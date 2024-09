Hiconics dévoile ses solutions innovantes en matière d'énergie domestique à l'occasion de RE+ 2024, l'événement phare des tendances en matière d'énergie verte en Amérique du Nord

ANAHEIM, Californie, 12 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Hiconics Eco-energy Technology (« Midea Hiconics », SZ : 300048), une marque d'énergie verte sous l'égide de Midea, a un impact significatif à l'occasion de l'événement annuel RE+ 2024 qui se déroule au centre de convention d'Anaheim. L'entreprise présente ses solutions énergétiques domestiques innovantes et personnalisées, conçues spécifiquement pour le marché nord-américain et couvrant l'ensemble des besoins résidentiels en énergie verte, et qui représentent une étape importante dans l'amélioration de l'utilisation durable de l'énergie dans les zones résidentielles.

Midea Hiconics showcases latest innovation at RE+

Le dernier système de stockage d'énergie résidentiel d'Hiconics est étroitement associé à une marque leader au niveau mondial afin de poursuivre l'exploration conjointe des marchés nord-américains et d'assurer une couverture et une pénétration rapides du marché. Le 11 septembre, lors de l'exposition RE+ 24, les deux équipes ont signé un accord de coopération stratégique . Cet événement marque non seulement une percée pour les produits de stockage d'énergie résidentiels sur le marché nord-américain, mais pose également des bases solides pour de futures collaborations dans de multiples marchés et catégories.

Lors de cet événement, Midea Hiconics et le groupe CSA, une organisation mondiale dédiée à la sécurité, à l'intérêt social et à la durabilité, qui propose des tests, des inspections et des certifications dans le monde entier, ont conclu un partenariat stratégique. Cette collaboration, officialisée par un protocole d'accord, vise à améliorer la certification des produits de stockage d'énergie domestique, la certification des systèmes d'entreprise et les services d'essai en Amérique du Nord.

« Cet accord est fondé sur nos intérêts communs et favorisera une croissance soutenue et un développement à long terme pour les deux parties », a déclaré Dennis Lee, directeur général de Midea Hiconics Overseas Sales Company. « Nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre notre progression mutuelle et de renforcer notre position de leader sur le marché international. »

Lors du lancement du produit, Henry Zhang, directeur technique de Midea Hiconics, présente une gamme de nouveaux produits conçus pour les utilisateurs résidentiels, notamment des produits systèmes de stockage d'énergie résidentiels, des micro-onduleurs, des panneaux solaires, des onduleurs et des chargeurs de VE. S'appuyant sur l'expertise de Midea en matière de recherche et développement, de fabrication et de tests, ces produits sont associés pour offrir une solution complète qui optimise le potentiel solaire résidentiel et positionne l'énergie solaire comme un élément central de l'énergie résidentielle .

Principales innovations dévoilées à RE+ 2024 :

Systèmes de stockage d'énergie résidentiels tout-en-un : conçus pour le marché nord-américain, ces systèmes résolvent des problèmes courants tels que les coupures de courant, les coûts élevés des batteries de secours et le coût élevé de l'électricité. Avec un profil ultra-mince de 6,7 pouces, les systèmes s'adaptent aux petits espaces et répondent aux besoins énergétiques de 5 kWh à 20 kWh. Ils prennent en charge des configurations empilables et présentent une conception de sécurité à huit niveaux à la pointe de l'industrie, offrant aux ménages nord-américains une liberté et une sécurité énergétiques sans précédent.

conçus pour le marché nord-américain, ces systèmes résolvent des problèmes courants tels que les coupures de courant, les coûts élevés des batteries de secours et le coût élevé de l'électricité. Avec un profil ultra-mince de 6,7 pouces, les systèmes s'adaptent aux petits espaces et répondent aux besoins énergétiques de 5 kWh à 20 kWh. Ils prennent en charge des configurations empilables et présentent une conception de sécurité à huit niveaux à la pointe de l'industrie, offrant aux ménages nord-américains une liberté et une sécurité énergétiques sans précédent. Micro-onduleurs : essentiels pour optimiser le rendement photovoltaïque, les nouveaux micro-onduleurs de Midea Hiconics répondent à la demande croissante des marchés développés tels que l' Europe et l'Amérique du Nord. Dotés de la technologie Dual-MPPT (conversion optimale d'énergie) pour une capture précise de l'énergie, d'un système de connexion rapide à deux ports pour faciliter l'installation et d'un indice de protection IP67 pour les conditions météorologiques extrêmes, ces onduleurs offrent des performances exceptionnelles et des capacités de gestion à distance intelligentes.

Outre ces produits phares, Midea Hiconics a présenté une gamme complète de solutions, notamment

Chargeurs de VE : dotées d'options d'installation polyvalentes, d'une commande à distance et de fonctions de programmation, ces stations de recharge répondent à divers besoins grâce à des capacités de recharge rapide monophasée de 7 kW et triphasée de 22 kW. La technologie de commutation automatique des phases assure une charge sûre et efficace.

dotées d'options d'installation polyvalentes, d'une commande à distance et de fonctions de programmation, ces stations de recharge répondent à divers besoins grâce à des capacités de recharge rapide monophasée de 7 kW et triphasée de 22 kW. La technologie de commutation automatique des phases assure une charge sûre et efficace. Onduleurs solaires : dotés d'une grande capacité de 20 A CC par entrée et de la technologie Dual-MPPT, ces onduleurs maximisent les performances dans diverses conditions de toiture. L'indice de protection IP66 garantit la durabilité dans des conditions météorologiques difficiles, tandis que la conception compacte et prête à l'emploi simplifie l'installation et la maintenance. La protection contre les arcs électriques AFCI renforce la sécurité du réseau.

dotés d'une grande capacité de 20 A CC par entrée et de la technologie Dual-MPPT, ces onduleurs maximisent les performances dans diverses conditions de toiture. L'indice de protection IP66 garantit la durabilité dans des conditions météorologiques difficiles, tandis que la conception compacte et prête à l'emploi simplifie l'installation et la maintenance. La protection contre les arcs électriques AFCI renforce la sécurité du réseau. Gamme HiEnergy de systèmes de stockage d'énergie résidentiels : disponibles en modèles monophasés et triphasés, ces systèmes se caractérisent par un empilement modulaire facilitant l'expansion, une protection IP65 pour un fonctionnement stable dans divers environnements et une double prise en charge de l'intégration de la batterie et du PCS. La protection à plusieurs niveaux garantit une sécurité complète pour l'utilisateur.

Pour de plus amples informations sur l'entreprise, veuillez visiter son stand à #A57009 et consulter son site web officiel sur https://www.hiconics-global.com/company-profile/ et sa page LinkedIn https://www.linkedin.com/company/hiconics-drive-technology-co-ltd-/posts/?feedView=all.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2503740/Midea_Hiconics_showcases_latest_innovation_RE.jpg