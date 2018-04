HEVC Advance souligne son élan avec de tout nouveaux concédants et titulaires de licences

Le succès du programme augmente parallèlement à la réaction positive aux modifications en matière d'octroi de licences pour les distributeurs par streaming, câble, voie hertzienne et satellite

BOSTON, 4 avril 2018 /PRNewswire/ -- HEVC Advance, un administrateur indépendant d'octroi de licences, est ravi d'annoncer de tout nouveaux ajouts à sa liste croissante de concédants et titulaires de licences, parmi lesquels : ACTi, EverFocus Electronics, Fraunhofer, GoPro, Hitachi Koki, Humax, KAIST, Korean Aerospace University, Korean Broadcast System, TechniSat, Telestar et Western Digital. Cette annonce fait suite à la réaction positive du marché à la récente décision de HEVC Advance de ne plus devoir concéder des licences ou de demander de redevances pour la distribution de contenu HEVC non physique, et notamment par streaming, câble, diffusion par ondes hertziennes et satellite.