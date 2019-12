HH Global anuncia acordo com Blackstone para investimento estratégico de £ 100 milhões em participação minoritária

LONDRES, 3 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- A HH Global (a "Empresa"), líder global em execução de marketing terceirizado, chegou a um acordo com fundos gerenciados ou assessorados pela Blackstone Tactical Opportunities em relação a um investimento estratégico de £ 100 milhões em participação minoritária da HH Global. Espera-se que o investimento da Blackstone seja concluído no primeiro trimestre de 2020. A operação depende das aprovações antitruste pertinentes.

Robert MacMillan, presidente e CEO do Grupo HH Global, disse: "Estamos aguardando ansiosamente a nossa parceria estratégica com a equipe da Blackstone e estamos animados com a obtenção de novos marcos ao embarcarmos nesta próxima etapa da nossa jornada. O investimento de capital da Blackstone e sua ampla experiência permitirão que a nossa empenhada equipe de liderança acelere o crescimento do nosso negócio central, amplie a nossa oferta de serviços e busque oportunidades de expansão em nível global. O investimento também nos permite aumentar significativamente a oferta de marketing multicanal digital e de dados recentemente desenvolvida com uma estratégia global de compra e construção."

Raphael de Botton, diretor-gerente da Blackstone, disse: "Estamos ansiosos para trabalhar com Robert MacMillan e com a excelente equipe de gestão que ele reuniu. A Empresa é uma das poucas operadoras verdadeiramente globais no mercado, o que acreditamos ser um forte diferencial para capturar o crescimento incrível que temos pela frente. Não vemos a hora de apoiar a impressionante trajetória de crescimento da HH Global, tanto organicamente como por meio de fusões e aquisições."

A liderança amadurecida da HH Global, com forte experiência no setor, o seu modelo operacional global leve em ativos e o foco incansável na execução vêm dando respaldo ao seu rápido crescimento. O histórico da Empresa na construção e manutenção de relações duradouras e confiáveis com os clientes faz da HH Global o parceiro prioritário na execução de marketing terceirizado para marcas líderes globais.

A Moelis & Company atuou como consultor financeiro exclusivo da HH Global, a Osborne Clarke foi o consultor jurídico, e a Jamieson prestou consultoria em tratativas de incentivo à gestão. A Slaughter e May atuou como consultor jurídico da Blackstone.

Os termos da transação não foram revelados.

Sobre a HH Global

Fundada em 1991, a HH Global é uma empresa líder global em execução de marketing terceirizado. Aplicando processos comprovados, tecnologia líder no setor e a profunda experiência de mais de 1.300 funcionários, desenvolvemos soluções inovadoras que reduzem o custo do desenvolvimento de conteúdo e das compras físicas de marketing dos nossos clientes, ao mesmo tempo em que aprimoramos a qualidade, a sustentabilidade e a velocidade de chegada ao mercado.

Sobre a Blackstone

A Blackstone é uma das principais empresas de investimento do mundo. A equipe da Blackstone busca criar impacto econômico positivo e valor de longo prazo para os investidores, para as empresas em que investe e para as comunidades nas quais atua. A Blackstone faz isso utilizando pessoas extraordinárias e capital flexível a fim de ajudar as empresas a resolverem problemas. Entre os seus negócios de gestão de ativos, com US$ 554 bilhões em ativos sob gestão, estão veículos de investimento com foco em private equity, imóveis, mercado de ações e dívidas públicas, títulos de crédito sem grau de investimento, ativos reais e fundos secundários, todos em nível global. Siga a Blackstone no twitter @Blackstone. Mais informações estão disponíveis em www.blackstone.com.

