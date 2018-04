HH Global anuncia aliança com a Canopy

Durante quase 20 anos, a Canopy expandiu-se e se tornou uma das organizações sem fins lucrativos mais eficazes para a defesa do meio ambiente em termos de obtenção de parcerias para a criação de soluções comerciais que protejam as florestas em risco de extinção em todo o mundo. A Canopy associou-se a mais de 750 dos maiores clientes do setor florestal e empresas que compartilham seus valores e interesses, como a HH Global, para atuarem como defensores ativos de escolhas sustentáveis e da preservação em toda a cadeia de suprimentos.

Essa aliança contribuirá para a implantação da recém-divulgada Política Global de Materiais Sustentáveis da HH Global. Trata-se de um compromisso de promover o uso de materiais sustentáveis através de opções que diminuam o impacto nas florestas e, em última instância, as ramificações para os habitats e comunidades locais. A Canopy fornece assistência de auditoria para a HH Global para garantir que não sejam adquiridos materiais de florestas antigas e em risco, e faz isso utilizando várias ferramentas e métricas de padrões que ajudam a identificar os requisitos relacionados à origem, conteúdo, certificação, produção e uso de papel/embalagem/tecido. Fazendo o mapeamento do seu processo de aquisição, a HH Global garantirá a conformidade legal em toda a cadeia de suprimentos e beneficiará seus clientes em todo o mundo.

Nicole Rycroft, fundadora e diretora executiva da Canopy está satisfeita com a formalização do relacionamento com a HH Global, um novo e importante parceiro do setor de produção de materiais impressos e impressão de marketing. "Estamos entusiasmados em trabalhar com a HH Global nesta parceria. Podemos não só reduzir significativamente o impacto ao meio ambiente de algumas das maiores marcas do mundo, como juntos podemos também contribuir para catalisar soluções de próxima geração como embalagens e papéis feitos de palha. A colaboração entre a Canopy e a HH Global fornecerá soluções sustentáveis para aquisição de materiais e promoverá as oportunidades de preservação em algumas das áreas mais importantes do mundo."

O diretor da área digital e de inovação da HH Global, Kevin Dunckley está animado com a colaboração. "A HH Global foi a pioneira em conscientização ecológica na execução de marketing global. Nossas iniciativas criaram uma tendência que se reforça à medida que os nossos clientes ficam cientes do papel da HH Global como defensora do meio ambiente no setor de impressão. Com o anúncio recente das nossas Metas de sustentabilidade, o Prêmio edie de Líderes de Sustentabilidade para a nossa tecnologia do Programa de Impressora de Qualidade, e agora com a nossa parceria com uma líder de peso como a Canopy, as marcas de todo o mundo saberão que estamos firmes no nosso compromisso e temos o entusiasmo e a força para dar continuidade a esses esforços."

A HH Global possui credenciais sólidas e o conhecimento necessário para colaborar com os clientes de modo a atender e superar suas metas de sustentabilidade. Marcas que são reconhecidas pelo seu compromisso em atuar de forma sustentável para o meio ambiente, entre elas a Google, HSBC, Lloyds Bank e Unilever, viram os resultados das iniciativas da HH Global, inclusive a introdução da compra consciente de papel, auditorias da cadeia de suprimentos, e reengenharia do canal de entrega e produto, medidas que reduziram o impacto no meio ambiente. A HH Global atua como parceira, promovendo esforços em toda a cadeia de suprimentos para que os clientes atinjam suas metas e aumentem sua autenticidade como líderes de marcas ecológicas.

Robert MacMillan, CEO global, também acredita na força da oferta para marcas globais. "Nossa parceria com a Canopy nos ajudará a colocar nossa liderança em sustentabilidade em um patamar superior e a contribuir para os esforços globais de preservação florestal. Nossa autoridade nesse setor está sendo notada. Temos uma equipe de líderes inovadores e talentosos que estão aproveitando o escopo de relacionamentos importantes para ampliar o nosso alcance e continuar trabalhando nas opções mais conscientes para mitigar o efeito da impressão no planeta. Estou entusiasmado em compartilhar as futuras novidades da HH Global como líder em sustentabilidade."

A HH Global e a Canopy anunciarão eventos conjuntos, entre eles um "Transformando o Amanhã" na Innovation Exchange no segundo semestre deste ano, e a participação no Canopy Planet, um tour pela floresta tropical que é uma experiência educacional intensiva para os clientes.

Sobre a HH Global

A HH Global Ltd. foi fundada em 1991 e é uma importante parceira de execução de marketing independente para marcas renomadas em mais de 40 países. A empresa oferece soluções inovadoras e personalizadas para a terceirização das compras de todos os tipos de materiais de marketing impressos, embalagens e serviços de produção de criação. Essas soluções promovem a redução dos custos, a rapidez de colocação no mercado e aumentam a qualidade e a sustentabilidade. Todas as soluções da HH Global utilizam o HHub, um aplicativo de execução de marketing que é o melhor na sua categoria, além de uma lista abrangente de fornecedores, processos de uso exclusivo, e o profundo conhecimento dos seus mais de 900 funcionários. A empresa também possui o HH Labs, centro do seu programa de inovação, que fornece ideias novas e renovadas aos clientes. Com mais de 500 milhões de dólares em gastos sob sua gestão, a HH Global mantém um foco rigoroso no custo e na qualidade, associado a um programa de sustentabilidade que é líder no setor, oferecendo melhorias que fornecem valor fiscal e ambiental. Para obter mais informações, visite www.hhglobal.com.

Sobre a Canopy

A Canopy é uma organização sem fins lucrativos que se dedica a proteger as florestas, as espécies e o clima do mundo. Trabalha com mais de 750 empresas para desenvolver soluções inovadoras, aumentar o nível de sustentabilidade de suas cadeias de suprimentos e ajudar a proteger as florestas antigas e em risco de extinção que ainda restam no mundo. Entre os parceiros da Canopy estão H&M, Sprint, Penguin Random House, Stella McCartney, Zara, TC Transcontinental, The Guardian e Scholastic. O trabalho da Canopy depende do apoio de doadores individuais que compartilham a nossa paixão pelo planeta. http://www.canopyplanet.org

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/681887/HH_Global_Sustainability_Video_Final.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/471140/hh_global_Logo.jpg

FONTE HH Global

