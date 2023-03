Hiconics a exposé sa nouvelle génération de systèmes de stockage d'énergie résidentiels des séries HiEnergy et WISDOM à l'ENEX

FOSHAN, Chine, 10 mars 2023 /PRNewswire/ -- Hiconics, une marque d'énergie verte de Midea Industrial Technology, a exposé ses produits de stockage d'énergie résidentiels des séries MINERGY, HiEnergy et WISDOM au salon ENEX qui a eu lieu à Kielce, en Pologne, le 8 mars 2023. Durant le salon, les solutions triphasées et monophasées du nouveau système de stockage d'énergie résidentiel de la série HiEnergy d'Hiconics ont fait leurs premiers pas à l'étranger.

Outre la popularité de son précurseur parmi les utilisateurs européens, la nouvelle génération de systèmes de stockage d'énergie de la série HiEnergy offre une grande efficacité et une sécurité de batterie largement améliorée pour un fonctionnement en toute sécurité. Le nouveau produit, doté de la technologie de raccordement rapide « Legos » et de la technologie innovante d'aérosol de batterie, permet d'éviter le risque causé par le raccordement filaire traditionnel et de prévenir les incendies, améliorant considérablement la sécurité des utilisateurs domestiques. Conformément à la norme IP65, il peut être installé à l'extérieur et fonctionner de façon stable dans un environnement extrême, sous une température de -25°C-60°C afin de tolérer les conditions météorologiques extrêmes à l'extérieur et d'assurer un approvisionnement en électricité plus stable pour les ménages.

En plus de la nouvelle génération de sa série HiEnergy, Hiconics a également exposé tous ses produits des séries MINERGY et WISDOM. La solution tout-en-un pour les produits de la série MINERGY, silencieuse et hautement efficace, et la solution fractionnée pour les produits de la série WISDOM, qui répond aux besoins de stockage d'énergie de 6,9-69 kWh via divers raccordements tels que les couplages DC, AC et hybrides, peut fournir des solutions flexibles pour répondre aux différentes demandes d'électricité des ménages.

Basés sur les diverses gammes de produits de Midea, les produits de stockage d'énergie résidentielle de Hiconics peuvent être associés aux produits compétitifs de Midea tels que le climatiseur et la pompe à chaleur, pour fabriquer une solution domestique écologique et écoénergétique sous la marque « E-home » et fournir une solution d'environnement unique aux utilisateurs. Soutenu par la grande force de Midea Industrial Technology en matière de réseau mondial de R&D et de système hiérarchique de R&D, Hiconics encouragera la modernisation technologique des industries d'énergie verte en développant continuellement des produits et des solutions de stockage d'énergie domestique afin d'améliorer l'expérience des utilisateurs domestiques pour une consommation d'énergie plus optimale, respectueuse de l'environnement et sobre en carbone.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2029371/image_5023294_19864809.jpg

SOURCE Midea Industrial Technology