Heze alcança grande progresso na última década

HEZE, China, 8 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Uma reportagem da chinadaily.com.cn:

A cidade de Heze, na província de Shandong, no leste da China, passou por uma transformação significativa nos últimos dez anos, de acordo com representantes do governo.

"Nos últimos dez anos, aderimos aos novos conceitos de desenvolvimento e estabelecemos uma base sólida para o desenvolvimento de alta qualidade", disse Zhang Xinwen, secretário do partido de Heze, em uma conferência de imprensa em 1 de setembro.

O produto interno bruto da cidade aumentou de 178,3 bilhões de yuans (US$ 25,69 bilhões) em 2012 para 397,7 bilhões de yuans em 2021, com seu ranking subindo de 13º lugar na província para o 8º lugar durante esse período.

Indústrias importantes ganharam um impulso no desenvolvimento. Nos últimos dez anos, Heze tem explorado ativamente maneiras de desenvolver um sistema industrial característico para fortalecer sua economia industrial.

A promoção de dois setores importantes, o de produtos químicos de ponta e o de biomedicina, receberam maior atenção. De acordo com Zhang, a taxa média anual de crescimento do valor de produção das empresas na escala designada no setor de biomedicina ultrapassou 30% nos últimos três anos.

Vários clusters industriais emergentes nas áreas de novas energias e materiais, tecnologia da informação de última geração e serviços modernos tiveram um desenvolvimento próspero.

Além disso, Heze deu um novo salto à frente na luta contra a pobreza após medidas concretas e eficazes de redução da pobreza terem sido introduzidas na década anterior, de acordo com Zhang Lun, Prefeito de Heze.

Até o final de 2020, 1,7 milhões de pessoas afetadas pela pobreza na cidade haviam saído da pobreza, e 855 bairros pobres na cidade haviam sido removidos da lista da província de áreas afetadas pela pobreza, disse Zhang Lun. A renda líquida anual per capita de residências afetadas pela pobreza aumentou de 2.747 yuans no final de 2015 para 7.580 yuans no final de 2020.

Nos últimos dez anos, o setor de agricultura moderna da cidade também demonstrou desenvolvimento positivo. A cidade formou um aglomerado do setor agrícola baseado em peônias. Apelidada de "a Capital das peônias da China", Heze tem uma longa história de cultivo dessas flores. Atualmente, a área de plantio de peônias da cidade ocupa o primeiro lugar na China.

O desenvolvimento crescente do comércio eletrônico também desempenha um grande papel no impulsionamento da promoção e do desenvolvimento dos setores rurais, disse Zhang Lun. A renda disponível per capita em áreas rurais de Heze doplicou nos últimos dez anos.

