Hexion fait l'acquisition de Smartech, une entreprise axée sur l'IA

Cette acquisition réaffirme la volonté d'Hexion de tirer parti de la technologie de pointe en matière d'IA pour favoriser un secteur manufacturier plus efficace, plus rentable et plus respectueux de l'environnement.

COLUMBUS, Ohio, 3 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Hexion Inc., un leader mondial des adhésifs et des matériaux de performance, annonce aujourd'hui l'acquisition de Smartech, société de technologie de pointe à l'avant-garde des solutions de fabrication autonome basées sur l'IA. Cette acquisition stratégique, la première d'Hexion en dix ans, marque une étape audacieuse dans la stratégie de l'entreprise visant à révolutionner l'écosystème de fabrication, en exploitant les technologies de pointe en matière d'IA et d'apprentissage automatique pour générer des gains sans précédent en matière d'efficacité de production, de coûts, de durabilité et de qualité des produits, dans l'industrie de la transformation du bois et ailleurs.

« Il s'agit d'un moment décisif pour Hexion, car nous intégrons l'intelligence artificielle et les capacités de fabrication automatisée de classe mondiale de Smartech à notre expertise inégalée dans les résines et la transformation du bois », a déclaré Michael Lefenfeld, président-directeur général d'Hexion. « Alors que les industries manufacturières mondiales continuent d'être aux prises avec la hausse des coûts des matières premières, les pressions de la chaîne d'approvisionnement et les changements environnementaux, l'investissement d'Hexion dans l'innovation axée sur l'IA nous positionne à l'avant-garde de la fabrication intelligente. Grâce à cette technologie, Hexion et Smartech aideront leurs clients à optimiser la production, à réduire les déchets et à fournir une qualité supérieure, tout en stimulant une croissance durable. »

« Notre partenariat avec Hexion va encore amplifier la portée et l'impact des technologies d'IA de Smartech à travers le monde, apportant une valeur immédiate aux fabricants qui doivent relever les défis du contrôle des coûts, de la modernisation des usines et de la responsabilité environnementale », a ajouté Hanoch Magid, PDG de Smartech. « Avec un attachement commun pour l'innovation durable, Hexion et Smartech sont prêtes à ouvrir la voie pour fournir des solutions alimentées par l'IA qui redéfinissent les normes de l'industrie et favorisent un secteur manufacturier plus résilient et respectueux de l'environnement. »

Les technologies primées d'IA et de fabrication autonome de Smartech allient l'intelligence artificielle, des systèmes de contrôle avancés et des algorithmes d'optimisation des processus afin d'apporter des améliorations critiques aux processus des clients. Les systèmes techniques, notamment SmartWAX, SmartPF, et SmartMDI, s'intègrent parfaitement au portefeuille de produits d'Hexion, renforçant ainsi la suprématie de l'entreprise dans les secteurs des adhésifs, de la construction et des matériaux de construction.

L'une des innovations phares de Smartech, le système breveté SmartMDI, illustre le potentiel de cette nouvelle alliance. En utilisant le contrôle dynamique de la chimie pour permettre une application plus précise de la résine dans la production de bois d'ingénierie, SmartMDI améliore la couverture de la surface et la réactivité, réduit le coût des matières premières et diminue les émissions de COV. La capacité à générer des économies significatives (plus de 15 % par usine) démontre la capacité de SmartMDI à apporter une valeur environnementale et économique à l'industrie manufacturière.

Cette acquisition s'inscrit également dans le cadre des cinq années de transformation d'Hexion sous la direction d'American Securities, qui en a pris possession en 2022. Cette décision amplifie l'ambition à long terme d'Hexion, qui est de générer des gains de valeur à court terme, tout en positionnant l'entreprise, vieille de 150 ans, pour son prochain siècle de suprématie sur le marché, en mettant l'accent sur l'innovation, l'excellence opérationnelle et les partenariats qui transforment des idées audacieuses en solutions concrètes.

Les conditions financières de l'acquisition de Smartech n'ont pas été divulguées. Smartech continuera d'exercer ses activités en tant qu'entité commerciale indépendante au service de ses clients comme elle le fait actuellement.

À propos d'Hexion

Hexion est l'un des principaux producteurs mondiaux d'adhésifs et de matériaux de performance. L'entreprise fournit des produits et des solutions spécialisés à des clients de divers secteurs, dont la construction, l'agriculture, l'énergie, l'automobile et la protection des infrastructures. Avec plus d'un siècle d'expertise, Hexion s'engage à proposer des solutions durables qui préservent les ressources naturelles et répondent aux défis du changement climatique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.hexion.com.

À propos de Smartech

Fondée en 2005 et avec une clientèle en Amérique du Nord et du Sud, en Europe et dans la région APAC, Smartech est un leader technologique spécialisé dans les solutions de fabrication pilotées par l'IA qui optimisent l'efficacité, la durabilité et la qualité de la production. Ses outils innovants sont utilisés par des clients de premier plan dans le monde entier, transformant les processus de fabrication traditionnels et établissant de nouvelles normes en matière d'automatisation numérique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.smartech.com.

