Heze Forum mostra sua cultura de peônias

HEZE, China, 14 de Abril de 2023 /PRNewswire/ -- Uma reportagem do chinadaily.com.cn:

Heze, conhecida como a "Capital das Peônias da China", foi colocada no cenário global à medida que especialistas e enviados nacionais e estrangeiros se reuniram na cidade e compartilharam suas ideias de como as peônias ajudam no intercâmbio internacional.

O Heze Peony International Communication Forum, que foi realizado recentemente em Heze, uma cidade ao nível municipal na província de Shandong, no leste da China, forneceu uma plataforma para reforçar as comunicações internacionais relacionadas a cultura de peônias e impulsionar o intercâmbio cultural e o aprendizado mútuo.

"As flores são muito importantes em todas as culturas e representam amor, amizade e felicidade", afirmou Irit Ben Abba, embaixadora Israelense na China, em um vídeo durante a cerimônia de abertura do fórum. Ela esperava que as peônias de Heze pudessem se tornar uma ponte para difundir o amor e a amizade em todo o mundo e promover Shandong como um destino global.

A cultura das peônias tornou-se uma parte importante da excepcional cultura tradicional chinesa, de acordo com Zhang Lun, Chefe do Partido de Heze. "A flor possui um significado de riqueza, auspiciosidade e prosperidade", disse ele. "Nos últimos anos, as peônias de Heze apareceram em grandes ocasiões diplomáticas e também serviram como um símbolo especial para promover o intercâmbio de amizades entre a China e outros países."

"A Heze dá um exemplo de como uma cidade pode fazer uso de seu tesouro, como a cultura das peônias, para se conectar com o mundo", afirmou Julio Herraiz Espana, vice-chefe da embaixada espanhola na China, enquanto fazia parte do fórum. A cidade aproveitou ao máximo sua cultura de peônias, não apenas por meio da beleza, da poesia e da arte, mas também por meio de suas aplicações comerciais e industriais, acrescentou.

Heze possui mais de 1.500 anos de cultivo de flores de peônias e atualmente a cidade tem uma área de plantio de peônias de cerca de 26,667 hectares e 1.280 variedades de peônias.

O negócio de peônias em Heze evoluiu do turismo para a fabricação de uma variedade de produtos de alto valor relacionados a peônias, como o óleo da semente, chá, cosméticos e alimentos saudáveis. Os seus produtos relacionados a peônias foram exportados para mais de 30 países e regiões em todo o mundo.

Os jardins de peônias serão construídos no exterior para ampliar a coexistência inclusiva, os intercâmbios e o aprendizado mútuo entre diferentes povos, de acordo com uma iniciativa lançada no Peony Forum.

FONTE chinadaily.com.cn

