfices de Heska qui aura lieu le jeudi 4 novembre 2021 à 11 h 00 (HE). Pour accéder à l'événement, veuillez consulter le site https://ir.heska.com/events/ pour obtenir les renseignements pertinents.

À propos de Heska

Heska Corporation (NASDAQ: HSKA) fabrique, développe et vend des produits de diagnostic vétérinaire avancé et des produits de soins de santé spécialisés dans ses deux secteurs d'activité : Amérique du Nord et International. Les deux segments comprennent les consommables et instruments d'analyses de laboratoire sur le lieu de l'intervention, les produits d'imagerie numérique, les logiciels et services, les services de données, les tests d'allergie et l'immunothérapie, ainsi que les produits à usage unique comme les tests diagnostiques en clinique et les traitements préventifs de la dilofilariose. Le segment Amérique du Nord comprend également la production de vaccins et de produits pharmaceutiques de marque privée en vertu de canaux et de contrats conclus avec des tiers, principalement pour la santé des animaux de troupeau. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.heska.com .

Déclarations prospectives

Ce document contient des informations prospectives relatives à la Société. Ces déclarations prospectives comprennent généralement des énoncés qui sont de nature prédictive, qui dépendent d'événements ou de conditions futurs, ou qui s'y rapportent, et incluent des mots comme « croit », « prévoit », « anticipe », « attend », « entend », « stratégie », « avenir », « possibilité », « peut », « fera », « devrait », « pourrait », « potentiel », ou des expressions similaires. Toutes les déclarations contenues dans le présent document, à l'exception des faits historiques, sont des déclarations prospectives et sont fondées sur un certain nombre d'hypothèses qui pourraient s'avérer inexactes et faire en sorte que les résultats réels s'écartent considérablement des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives du présent document comprennent, entre autres, les états concernant les résultats financiers et opérationnels futurs et les objectifs stratégiques, le calendrier prévu de l'Acquisition et ses avantages prévus. Ces déclarations sont sujettes à des risques et des incertitudes, y compris, mais sans s'y limiter, les incertitudes liées à la clôture de l'Acquisition ; la capacité de réaliser les avantages prévus de l'Acquisition ; les incertitudes liées à la capacité de tout produit à fonctionner et à être reconnu comme prévu, en particulier lorsque ce produit est en cours de développement ; les incertitudes liées à la capacité de Heska à vendre et à commercialiser ses produits et services d'une manière économiquement durable, notamment en cas de coutumes, cultures, langues et cycles de vente différents ; les incertitudes liées à des climats politiques et économiques étrangers ; la capacité de la Société à intégrer les activités VetZ acquises dans ses activités existantes ; et les calendriers de développement et de lancement de nouveaux produits. D'autres facteurs qui pourraient faire que les résultats réels diffèrent sensiblement des questions exprimées ou implicites dans ces déclarations prospectives sont énoncés sous « Risk Factors » (« Facteurs de risque ») dans le rapport annuel le plus récent de la Société sur le formulaire 10-K et dans les rapports trimestriels subséquents sur le formulaire 10-Q.

