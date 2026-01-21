H.I.G. Bayside Capital Europe voltooit herfinanciering van Amerplast Group

LONDEN, 21 januari 2026 /PRNewswire/ -- H.I.G. Bayside Capital Europe ("Bayside"), de Europese gelieerde onderneming voor speciale situaties en kapitaaloplossingen van H.I.G. Capital ("H.I.G."), een toonaangevende wereldwijde alternatieve investeringsmaatschappij met een beheerd kapitaal van $74 miljard, is verheugd haar financiering aan te kondigen van Amerplast Group ("Amerplast" of het "bedrijf"), een pan-Europese leider in duurzame flexibele verpakkingsoplossingen gesteund door Chiltern Capital. Bayside verstrekt een nieuwe vijfjarige unitranche-leningsfaciliteit ter ondersteuning van de herfinanciering van de bestaande schuldstructuur van het bedrijf.

Amerplast, met hoofdkantoren in Finland en het Verenigd Koninkrijk, is een marktleidende Europese fabrikant van flexibele verpakkingen voor de sectoren voeding en dranken, bakkerij, hygiëne, detailhandel en industrie. Het bedrijf heeft een sterke reputatie opgebouwd voor technische uitmuntendheid, hoogwaardige producten en flexibele klantenservice. Amerplast baat vijf productiefaciliteiten uit in heel Europa en heeft ongeveer 470 werknemers in dienst.

De herfinanciering ondersteunt een platform dat een consistente en veerkrachtige groei boekt, ondersteund door langdurige partnerschappen met vooraanstaande klanten, een best-in-class duurzaamheidsvoorstel en voortdurende investeringen in innovatie, automatisering en productiecapaciteiten. Het bedrijf wordt geleid door een ervaren managementteam bestaande uit voorzitter David Lennon, Chief Executive Officer Mark Rooney en Chief Financial Officer Matt Enright, die elk een diepgaande branche-expertise en een sterke staat van dienst op het vlak van uitvoering hebben.

Matt Enright, Chief Financial Officer bij Amerplast, merkte op: "Amerplast ondergaat de afgelopen jaren een aanzienlijke operationele transformatie en investeert veel in faciliteiten, technologie, duurzaamheid en productinnovatie. We zijn verheugd om samen te werken met Bayside voor deze spannende volgende groeifase. Dit nieuwe financieringspartnerschap biedt een stabiele en flexibele kapitaalstructuur die ons in staat stelt om onze klanten te blijven bedienen, onze capaciteiten uit te breiden en ons strategisch groeiplan op de lange termijn in heel Europa uit te voeren."

Mathilde Malezieux, Managing Director bij Bayside, vulde aan: "Amerplast is een hoogwaardige, innovatieve en veerkrachtige onderneming met een sterke marktpositie in aantrekkelijke eindmarkten en een duidelijke duurzaamheidsgerichte waardepropositie. Het bedrijf toont een consistente EBITDA-groei aan, ondersteund door een gedisciplineerd commercieel model en een heel betrokken managementteam. Onze kapitaaloplossing herfinanciert de bestaande schuldstructuur en positioneert Amerplast voor de volgende uitbreidingsfase. We kijken ernaar uit om samen te werken met David, Mark, Matt en de bredere teams van Amerplast en Chiltern Capital."

Over Bayside Capital

Bayside Capital is de gelieerde onderneming voor speciale situaties van H.I.G. Capital. Bayside richt zich op bedrijven op de middenmarkt en investeert in verschillende segmenten van de primaire en secundaire schuldkapitaalmarkten met de nadruk op rendement op lange termijn. Met acht kantoren in de VS en Europa en meer dan vijfhonderd investeringsprofessionals heeft Bayside de ervaring, de middelen en de flexibiliteit die nodig zijn om een superieur aan het risico aangepast rendement te genereren. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Bayside: bayside.com.

Over H.I.G. Capital

H.I.G. Capital is een toonaangevende wereldwijde alternatieve investeringsmaatschappij met een vermogen van 74 miljard dollar onder beheer.* H.I.G. is gevestigd in Miami en heeft kantoren in Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco en Stamford in de Verenigde Staten, evenals internationale filialen in Hamburg, Londen, Luxemburg, Madrid, Milaan, Parijs, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubai en Hongkong. H.I.G. is gespecialiseerd in het verstrekken van zowel schuld- als aandelenkapitaal aan bedrijven op de middenmarkt, met behulp van een flexibele en operationeel gerichte/waardeverhogende aanpak:

De aandelenfondsen van H.I.G. investeren in management buy-outs, herkapitalisaties en bedrijfsafsplitsingen van zowel winstgevende als onderpresterende productie- en dienstverleningsbedrijven.





De schuldfondsen van H.I.G. investeren in senior-, unitranche- en junior schuldfinanciering aan bedrijven van alle groottes, zowel op primaire basis (directe originatie) als op de secundaire markten. H.I.G. beheert ook een beursgenoteerde BDC, WhiteHorse Finance.



De vastgoedfondsen van H.I.G. investeren in eigendommen met toegevoegde waarde, die kunnen profiteren van verbeterde praktijken voor vermogensbeheer.





H.I.G. Infrastructure richt zich op het doen van meerwaarde- en core plus-investeringen in de infrastructuursector.

Sinds de oprichting in 1993 heeft H.I.G. wereldwijd meer dan 400 bedrijven geïnvesteerd en beheerd. De huidige portefeuille van het bedrijf omvat meer dan 100 bedrijven met een gecombineerde omzet van meer dan $ 53 miljard. Meer informatie vindt u op de website van H.I.G. op hig.com.

*Op basis van het totale door H.I.G. Capital en gelieerde ondernemingen opgehaalde kapitaal.

