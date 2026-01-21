H.I.G. Bayside Capital Europe finalise le refinancement du groupe Amerplast

LONDRES, 21 janvier 2026 /PRNewswire/ -- H.I.G. Bayside Capital Europe (« Bayside »), la filiale européenne de H.I.G. Capital (« H.I.G. ») spécialisée dans les situations spéciales et les solutions de capital, a le plaisir d'annoncer son financement du groupe Amerplast (« Amerplast » ou la « Société »), une société d'investissement alternatif mondiale de premier plan avec 74 milliards de dollars sous gestion, un leader paneuropéen des solutions d'emballage flexibles et durables soutenu par Chiltern Capital. Bayside fournit une nouvelle facilité de prêt à terme unitranche de cinq ans pour soutenir le refinancement de la structure de la dette existante de la société.

Basé en Finlande et au Royaume-Uni, Amerplast est l'un des principaux fabricants européens d'emballages souples destinés aux secteurs de l'alimentation et des boissons, de la boulangerie, de l'hygiène, de la vente au détail et de l'industrie. L'entreprise s'est forgé une solide réputation en matière d'excellence technique, de produits de haute qualité et de service à la clientèle flexible. Amerplast exploite cinq sites de production en Europe et emploie environ 470 personnes.

Le refinancement soutient une plateforme qui a connu une croissance constante et résistante, étayée par des partenariats de longue date avec des clients de premier plan, une proposition de durabilité de premier ordre et des investissements continus dans l'innovation, l'automatisation et les capacités de production. La société est dirigée par une équipe de gestion expérimentée composée du président David Lennon, du président-directeur général Mark Rooney et du directeur financier Matt Enright, chacun d'entre eux apportant une expertise sectorielle approfondie et une solide expérience en matière d'exécution.

Matt Enright, directeur financier d'Amerplast, commente : « Amerplast a connu une transformation opérationnelle significative ces dernières années, en investissant massivement dans les installations, la technologie, le développement durable et l'innovation des produits. Nous sommes ravis de nous associer à Bayside pour cette nouvelle phase de croissance. Ce nouveau partenariat financier fournit une structure de capital stable et flexible qui nous permet de continuer à répondre aux besoins de nos clients, d'étendre nos capacités et de mettre en œuvre notre plan de croissance stratégique à long terme dans toute l'Europe. »

Mathilde Malezieux, directrice générale de Bayside, déclare : « Amerplast est une entreprise de grande qualité, innovante et résiliente, qui occupe des positions fortes sur des marchés finaux attrayants et dont la proposition de valeur est clairement axée sur le développement durable. La société a démontré une croissance constante de l'EBITDA, soutenue par un modèle commercial discipliné et une équipe de direction très engagée. Notre solution en matière de capital permet de refinancer la structure de la dette existante et de positionner Amerplast pour sa prochaine phase d'expansion. Nous sommes impatients de travailler en partenariat avec David, Mark, Matt et l'ensemble des équipes d'Amerplast et de Chiltern Capital. »

À propos de Bayside Capital

Bayside Capital est la filiale de H.I.G. Capital spécialisée dans les situations spéciales. Axé sur les entreprises du marché intermédiaire, Bayside investit dans plusieurs segments des marchés primaires et secondaires des capitaux d'emprunt en mettant l'accent sur les rendements à long terme. Avec huit bureaux répartis aux États-Unis et en Europe et plus de 500 professionnels de l'investissement à sa disposition, Bayside possède l'expérience, les ressources et la flexibilité requises pour générer des rendements supérieurs ajustés au risque. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web de Bayside bayside.com.

À propos de H.I.G. Capital

H.I.G. Capital est l'une des principales sociétés d'investissement alternatif au niveau mondial, avec 74 milliards de dollars de capitaux sous gestion*. Basé à Miami, il possède des bureaux à Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco et Stamford aux États-Unis, ainsi que des bureaux affiliés internationaux à Hambourg, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubaï et Hong-Kong. H.I.G. est spécialisé dans la fourniture de capitaux d'emprunt et de capitaux propres à des entreprises de taille moyenne, en utilisant une approche flexible et axée sur l'opérationnel et la création de valeur :

Les fonds d'action de H.I.G. investissent dans des rachats par la direction, des recapitalisations et des cessions d'entreprises, qu'elles soient rentables ou sous-performantes, dans les secteurs de la fabrication et des services.





Les fonds de dette de H.I.G. investissent dans le financement des dettes de premier rang, unitranches et de second rang pour des entreprises de toutes tailles, à la fois sur une base primaire (création directe) ainsi que sur les marchés secondaires. H.I.G. gère également une société de développement des affaires cotée en bourse, WhiteHorse Finance.





Les fonds immobiliers de H.I.G. investissent dans des biens à valeur ajoutée, qui peuvent bénéficier d'une amélioration des pratiques de gestion des actifs.





H.I.G. Infrastructure se concentre sur les investissements à valeur ajoutée et les investissements « core plus » dans le secteur des infrastructures.

Depuis sa création en 1993, H.I.G. a investi et assuré la gestion de plus de 400 entreprises à travers le monde. Le portefeuille actuel de la société comprend plus de 100 entreprises dont le chiffre d'affaires cumulé dépasse les 53 milliards de dollars. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site web de H.I.G. à l'adresse hig.com.

*Basé sur le capital total levé par H.I.G. Capital et ses filiales.

