H.I.G. Capital neemt A.L.A. S.p.A. over.

LONDEN, 21 okt. 2025 /PRNewswire/ -- H.I.G. Capital ("H.I.G."), een toonaangevende wereldwijde alternatieve beleggingsonderneming met $ 70 miljard aan kapitaal onder beheer, kondigt met genoegen aan dat een van haar filialen de overname heeft afgerond van een meerderheidsbelang in A.L.A. S.p.A. ("ALA" of het "Bedrijf"), genoteerd op de Italiaanse beurs (Ticker: ALA.MI). De stichtende families behouden een belangrijk minderheidsbelang naast H.I.G.

ALA, met hoofdkantoor in Napels, Italië, is een toonaangevende, wereldwijde leverancier van missiekritieke logistieke diensten en distributieservices aan grote fabrikanten ten behoeve van lucht- en ruimtevaart en defensie. De afgelopen 35 jaar was het bedrijf een 'one-stop shop' voor haar klanten, met een aanbod van producten, diensten en hoogwaardige technische oplossingen die de activiteiten in de toeleveringsketen kunnen vereenvoudigen en optimaliseren.

Stefano Giambelli, algemeen directeur van het H.I.G. European Middle Market LBO-team, licht toe: "We zijn erg onder de indruk van ALA's sterke groeitraject, operationele uitmuntendheid en strategische positionering binnen de Europese toeleveringsketen van lucht- en ruimtevaart en defensie. We zijn opgetogen om met Fulvio Scannapieco, Vittorio Genna en het managementteam samen te werken, en we hebben vertrouwen in de ervaring en het wereldwijde platform van H.I.G. om ALA in haar volgende groeifase te ondersteunen."

Markus Noe-Nordberg, algemeen directeur en hoofd van het Europese Middle Market LBO-team van H.I.G., voegt hieraan toe: "We zijn enthousiast om ALA in de H.I.G.-groep te verwelkomen en kijken ernaar uit om onze ervaring en middelen in te zetten om ALA te helpen haar potentieel te maximaliseren."

Fulvio Scannapieco en Vittorio Genna, medeoprichters van ALA, voegen hieraan toe: "We zijn verheugd om H.I.G. als partner in de verdere ontwikkeling van ALA te verwelkomen. Deze transactie is een belangrijke stap vooruit in onze groeistrategie op lange termijn en een sterke bevestiging van de prestaties die het bedrijf tot nu toe heeft geleverd. Samen met H.I.G. kijken we ernaar uit om de expansie van ALA te versnellen en haar positie als toonaangevende, wereldwijde speler in de toeleveringsketen van lucht- en ruimtevaart en defensie te versterken."

Over ALA

A.L.A. S.p.A. is een toonaangevende partner van de internationale toeleveringsketen voor de lucht- en ruimtevaart en defensiesector. Al meer dan 35 jaar is ALA een single-source partner voor het beheer en de distributie van hoogwaardige producten, diensten en technische oplossingen die de activiteiten voor het beheer van de toeleveringsketen van haar klanten vereenvoudigen en optimaliseren. Meer informatie: alacorporation.com.

Over H.I.G. Capital

H.I.G. Capital is een toonaangevende wereldwijde alternatieve beleggingsonderneming met $ 70 miljard aan kapitaal onder beheer.* H.I.G. is gevestigd in Miami en heeft kantoren in Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco en Stamford in de Verenigde Staten, evenals internationale kantoren in Hamburg, Londen, Luxemburg, Madrid, Milaan, Parijs, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubai en Hongkong. H.I.G. is gespecialiseerd in het verstrekken van zowel vreemd als eigen vermogen aan bedrijven in het middensegment van de markt, waarbij gebruik wordt gemaakt van een flexibele en operationeel gerichte benadering met toegevoegde waarde:

De aandelenfondsen van H.I.G. investeren in management buyouts, herkapitalisaties en bedrijfsafsplitsingen van zowel winstgevende als slecht presterende productie- en dienstverleningsbedrijven.

De schuldfondsen van H.I.G. investeren in senior, unitranche en junior schuldfinanciering aan bedrijven over het hele omvangspectrum, zowel op primaire basis (direct origination) als op de secundaire markten. H.I.G. beheert ook een beursgenoteerde BDC, WhiteHorse Finance.

De vastgoedfondsen van H.I.G. investeren in vastgoed met toegevoegde waarde, dat kan profiteren van verbeterde vermogensbeheerpraktijken.

H.I.G. Infrastructure richt zich op investeringen met toegevoegde waarde en kerninvesteringen in de infrastructuursector.

Sinds de oprichting in 1993 heeft H.I.G. wereldwijd in meer dan 400 bedrijven geïnvesteerd en deze beheerd. De huidige portefeuille van het bedrijf omvat meer dan 100 bedrijven met een totale omzet van meer dan $ 53 miljard. Raadpleeg voor meer informatie de website van H.I.G. op hig.com.

*Gebaseerd op totaal opgehaald kapitaal door H.I.G. Capital en haar dochterondernemingen.

