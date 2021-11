Heska Corporation acquisirà VetZ GmbH, leader europeo nel campo delle i soluzioni software per la gestione delle informazioni negli ambulatori veterinari

LOVELAND, Colorado, 4 novembre, 2021 /PRNewswire/ -- Heska Corporation (NASDAQ: HSKA - Notizie; "Heska" o la "Società"), azienda leader a livello mondiale nella fornitura di prodotti specialistici e per la diagnostica veterinaria all'avanguardia, ha reso noto oggi di aver sottoscritto un accordo definitivo ("Accordo") per l'acquisizione totale di VetZ GmbH ("VetZ"), leader europeo nel settore delle soluzioni software per la gestione delle informazioni negli ambulatori veterinari (practice information management system, "PIMS") (tale operazione, in seguito "Acquisizione").

Fondata nel 1997 e con sede a Isernhagen, in Germania, VetZ ha creato soluzioni software potenti, facili da usare e completamente integrate per migliorare il flusso di lavoro, la comunicazione, il servizio e il decorso clinico. Negli ultimi 25 anni, VetZ si è affermata come il gold standard delle soluzioni software per la gestione delle informazioni negli ambulatori delle principali strutture veterinarie. Oggi, VetZ ha oltre 70 dipendenti e tra i suoi clienti si annoverano più di 3.300 ambulatori veterinari, tra cui alcuni dei più grandi in Europa e nel mondo. Le soluzioni VetZ alimentano e collegano l'intero ciclo assistenziale degli animali domestici, dalle comunicazioni ai proprietari, l'accettazione e la gestione dei richiami alle visite specialistiche alla diagnostica (imaging, punto di assistenza, laboratorio di riferimento), statistiche, cartelle cliniche, telemedicina, e-commerce, fatturazione, magazzino, adempimenti, analisi e altro ancora.

"Siamo entusiasti di dare il benvenuto ai vertici aziendali, al personale e alla cultura di VetZ nella famiglia globale Heska. Conosco e ammiro VetZ e i suoi fondatori dal 2009 e da allora perseguo l'idea di concretizzare questa partnership. Opero in questo settore da decenni e non ho visto un PIMS altrettanto potente; VetZ rappresenta l'apice della logica aziendale e delle capacità nel campo dell'assistenza veterinaria", ha commentato il Chief Executive Officer e Presidente di Heska, Kevin Wilson. "Oggi Heska entra nel mercato PIMS come leader con una posizione particolarmente forte in Germania, il nostro principale mercato europeo. Cercheremo di integrare immediatamente i PIMS di VetZ nelle nostre offerte di abbonamento rivolte alla nostra base globale in rapida espansione che già conta oltre 7.000 clienti", ha aggiunto Wilson. "Grazie al PIMS di VetZ PIMS, Heska diventa un'eccellenza del settore: un team unito che offre le migliori soluzioni completamente integrate e abbonamenti per la diagnostica presso il punto di assistenza, i test rapidi, la diagnostica per immagini, i servizi di telemedicina e le offerte dei laboratori di riferimento. Questo è un altro importante traguardo raggiunto nel nostro piano strategico. Ora incrementeremo e amplieremo le nostre capacità per continuare a offrire esperienze, valore e risultati eccellenti a un numero ancora maggiore di veterinari, partner collegati, animali da compagnia e le famiglie dei loro proprietari in tutto il mondo".

Ingo Fraedrich, co-fondatore e direttore generale di VetZ, ha commentato: "Siamo entusiasti di entrare a far parte della famiglia Heska. Sono incredibilmente orgoglioso del forte profilo aziendale che il team VetZ ha costruito in quasi 25 anni. Abbiamo collaborato con i nostri amici e partner veterinari in tutta Europa per migliorare il benessere degli animali da compagnia e ottimizzare gli ambulatori veterinari in modo duraturo. Si apre un nuovo ed entusiasmante capitolo, in cui la nostra espansione sarà ancora più rapida. Heska è il partner ideale per sfruttare le eccellenti soluzioni offerte da VetZ in nuove aree geografiche. La nostra soluzione easyVet è uno dei gestionali per veterinari e PACS (software per l'archiviazione di immagini mediche e le comunicazioni) leader in Germania e nei principali mercati europei. Il nostro vetsXL è la più grande piattaforma b2b per le aziende veterinarie in Germania su cui operano oltre 10.000 ambulatori e partner di settore. E petsXL, la nostra applicazione per la salute degli animali di nuova generazione e portale per i proprietari di animali domestici, sta crescendo a ritmi notevoli per mettere in contatto decine di migliaia di proprietari con i veterinari e le cartelle mediche dei propri animali da compagnia. Insieme, queste piattaforme e i servizi correlati rendono le soluzioni VetZ la piattaforma più completa e completa del mercato". L'altro co-fondatore e direttore generale di VetZ, Thomas Fraedrich ha aggiunto: "L'intero team di VetZ e io siamo entusiasti di entrare a far parte della famiglia Heska così come io e mio fratello siamo lieti di unirci all'ottimo team manageriale di Heska. Li conosciamo da molti anni e non vediamo l'ora di lavorare a stretto contatto per crescere e fare ulteriori investimenti al fine di rendere più accessibili al mondo le nostre potenti soluzioni che migliorano il flusso di lavoro e le capacità di comunicazione e per fornire interazioni tra veterinari più efficienti, un maggiore accesso alle cure e migliori risultati in termini di salute e finanza".

L'acquisizione dovrebbe concludersi all'inizio del 2022, ed è subordinata al soddisfacimento o alla deroga delle condizioni di chiusura stabilite nell'Accordo, comprese le consuete condizioni di chiusura.

Wilson fornirà ulteriori informazioni su questo annuncio e altri aggiornamenti sulla Società in occasione della prossima conference call per la comunicazione degli utili trimestrali di Heska che si terrà giovedì 4 novembre 2021 alle 11:00 ET. Per accedere all'evento, consultare la pagina https://ir.heska.com/events/ per tutte le informazioni pertinenti.

Informazioni su Heska

Heska Corporation (NASDAQ: HSKA) produce, sviluppa e commercializza prodotti specialistici e per la diagnostica veterinaria all'avanguardia attraverso i suoi due segmenti di business: Nord America e International. Entrambi i segmenti includono strumentazione di laboratorio e materiali di consumo per il punto di assistenza, prodotti, software e servizi per l'imaging digitale, servizi dati, prove allergiche, immunoterapia e prodotti monouso come test diagnostici ambulatoriali e prodotti per la prevenzione della filaria. Il segmento Nord America comprende anche vaccini a marchio e produzione farmaceutica nell'ambito di accordi con terzi e canali di terzi, principalmente per la salute degli animali da branco. Per maggiori informazioni, visitare www.heska.com.

Dichiarazioni previsionali

Il presente documento contiene informazioni previsionali relative alla società. Tali dichiarazioni previsionali generalmente includono dichiarazioni di natura predittiva e dipendono o fanno riferimento a eventi o condizioni futuri, e includono parole come "ritiene," "pianifica," "preannuncia," "prevede," "intende", "strategia", "futuro", "opportunità", "potrebbe", "vuole", "dovrebbe", "potenziale" o espressioni simili. Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, ad eccezione di quelle che rappresentano fatti accaduti, sono dichiarazioni previsionali e si basano su una serie di ipotesi che potrebbero invece rivelarsi inesatte e potrebbero dar luogo a risultati sostanzialmente diversi da quelli anticipati in tali dichiarazioni. Le dichiarazioni previsionali contenute nel presente documento includono, tra l'altro, dichiarazioni riguardanti risultati finanziari e operativi futuri e gli obiettivi strategici, la tempistica prevista dell'Acquisizione e i relativi vantaggi attesi. Tali dichiarazioni sono soggette a rischi e incertezze, ivi comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le incertezze relative alla chiusura dell'Acquisizione; la capacità di ottenere i benefici attesi dalle incertezze dell'Acquisizione in relazione alla capacità di qualsiasi prodotto di funzionare e di essere riconosciuto come previsto, in particolare quando tale prodotto è in fase di sviluppo; le incertezze relative alla capacità di Heska di vendere e commercializzare i propri prodotti e servizi in modo economicamente sostenibile, anche in relazione a diversi usi, culture, lingue e cicli di vendita e incertezze legate alla situazione politica ed economica estera; e la capacità della Società di integrare l'acquisita VetZ nelle sue attività esistenti; e nuovi programmi di sviluppo e distribuzione dei prodotti. Altri fattori che potrebbero dar luogo a risultati sostanzialmente diversi da quelli espressi o impliciti in tali dichiarazioni previsionali sono indicati nella sezione "Fattori di rischio" nella più recente relazione annuale della Società sul Modulo 10-K e nelle successive relazioni trimestrali sul Modulo 10-Q.

