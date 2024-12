Hexion schließt die Übernahme von Smartech zur Förderung von KI-Lösungen ab

Die Übernahme unterstreicht das Engagement von Hexion, modernste KI-Technologien zu nutzen, um einen effizienteren, kostengünstigeren und umweltverträglicheren Produktionssektor zu fördern

COLUMBUS, Ohio, 3. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Hexion Inc., ein weltweit führender Anbieter von Klebstoffen und Hochleistungsmaterialien, gab heute die Übernahme von Smartech bekannt, einem Spitzentechnologieunternehmen, das im Bereich der KI-gesteuerten autonomen Fertigungslösungen führend ist. Diese strategische Übernahme– die erste von Hexion seit zehn Jahren – ist ein mutiger Schritt in der Strategie des Unternehmens, das Produktionsökosystem zu revolutionieren. Durch den Einsatz modernster KI- und maschineller Lerntechnologien sollen beispiellose Steigerungen der Produktionseffizienz, der Kosten, der Nachhaltigkeit und der Produktqualität erzielt werden – in der holzverarbeitenden Industrie und darüber hinaus.

„Dies ist ein entscheidender Moment für Hexion, da wir die erstklassige künstliche Intelligenz und die automatisierten Fertigungskapazitäten von Smartech mit unserem unübertroffenen Fachwissen in den Bereichen Harze und Holzverarbeitung kombinieren", sagte Michael Lefenfeld, Präsident und Geschäftsführer von Hexion. „Angesichts der Tatsache, dass die globale Fertigungsindustrie weiterhin mit steigenden Rohstoffkosten, dem Druck auf die Lieferkette und ökologischen Veränderungen zu kämpfen hat, positioniert sich Hexion mit seinen Investitionen in KI-gesteuerte Innovationen an der Spitze der intelligenten Fertigung. Mit dieser Technologie helfen Hexion und Smartech ihren Kunden, die Produktion zu optimieren, den Ausschuss zu reduzieren und eine überragende Qualität zu liefern – und das alles bei gleichzeitiger Förderung eines nachhaltigen Wachstums."

„Unsere Partnerschaft mit Hexion wird die Reichweite und den Einfluss der KI-Technologien von Smartech weltweit weiter verstärken und Herstellern, die die Herausforderungen von Kostenkontrolle, Anlagenmodernisierung und Umweltverantwortung unter einen Hut bringen müssen, einen unmittelbaren Nutzen bringen", fügt Hanoch Magid, Geschäftsführer von Smartech, hinzu. „Mit ihrem gemeinsamen Engagement für nachhaltige Innovationen sind Hexion und Smartech in der Lage, den Weg für KI-gestützte Lösungen zu ebnen, die Industriestandards neu definieren und einen widerstandsfähigeren, umweltverträglicheren Fertigungssektor fördern."

Die preisgekrönten KI- und autonomen Fertigungstechnologien von Smartech kombinieren künstliche Intelligenz, fortschrittliche Steuerungssysteme und Prozessoptimierungsalgorithmen, um entscheidende Prozessverbesserungen für Kunden zu erzielen. Die technischen Systeme, darunter SmartWAX, SmartPF und SmartMDI, fügen sich nahtlos in das Produktportfolio von Hexion ein und stärken die Führungsposition des Unternehmens in den Bereichen Klebstoffe, Bau und Baumaterialien.

Eine der Vorzeige-Innovationen von Smartech, das patentierte SmartMDI-System, ist ein Beispiel für das Potenzial dieser neuen Allianz. Durch die dynamische Steuerung der Chemie, die einen präziseren Harzauftrag bei der Herstellung von Holzwerkstoffen ermöglicht, verbessert SmartMDI die Oberflächenabdeckung und Reaktivität, reduziert die Rohstoffkosten und senkt die VOC-Emissionen. Die Fähigkeit, erhebliche Kosteneinsparungen – mehr als 15 % pro Werk – zu erzielen, zeigt, dass SmartMDI in der Lage ist, einen ökologischen und wirtschaftlichen Mehrwert in der Fertigung zu schaffen.

Diese Akquisition steht auch im Einklang mit dem fünfjährigen Transformationsprozess von Hexion unter der Leitung von American Securities, das 2022 Eigentümer wurde. Dieser Schritt unterstreicht die langfristige Vision von Hexion, kurzfristige Wertsteigerungen zu erzielen, und positioniert das 150 Jahre alte Unternehmen gleichzeitig für das nächste Jahrhundert der Marktführerschaft durch eine erneute Konzentration auf Innovation, operative Exzellenz und Partnerschaften, die kühne Ideen in reale Lösungen umsetzen.

Die finanziellen Bedingungen der Übernahme von Smartech wurden nicht bekannt gegeben. Smartech wird weiterhin als unabhängige Geschäftseinheit agieren und seine Kunden wie bisher bedienen.

Informationen zu Hexion

Hexion ist ein weltweit führender Hersteller von Klebstoffen und Hochleistungsmaterialien. Das Unternehmen bietet Spezialprodukte und -lösungen für Kunden in verschiedenen Branchen, darunter Bau, Landwirtschaft, Energie, Automobil und Infrastrukturschutz. Mit mehr als einem Jahrhundert an Erfahrung engagiert sich Hexion für die Entwicklung nachhaltiger Lösungen, die die natürlichen Ressourcen schützen und die Herausforderungen des Klimawandels bewältigen. Weitere Informationen finden Sie unter www.hexion.com.

Informationen zu Smartech

Smartech wurde 2005 gegründet und bedient Kunden in Nord- und Südamerika, Europa und APAC. Das Unternehmen ist ein Technologieführer, der sich auf KI-gesteuerte Fertigungslösungen zur Optimierung von Effizienz, Nachhaltigkeit und Produktionsqualität spezialisiert hat. Die innovativen Tools des Unternehmens genießen das Vertrauen erstklassiger Kunden auf der ganzen Welt. Sie verändern traditionelle Fertigungsprozesse und setzen neue Standards in der digitalen Automatisierung. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.smartech.com.

