H.I.G. Bayside Capital Europe achève le refinancement de Lifeways Group

LONDRES, 20 mai 2026 /PRNewswire/ -- H.I.G. Bayside Capital Europe (« Bayside »), la filiale européenne de H.I.G. Capital (« H.I.G. », l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'investissements alternatifs gérant 75 milliards de dollars de capitaux) spécialisée dans les situations spéciales et les solutions de capital, a le plaisir d'annoncer le financement de Lifeways Group (« Lifeways » ou la « société »), le principal fournisseur britannique de services d'assistance de haute qualité, soutenu par Fidera Group et Barings. H.I.G. Bayside fournit un prêt à terme unitranche de 90 millions GBP pour soutenir le refinancement de la structure d'endettement existante de la société.

Lifeways, dont le siège est au Royaume-Uni, est le plus grand fournisseur de services d'assistance de haut niveau pour les personnes souffrant de troubles de l'apprentissage, d'autisme, de troubles mentaux, de handicaps physiques et d'autres besoins complexes. L'entreprise fournit des services à plus de 4 000 utilisateurs répartis sur environ 1 100 sites dans tout le pays.

La nouvelle facilité de cinq ans refinance le prêt à terme existant et fournit une plateforme solide à l'équipe de direction de Lifeways pour poursuivre l'exécution de sa stratégie de croissance, y compris l'expansion de la capacité de vie assistée, l'investissement dans la qualité du service et l'amélioration de l'infrastructure opérationnelle.

Mathilde Malezieux, directrice générale de H.I.G. Bayside, déclare : « Lifeways est un fournisseur de services de soins essentiels de haute qualité et résilient, avec une position de leader sur le marché dans un secteur en croissance et structurellement soutenu. La société a enregistré une forte croissance de son BAIIA au cours des dernières années, grâce à une transformation opérationnelle réussie, à une meilleure gouvernance et à une orientation claire vers des résultats de haute qualité pour les utilisateurs des services. Le prêt de solutions de capital de H.I.G. Bayside refinance la structure de capital existante et fournit la flexibilité nécessaire pour soutenir la prochaine phase de croissance de Lifeways. Nous nous réjouissons à la perspective de travailler avec Andrea Kinkade et Kieron Steele, ainsi qu'avec les équipes de Lifeways, Fidera et Barings, afin de continuer à renforcer les services de Lifeways. »

Andrea Kinkade, CEO de Lifeways, déclare : « Lifeways a réalisé une transformation opérationnelle significative ces dernières années, en mettant l'accent sur la qualité des soins, la gouvernance et l'efficacité, ainsi que sur des investissements significatifs dans notre personnel, notre infrastructure numérique et notre offre de services. Nous sommes ravis de nous associer à H.I.G. Bayside pour cette nouvelle phase de croissance. Ce nouveau financement fournit une structure de capital stable et flexible qui nous permettra de continuer à fournir des résultats de haute qualité aux personnes que nous aidons, d'étendre nos services d'aide à la vie autonome et de santé mentale, et de mettre en œuvre notre stratégie de croissance à long terme dans tout le Royaume-Uni ».

À propos de H.I.G. Bayside Capital

H.I.G. Bayside est la filiale de H.I.G. Capital spécialisée dans les situations spéciales. Axé sur les entreprises du marché intermédiaire, H.I.G. Bayside investit dans plusieurs segments des marchés primaires et secondaires des capitaux d'emprunt en mettant l'accent sur les rendements à long terme. Avec huit bureaux aux États-Unis et en Europe et plus de 500 spécialistes de l'investissement, H.I.G. Bayside dispose de l'expérience, des ressources et de la flexibilité nécessaires pour générer des rendements supérieurs ajustés au risque. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web de H.I.G. Bayside : bayside.com.

À propos de H.I.G. Capital

Basé à Miami et disposant de bureaux à Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco et Stamford aux États-Unis, ainsi que de filiales internationales à Hambourg, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris, Bogota, Rio de Janeiro, Dubaï et Hong Kong, H.I.G. est spécialisé dans la fourniture de capitaux d'emprunt et de capitaux propres aux entreprises du marché intermédiaire, en utilisant une approche flexible et axée sur l'exploitation et la valeur ajoutée :

Les fonds d'actions de H.I.G. investissent dans des rachats par la direction, des recapitalisations et des cessions d'entreprises, qu'elles soient rentables ou sous-performantes, dans les secteurs de la fabrication et des services.

Les fonds de dette de H.I.G. investissent dans le financement de dette de premier rang, unitranche et de second rang pour des entreprises de toutes tailles, à la fois sur une base primaire (création directe) et sur les marchés secondaires. H.I.G. gère également une société de développement des affaires cotée en bourse, WhiteHorse Finance.

Les fonds immobiliers de H.I.G. investissent dans des biens à valeur ajoutée, qui peuvent bénéficier d'une amélioration des pratiques de gestion des actifs.

H.I.G. Infrastructure est axé sur les investissements à valeur ajoutée et les investissements « core plus » dans le secteur des infrastructures.

Depuis sa création en 1993, H.I.G. a investi et assuré la gestion de plus de 400 entreprises à travers le monde. Le portefeuille actuel de la société comprend plus de 100 entreprises dont le chiffre d'affaires cumulé dépasse les 53 milliards de dollars. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web de H.I.G. à l'adresse hig.com.

*Basé sur le capital total levé par H.I.G. Capital et ses filiales.

Contact :

Andrew Scotland

Co-responsable de H.I.G. Bayside Europe

[email protected]

Mathilde Malezieux

Directrice générale

H.I.G. Bayside Europe

[email protected]

Tom Newman

Directeur général

H.I.G. Bayside Europe

[email protected]

H.I.G. Capital

10 Grosvenor Street

2nd Floor

Londres W1K 4QB

Royaume-Uni

Tél. : +44 (0) 207 318 5700

hig.com

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