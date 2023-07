Het AI-gestuurd generatief engineeringsplatform Motion G heeft $ 16 miljoen extra opgehaald

SINGAPORE, 25 juli 2023 /PRNewswire/ -- Het in Singapore gevestigde Motion G, Inc. heeft een nieuwe financieringsronde afgesloten onder leiding van Episteme, Inc., waarmee een extra $ 16 miljoen is opgehaald. Door gebruik te maken van vooruitgang in machine learning-, AIGC-, data science- en digital twin-technologieën, wil het bedrijf een revolutie teweegbrengen in het engineeringproces om de productiviteit aanzienlijk te verhogen.

Via zijn AI-gestuurd generatief engineeringsplatform levert Motion G baanbrekende geïntegreerde oplossingen voor toepassingen in de sector, waaronder motion control en flexibel transport. Het legt de lat voor productiviteit hoger door projecten met ongeëvenaarde snelheid en nauwkeurigheid van concept naar realiteit te brengen. De oplossingen zijn snel toegepast in meerdere sectoren.

In zijn streven om traditionele testmethoden te transformeren, creëert Motion G ook een intelligent testsysteem dat engineers de mogelijkheid geeft om generatieve virtuele tests naadloos te combineren met realtime praktijktests, waardoor de algehele efficiëntie drastisch toeneemt.

Door middel van deze voorbeeldige innovaties is Motion G toegewijd aan het verleggen van de grenzen van wat mogelijk is en het ontwikkelen van een productiviteitsrevolutie in verschillende sectoren.

SOURCE Motion G, Inc.