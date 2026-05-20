H.I.G. Bayside Capital Europe voltooit herfinanciering van Lifeways Group

LONDEN, 20 mei 2026 /PRNewswire/ -- H.I.G. H.I.G. Bayside Capital Europe ('Bayside'), de Europese dochteronderneming voor speciale situaties en kapitaaloplossingen van H.I.G. Capital ('H.I.G.'), een toonaangevende wereldwijde alternatieve investeringsmaatschappij met 75 miljard dollar onder beheer, kondigt met genoegen de financiering aan van Lifeways Group ('Lifeways' of het 'bedrijf'), de grootste Britse aanbieder van hooggespecialiseerde ondersteuningsdiensten, gesteund door Fidera Group en Barings. H.I.G. Bayside verstrekt een unitranche-termijnlening van £ 90 miljoen ter ondersteuning van de herfinanciering van de bestaande schuldenstructuur van het bedrijf.

Lifeways heeft zijn hoofdkantoor in het Verenigd Koninkrijk en is de grootste Britse aanbieder van hooggespecialiseerde ondersteuningsdiensten voor personen met een verstandelijke beperking, autisme, mentale gezondheidsproblemen, fysieke beperkingen en andere complexe zorgbehoeften. Het bedrijf verleent diensten aan meer dan 4.000 cliënten verspreid over ongeveer 1.100 locaties in het hele land.

De nieuwe financieringsfaciliteit met een looptijd van vijf jaar herfinanciert de bestaande termijnlening en biedt het managementteam van Lifeways een sterke basis om de groeistrategie verder uit te voeren, onder meer door de capaciteit voor begeleid wonen uit te breiden, te investeren in de kwaliteit van de dienstverlening en de operationele infrastructuur te versterken.

Mathilde Malezieux, directeur bij H.I.G. Bayside merkte op: "Lifeways is een hoogwaardige en veerkrachtige aanbieder van essentiële zorgdiensten, met een leidende marktpositie in een groeiende sector die structureel wordt ondersteund. Het bedrijf heeft de voorbije jaren een sterke EBITDA-groei gerealiseerd, ondersteund door een succesvolle operationele transformatie, verbeterde bedrijfsvoering en een duidelijke focus op het leveren van hoogwaardige zorgresultaten. H.I.G. De kapitaaloplossingslening van H.I.G. Bayside herfinanciert de bestaande kapitaalstructuur en biedt flexibiliteit ter ondersteuning van de volgende groeifase van Lifeways. We kijken ernaar uit om samen te werken met Andrea Kinkade en Kieron Steele, evenals met de bredere teams van Lifeways, Fidera en Barings, om de dienstverlening van Lifeways verder te versterken."

Andrea Kinkade, Chief Executive Officer van Lifeways Group, merkte op: "Lifeways heeft de afgelopen jaren een ingrijpende operationele transformatie doorgemaakt, met een hernieuwde focus op de kwaliteit van de zorg, goed bestuur en efficiëntie, naast aanzienlijke investeringen in onze medewerkers, digitale infrastructuur en dienstverlening. Wij zijn verheugd om samen te werken met H.I.G. Bayside in deze spannende volgende groeifase. Deze nieuwe financiering biedt een stabiele en flexibele kapitaalstructuur waarmee we hoogwaardige resultaten kunnen blijven leveren voor de mensen die we ondersteunen, onze diensten op het gebied van begeleid wonen en mentale gezondheidszorg kunnen uitbreiden en onze langetermijngroeistrategie in het hele Verenigd Koninkrijk kunnen uitvoeren."

Over H.I.G. Bayside Capital

H.I.G. Bayside Capital Europe is de dochteronderneming voor speciale situaties van H.I.G. Capital. Met een focus op bedrijven uit het middensegment investeert H.I.G. Bayside Capital Europe in verschillende segmenten van de primaire en secundaire schuldkapitaalmarkten, met de nadruk op langetermijnrendementen. Met acht kantoren verspreid over de Verenigde Staten en Europa en meer dan 500 beleggingsprofessionals beschikt H.I.G. Bayside over de ervaring, middelen en flexibiliteit die nodig zijn om superieure risicogecorrigeerde rendementen te genereren. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van H.I.G. Bayside Capital Europe: bayside.com.

Over H.I.G. Capital

H.I.G. is een toonaangevende wereldwijde alternatieve investeringsmaatschappij met een vermogen van 75 miljard dollar onder beheer.* H.I.G. is gevestigd in Miami en heeft kantoren in Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco en Stamford in de Verenigde Staten, evenals internationale filialen in Hamburg, Londen, Luxemburg, Madrid, Milaan, Parijs, Bogotá, Rio de Janeiro, Dubai en Hongkong. H.I.G. is gespecialiseerd in het verstrekken van zowel schuld- als aandelenkapitaal aan middelgrote bedrijven, met behulp van een flexibele, operationeel en meerwaardegerichte aanpak:

De aandelenfondsen van H.I.G. investeren in management buy-outs, herkapitalisaties en bedrijfsafsplitsingen van zowel winstgevende als verlieslijdende productie- en dienstverleningsbedrijven.

De schuldfondsen van H.I.G. investeren in senior-, unitranche- en junior schuldfinanciering aan bedrijven van alle groottes, zowel op primaire basis (directe kredietverstrekking) als op de secundaire markten. H.I.G. beheert ook een beursgenoteerde BDC, WhiteHorse Finance.

De vastgoedfondsen van H.I.G. investeren in meerwaardevastgoed, dat kan profiteren van verbeterde praktijken voor vermogensbeheer.

H.I.G. Infrastructuur richt zich op het doen van meerwaardegerichte en core plus-investeringen in de infrastructuursector.

Sinds de oprichting in 1993 heeft H.I.G. wereldwijd in meer dan 400 bedrijven geïnvesteerd en deze beheerd. De huidige portefeuille van de investeringsmaatschappij omvat meer dan 100 bedrijven met een gecombineerde omzet van meer dan 53 miljard dollar. Meer informatie vindt u op de website van H.I.G. op hig.com.

*Op basis van het totale kapitaal opgehaald door H.I.G. Capital en zijn gelieerde ondernemingen.

