H.I.G. Capital acquiert Rainham Industrial Services

LONDRES, 22 octobre 2024 /PRNewswire/ -- H.I.G. Capital (« H.I.G. »), une société d'investissement alternatif mondiale de premier plan avec 65 milliards de dollars de capital sous gestion, a le plaisir d'annoncer que l'une de ses filiales a acquis Rainham Industrial Services Limited (« Rainham » ou la « société »), un fournisseur britannique majeur de services d'installation industrielle, d'entretien et de remise à neuf pour les secteurs de la production d'énergie, de l'énergie à partir de déchets, du nucléaire et de l'industrie de transformation. La direction de la société, qui détient actuellement l'entreprise, réinvestira aux côtés de H.I.G. Les conditions de la transaction n'ont pas été divulguées.

Rainham fournit à ses clients des services de mécanique, d'accès, d'isolation, de peinture et de nettoyage dans des marchés industriels exigeants. La Société opère à partir de quatre sites au Royaume-Uni et s'est forgée une solide réputation pour la qualité de ses prestations et pour ses capacités reconnues en matière de santé et de sécurité.

L'équipe de direction actuelle de Rainham restera en place pour continuer à piloter la croissance et le développement futur de la société. Rainham bénéficie d'une exposition à une base industrielle britannique vieillissante et à un marché de la production d'électricité en pleine croissance, ainsi que de relations avec des clients vieilles de plusieurs décennies. L'entreprise a également l'intention de développer et d'étendre son offre de services par le biais de fusions et d'acquisitions sélectives.

Tim McCarthy, PDG de Rainham, a déclaré : « Rainham a construit son succès en se concentrant sur un service, une qualité et une sécurité exceptionnels, qui resteront les pierres angulaires de l'entreprise à l'avenir. Notre avenir est prometteur et nous pensons qu'en travaillant en étroite collaboration avec H.I.G., nous pouvons continuer à assurer la croissance d'un marché final important et en pleine expansion ».

John Harper, directeur général de H.I.G. à Londres, a déclaré : « La base industrielle et infrastructurelle du Royaume-Uni est destinée à se transformer considérablement au cours des années à venir. Nous sommes ravis de nous associer à l'équipe de direction très expérimentée de Rainham pour profiter de la réussite qu'elle a connue jusqu'à présent, en fournissant des services essentiels d'entretien et de développement aux propriétaires d'actifs. Nous pensons tous deux qu'il est possible de développer l'entreprise dans des secteurs adjacents et de procéder à des acquisitions complémentaires ».

À propos de Rainham Industrial Services

Rainham fournit des services industriels spécialisés pour l'installation, l'entretien, la rénovation, le déclassement et le remplacement de grands ensembles industriels et de sites d'infrastructure. L'entreprise couvre le Royaume-Uni à partir de quatre bureaux et dessert les secteurs de la production d'énergie, de la valorisation énergétique des déchets, du nucléaire, de la pétrochimie et de l'industrie manufacturière. Pour plus de renseignements, veuillez consulter rainhamis.com.

À propos de H.I.G. Capital

H.I.G. est l'une des principales sociétés mondiales d'investissement alternatif, avec 65 milliards de dollars de capitaux sous gestion*. Basée à Miami, elle possède des bureaux à Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York et San Francisco aux États-Unis, ainsi que des filiales internationales à Hambourg, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubaï et Hong-Kong. H.I.G. est spécialisée dans la fourniture de capitaux d'emprunt et de capitaux propres aux entreprises du marché intermédiaire, en utilisant une approche flexible et axée sur les opérations et la valeur ajoutée :

Les fonds d'actions de H.I.G. investissent dans des rachats par la direction, des recapitalisations et des scissions d'entreprises rentables ou sous-performantes dans les secteurs de la fabrication et des services.





Les fonds de créances de H.I.G. investissent dans le financement de la dette senior, unitranche et junior d'entreprises de toutes tailles, à la fois sur une base primaire (émission directe) et sur les marchés secondaires. H.I.G. gère également une société de développement des affaires cotée en bourse, WhiteHorse Finance.





Les fonds immobiliers de H.I.G. investissent dans des biens à valeur ajoutée, qui peuvent bénéficier d'une amélioration des pratiques de gestion des actifs.





H.I.G. Infrastructure se concentre sur les investissements à valeur ajoutée et les investissements « core plus » dans le secteur de l'infrastructure.

Depuis sa création en 1993, H.I.G. a investi et géré plus de 400 entreprises dans le monde entier. Le portefeuille actuel du cabinet comprend plus de 100 entreprises dont le chiffre d'affaires cumulé dépasse les 53 milliards de dollars. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site web de H.I.G. à l'adresse suivante : hig.com.

*Basé sur le capital total levé par H.I.G. Capital et ses affiliés.

Contact presse :

John Harper

Directeur général

[email protected]

Adam Taylor

Directeur

[email protected]

H.I.G. Capital

10 Grosvenor Street

2nd Floor

London W1K 4QB

Royaume-Uni

Tél. +44 (0) 207 318 5700

hig.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2524016/HIG_Europe_Logo.jpg