H.I.G. Capital acquiert A.L.A. S.p.A.

LONDRES, 21 octobre 2025 /PRNewswire/ -- H.I.G. Capital (« H.I.G. »), une société d'investissement alternatif mondiale de premier plan avec 70 milliards de dollars de capitaux sous gestion, a le plaisir d'annoncer que l'une de ses filiales a achevé l'acquisition d'une participation majoritaire dans A.L.A. S.p.A. (« ALA » ou la « société »), cotée à la bourse italienne (mnémo : ALA.MI). Les familles fondatrices conserveront une participation minoritaire significative aux côtés de H.I.G.

Basé à Naples, en Italie, ALA est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services logistiques et de distribution essentiels aux grands fabricants de l'aérospatiale et de la défense. Depuis 35 ans, l'entreprise est un guichet unique pour ses clients, offrant une gamme de produits, de services et de solutions d'ingénierie de haute performance capables de simplifier et d'optimiser les opérations de la chaîne d'approvisionnement.

Stefano Giambelli, directeur général de l'équipe H.I.G. European Middle Market LBO, commente l'opération : « Nous avons été très impressionnés par la trajectoire de croissance d'ALA, son excellence opérationnelle et son positionnement stratégique au sein de la chaîne d'approvisionnement européenne de l'aérospatiale et de la défense. Nous sommes ravis de nous associer à Fulvio Scannapieco, Vittorio Genna et à toute l'équipe de direction, et nous sommes confiants dans l'expérience et la plateforme mondiale de H.I.G. pour soutenir ALA dans sa prochaine phase de croissance ».

Markus Noe-Nordberg, directeur général et responsable de l'équipe H.I.G. European Middle Market LBO, ajoute : « Nous sommes ravis d'accueillir ALA au sein de la famille H.I.G. et nous sommes impatients d'employer notre expérience et nos ressources pour aider ALA à maximiser son potentiel ».

Fulvio Scannapieco et Vittorio Genna, cofondateurs d'ALA, ajoutent : « Nous sommes ravis d'accueillir H.I.G. en tant que partenaire du développement continu d'ALA. Cette transaction représente une étape importante dans notre stratégie de croissance à long terme et une forte approbation des réalisations de l'entreprise à ce jour. Avec H.I.G., nous nous réjouissons d'accélérer l'expansion d'ALA et de renforcer sa position d'acteur mondial de premier plan dans la chaîne d'approvisionnement de l'aérospatiale et de la défense ».

À propos d'ALA

A.L.A. S.p.A. est un partenaire international de premier plan de la chaîne d'approvisionnement pour le secteur de l'aérospatiale et de la défense. Depuis plus de 35 ans, ALA est un partenaire unique pour la gestion et la distribution de produits, de services et de solutions d'ingénierie de haute performance qui simplifient et optimisent les opérations de gestion de la chaîne d'approvisionnement de ses clients. De plus amples informations sont disponibles à l'adresse suivante : alacorporation.com.

À propos de H.I.G. Capital

H.I.G. est une société d'investissement alternatif de premier plan au niveau mondial, avec 70 milliards de dollars de capitaux sous gestion.* Basée à Miami et disposant de bureaux à Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco et Stamford aux États-Unis, ainsi que de bureaux internationaux affiliés à Hambourg, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris, Bogota, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubaï et Hong Kong. H.I.G. se spécialise dans la fourniture de capitaux d'emprunt et de capitaux propres aux entreprises du marché intermédiaire, en utilisant une approche flexible et axée sur les opérations et la valeur ajoutée :

Les fonds d'actions de H.I.G. investissent dans des rachats par la direction, des recapitalisations et des cessions d'entreprises, qu'elles soient rentables ou sous-performantes, dans les secteurs de la fabrication et des services.

Les fonds de créances de H.I.G. investissent dans le financement de la dette senior, unitranche et junior d'entreprises de toutes tailles, à la fois sur une base primaire (émission directe) et sur les marchés secondaires. H.I.G. gère également une société de développement commercial cotée en bourse, WhiteHorse Finance.

Les fonds immobiliers de H.I.G. investissent dans des biens à valeur ajoutée, qui peuvent bénéficier d'une amélioration des pratiques de gestion des actifs.

H.I.G. Infrastructure se concentre sur les investissements à valeur ajoutée et les investissements « core plus » dans le secteur des infrastructures.

Depuis sa création en 1993, H.I.G. a investi dans, et géré, plus de 400 entreprises dans le monde entier. Le portefeuille actuel du cabinet comprend plus de 100 entreprises dont le chiffre d'affaires cumulé dépasse les 53 milliards de dollars. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site web de H.I.G. à l'adresse hig.com.

*Basé sur le capital total levé par H.I.G. Capital et ses filiales.

