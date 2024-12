Het project "Red Gold Tomatoes from Europe" laat Nederlanders nippen van een iconisch drankje: de Bloody Mary

De geschiedenis van de Blood Mary. De cocktail heeft haar oorsprong kort na 1900 toen, volgens sommigen, Fernand Petiot, barman van de legendarische Harry's Bar in Parijs, zich liet insprireren door Ernest Hemingway, een van de vele Amerikanen die de bar regelmatig bezochten. Het eerste recept was eenvoudig, maar ingenieus: half wodka, half tomatensap en wat kruiden. Naar verluidt heeft Petiot de cocktail verder geperfectioneerd in New York, in de bar van het St. Regis Hotel, waarbij de cocktail steeds kruidiger werd. In 1939 maakte de cocktail haar grote doorbraak dankzij Lucius Beebe, die het nieuwe drankje aanprees in zijn roddelrubriek in de New York Herald Tribune.

Petiot benadrukte meermaals dat hij het recept al in 1934 had ontwikkeld: 6 cl wodka, 6 cl tomatensap, Worcestershiresaus, mierikswortelsaus, later vervangen door tabasco, zout, zwarte peper, cayennepeper, een kneepje citroen en gemalen ijs. Maar waar komt de naam eigenlijk vandaan? Eén van de theorieën is dat de cocktail is vernoemd naar een beroemde bewonderaarster: de Hollywoodster Mary Pickford, naar wie al een ander rood drankje was vernoemd, dat dus vervolgens werd "bedrogen" met de Bloody Mary. Een andere theorie is dat het een eerbetoon was aan Mary I, koningin van Engeland, bijgenaamd Bloody Mary vanwege de harde hand waarmee ze het katholicisme in het protestantse Engeland probeerde te herstellen door verraders van het koninkrijk te executeren.

Maar laten we ons nu naar de bar begeven om deze nieuwe versie te maken, met dank aan het project Red Gold Tomatoes from Europe: de "Bloody Massimo".

