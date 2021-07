Het 2021 China Wealth Forum gehouden in Qingdao

QINGDAO, China, 27 juli 2021 /PRNewswire/ -- Een nieuwsbericht van Qingdao Daily over het 2021 China Wealth Forum:

Het China Wealth Forum van dit jaar, met als thema "New Era, New Wealth, New Management", werd gehouden van 24 tot 25 juli in Qingdao, in de Oost-Chinese provincie Shandong.

Het forum bracht geleerden en deskundigen op het gebied van China's financiële sector uit binnen- en buitenland bijeen om van gedachten te wisselen over onderwerpen als economisch herstel en risico's in het post-pandemische tijdperk, financiële openstelling en grensoverschrijdende samenwerking, alsook over toekomstige innovatie op het gebied van derivaten en scheepshandel.

Onder de aanwezigen bevonden zich leiders van de People's Bank of China, China Securities Regulatory Commission, China Banking and Insurance Regulatory Commission, senior managers van gerenommeerde financiële instellingen en ondernemingsgroepen en meer dan 70 gasten van beroemde universiteiten en denktanks. De winnaar van de Nobelprijs voor de Economie in 2001, A. Michael Spence, nam via een videoverbinding deel aan deze conferentie.

Xiao Yuanqi, vice-voorzitter van de China Banking and Insurance Regulatory Commission, benadrukte dat China een nieuw ontwikkelingsparadigma heeft gestimuleerd. De economie zou transformeren naar hoogwaardige ontwikkeling. Daarom ligt de toekomstige groeimotor van China vooral in de technologie, de groene industrie, de geavanceerde verwerkende industrie en de aanleg van infrastructuur.

De vice-gouverneur van de People's Bank of China, Chen Yulu, wees erop dat de Chinese markt voor vermogensbeheer geleidelijk is geëvolueerd van een snelle groei naar een gestandaardiseerde ontwikkeling en naar verwachting zal dienen voor de gezonde ontwikkeling van de reële economie. Tijdens dit proces heeft de Qingdao's Comprehensive Financial Reform Pilot Zone for Wealth Management een essentiële rol gespeeld bij financiële innovatie en standaardisatie.

Fang Xinghai, vice-voorzitter van de China Securities Regulatory Commission, prees ook de leidende rol van Qingdao bij financiële hervormingen en innovatie. "In de afgelopen jaren heeft Qingdao zich onderscheiden door industriële agglomeratie, bevordering van gecoördineerde ontwikkeling en stimulering van de reële economie, hetgeen een prominent voorbeeld is voor de natie."

Tijdens het forum heeft Shandong Gainsense Futures Co. Ltd. gezamenlijk opgericht door Qingdao Port (Group) Co. Ltd., Qingdao Conson Financial Holdings Co. Ltd. and Qingdao SCODA Development Group Co. Ltd. officieel zijn opening aangekondigd. Het is de eerste erkende nationale futuresonderneming sinds China de goedkeuring van futuresondernemingen na meer dan 20 jaar heeft hervat en het is de eerste futuresonderneming met rechtspersoon in Qingdao.

Het 2021 China Wealth Forum is een belangrijk evenement van Qingdao's Comprehensive Financial Reform Pilot Zone for Wealth Management, maar ook een vindingrijk platform voor de hele financiële sector.

SOURCE Qingdao Daily