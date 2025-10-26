HeyGears lance les imprimantes 3D de la série Reflex 2 pour permettre aux utilisateurs de passer des prototypes à la production

SHENZHEN, Chine, 27 octobre 2025 /PRNewswire/ -- HeyGears vient de lancer sa nouvelle série Reflex 2 d'imprimantes 3D en résine, conçues pour répondre aux diverses exigences de production des professionnels de l'industrie et des studios de création. Les imprimantes 3D Reflex 2 Pro et Reflex 2 offrent une productivité, une fiabilité et une évolutivité accrues pour une variété d'applications d'impression 3D.

Reflex 2 Pro : dépasser les prototypes, lancer la production

HeyGears Reflex 2 Series HeyGears Reflex 2 Pro HeyGears Reflex 2 Pro

Le Reflex 2 Pro est conçu pour couvrir une gamme de scénarios de production professionnelle, y compris la validation de prototypes et la production de pièces d'utilisation finale. Son volume de construction est 2,3 fois supérieur à celui de son prédécesseur et sa hauteur en Z est de 35 cm : 230×144×350 mm (9,1×5,7×13,8 po). Ce volume important permet d'imprimer en 3D des chaussures, des orthèses, des prothèses et des équipements de protection pour le sport.

Au cœur du Reflex 2 Pro se trouve son moteur d'éclairage OptiZone 1032, qui comprend 1 032 zones lumineuses contrôlées individuellement. Cette technologie permet une projection précise de la lumière, garantissant une qualité de surface constante et un durcissement optimal, tout en minimisant les résidus de résine et en améliorant l'efficacité de la production. Son nouvel écran Amber Screen Pro atteint un taux de transmission d'énergie de 10 %, tout en améliorant considérablement la durabilité avec une durée de vie opérationnelle de plus de 6 000 heures.

Le Reflex 2 Pro est également équipé d'un module moteur FOC de précision qui assure un positionnement de haute précision avec 25 600 micro-pas par révolution. Cela permet une impression 3D stable sous une charge et une vitesse élevées, ce qui la rend adaptée à une production fiable par lots.

En outre, le système intelligent de contrôle de la température assisté par un racleur optimise les taux de réussite de l'impression en chauffant efficacement la résine, en réduisant les temps d'attente et en empêchant la sédimentation afin de maintenir des conditions d'impression optimales.

Reflex 2 : production complète habilitée

L'imprimante 3D Reflex 2 dispose d'une surface de construction de 230×144×230 mm (9,1×5,7×9,1 po). Il utilise un moteur de lumière 161 OptiZone ainsi que la même technologie Amber Screen Pro que le Reflex 2 Pro, garantissant des résultats fiables pour les concepteurs de produits, les studios et les entreprises qui dépendent de l'impression 3D comme outil essentiel pour le prototypage et la création.

Les deux imprimantes 3D de la série Reflex 2 prennent en charge une gamme variée de matériaux haute performance, y compris la résine PAH270 récemment introduite, qui offre une résistance élevée à la déformation et une résistance thermique jusqu'à 270°C.

Avec la série Reflex 2, HeyGears vise à améliorer les capacités de la technologie d'impression 3D, en fournissant aux professionnels et aux créatifs les outils nécessaires pour concrétiser leurs idées.

Pour en savoir plus sur les imprimantes 3D HeyGears, visitez le site : https://bit.ly/3IWiSQc

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2803843/image_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2803844/image_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2803845/image_3.jpg