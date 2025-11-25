Hexaware fait une entrée fracassante dans l'étude Whitelane Research 2025 sur le sourçage des TI en Allemagne

LONDRES, 26 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Hexaware Technologies (NSE: HEXT), fournisseur mondial de services et de solutions informatiques, annonce aujourd'hui son entrée en force dans l'étude Whitelane Research 2025 sur le sourçage des TI en Allemagne, l'entreprise étant reconnue parmi les principaux fournisseurs du marché allemand sur la base des commentaires directs de ses clients.

Whitelane Research, la principale société de recherche indépendante d'Europe spécialisée dans le sourçage des TI, fonde ses classements entièrement sur ce que disent les clients - sans aucune notation de la part des fournisseurs ou des analystes. Dans son étude 2025 sur le sourçage des TI en Allemagne, plus de 300 grandes entreprises ont livré leurs avis sur plus de 1 000 relations de sourçage des TI près de 1 000 relations avec des plateformes cloud, en évaluant 36 fournisseurs de services TI et 12 fournisseurs de plateformes cloud uniquement sur la base de l'expérience client et de la performance à travers les tours de services TI et les indicateurs clés de performance.

Dans cet écosystème, Hexaware a fait une première apparition remarquée. L'entreprise a été classée deuxième dans le domaine de l'innovation et quatrième dans celui de la transformation, ce qui témoigne de la reconnaissance par les clients de sa capacité à accompagner le changement et à introduire de nouvelles idées et technologies dans des environnements réels. Hexaware a également été classé quatrième au niveau des prix, ce qui indique que les clients considèrent que ses services sont compétitifs et alignés sur les normes du marché.

« Notre entrée dans l'étude allemande, avec de bons classements, constitue une étape importante en Europe continentale. Elle montre que les clients allemands apprécient la façon dont nous combinons une exécution disciplinée, des changements pertinents et des conditions commerciales équitables », déclare Amrinder Singh, président et responsable pour les régions EMEA et APAC, Hexaware.

Shreyas Vasanth Kumar, vice-président principal et responsable pour l'Europe continentale, Hexaware, ajoute : « L'Allemagne est un marché exigeant, et ce début montre que notre approche a du succès. Le fait d'être en tête du classement pour l'innovation et la transformation confirme que les clients nous considèrent comme un partenaire pour la modernisation avec un contrôle des coûts et des risques ».

« Avec Hexaware, nous façonnons une organisation prête pour l'avenir, axée sur la rentabilité, les capacités spécialisées et les prestations évolutives, le tout dans le cadre d'un partenariat fondé sur la confiance et un objectif commun. Hexaware a compris notre vision de Berner IT et nous a aidés à la concrétiser avec une valeur ajoutée évidente », déclare Heinz Bruhn, directeur, infrastructure et services de collaboration, The Berner Group.

« La première apparition d'Hexaware dans l'étude allemande sur le sourçage des TI témoigne d'une performance cohérente et compétitive dans tous les domaines clés. Les solides performances dans toutes les catégories reflètent un équilibre positif entre la valeur, le changement et l'expérience du service pour leurs clients allemands », souligne Alex van den Bergh, responsable de la recherche pour l'Europe, Whitelane Research.

Au-delà de ces résultats, Hexaware a également obtenu de bons résultats dans d'autres domaines, notamment la prestation de services, la qualité de la gestion des comptes et la satisfaction générale. Pour en savoir plus sur l'étude German IT Sourcing 2025, cliquez ici.

À propos d'Hexaware

Hexaware est une entreprise mondiale de services technologiques et de processus d'affaires. Chaque jour, les Hexawariens se lèvent avec un objectif unique : créer des sourires grâce à des personnes et des technologies de qualité. Avec des bureaux dans le monde entier, nous donnons aux entreprises les moyens de réaliser la transformation numérique à grande échelle et avec rapidité en s'associant avec elles pour construire, transformer, exécuter et optimiser leur technologie et leurs processus commerciaux. Pour en savoir plus sur Hexaware, consultez le site https://hexaware.com.

Pour plus d'informations, veuillez contacter

Reena Kamble

Hexaware Technologies Limited

[email protected]

Aishwarya Pillai

Hexaware Technologies Limited

[email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2816172/Hexaware_NEW_Logo.jpg