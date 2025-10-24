HeyGears bringt 3D-Drucker der Serie Reflex 2 auf den Markt - damit können Anwender über Prototypen hinausgehen und mit der Produktion beginnen

SHENZHEN, China, 25. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- HeyGears hat seine neue Serie Reflex 2 von Harz-3D-Druckern auf den Markt gebracht, die auf die vielfältigen Produktionsanforderungen von professionellen Anwendern und Kreativstudios zugeschnitten sind. Die 3D-Drucker Reflex 2 Pro und Reflex 2 bieten verbesserte Produktivität, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit für eine Vielzahl von 3D-Druckanwendungen.

Reflex 2 Pro: Über Prototypen hinausgehen, Produktion beginnen

HeyGears Reflex 2 Series HeyGears Reflex 2 Pro HeyGears Reflex 2 Pro

Der Reflex 2 Pro wurde für eine Vielzahl professioneller Produktionsszenarien entwickelt, darunter die Validierung von Prototypen und die Herstellung von Endverbrauchsteilen. Er verfügt über ein 2,3-mal größeres Bauvolumen als sein Vorgängermodell und hat eine Z-Höhe von 35 cm: 230×144×350 mm (9,1×5,7×13,8 in). Durch sein großes Volumen eignet es sich für 3D-gedruckte Schuhe, Orthesen, Prothesen und Sportschutzausrüstung.

Das Herzstück des Reflex 2 Pro ist seine 1032 OptiZone Light Engine, die 1032 individuell steuerbare Lichtzonen umfasst. Diese Technologie ermöglicht eine präzise Lichtprojektion, gewährleistet eine gleichbleibende Oberflächenqualität und optimale Aushärtung, minimiert gleichzeitig Harzrückstände und verbessert die Produktionseffizienz. Sein neuer Amber Screen Pro erreicht eine hohe Energieübertragungsrate von 10 % und verbessert gleichzeitig die Haltbarkeit mit einer Betriebslebensdauer von über 6.000 Stunden erheblich.

Der Reflex 2 Pro ist außerdem mit einem präzisen FOC-Motormodul ausgestattet, das mit 25.600 Mikroschritten pro Umdrehung eine hochpräzise Positionierung gewährleistet. Dies unterstützt einen stabilen 3D-Druck unter hoher Belastung und Geschwindigkeit und macht ihn für eine zuverlässige Serienproduktion geeignet.

Darüber hinaus optimiert das intelligente, schabergestützte Temperaturregelsystem die Druckerfolgsraten, indem es das Harz effizient erwärmt, Wartezeiten reduziert und Sedimentation verhindert, um optimale Druckbedingungen aufrechtzuerhalten.

Reflex 2: Vollständige Produktion ermöglicht

Der 3D-Drucker Reflex 2 verfügt über einen Bauvolumenbereich von 230 × 144 × 230 mm (9,1 × 5,7 × 9,1 Zoll). Er nutzt eine 161 OptiZone Light Engine zusammen mit derselben Amber-Screen-Pro-Technologie wie der Reflex 2 Pro und gewährleistet zuverlässige Ergebnisse für Produktdesigner, Studios und Unternehmen, die den 3D-Druck als wichtiges Werkzeug für die Prototypenentwicklung und -erstellung einsetzen.

Beide 3D-Drucker der Serie Reflex 2 unterstützen eine Vielzahl von Hochleistungsmaterialien, darunter das neu eingeführte PAH270-Harz, das eine hohe Verformungsbeständigkeit und eine Wärmebeständigkeit von bis zu 270 °C bietet.

Mit der Serie Reflex 2 möchte HeyGears die Möglichkeiten der 3D-Drucktechnologie erweitern und Fachleuten und Kreativen die notwendigen Werkzeuge zur Verfügung stellen, um ihre Ideen zu verwirklichen

Um mehr über HeyGears 3D-Drucker zu erfahren, gehen Sie zu: https://bit.ly/3IWiSQc

