H.I.G. Capital erwirbt Rainham Industrial Services

LONDON, 22. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- H.I.G. Capital („H.I.G."), ein führendes globales Unternehmen für alternative Investitionen mit einem verwalteten Kapital von 65 Milliarden US-Dollar, freut sich bekannt zu geben, dass eines seiner verbundenen Unternehmen Rainham Industrial Services Limited („Rainham" oder das „Unternehmen"), einen führenden britischen Anbieter von Dienstleistungen im Bereich Industrieinstallation, -wartung und -sanierung für die Sektoren Energieerzeugung, Energie aus Abfall, Kernenergie und Fertigung, übernommen hat. Das Management des Unternehmens, das derzeit Eigentümer des Unternehmens ist, wird gemeinsam mit H.I.G. reinvestieren.

Rainham bietet seinen Kunden Dienstleistungen in den Bereichen Mechanik, Zugang, Isolierung, Malerei und Reinigung in anspruchsvollen industriellen Endmärkten. Das Unternehmen ist an vier Standorten im Vereinigten Königreich tätig und hat sich einen guten Ruf für die Qualität seiner Leistungen und seine preisgekrönten Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen erworben.

Das bestehende Managementteam von Rainham bleibt bestehen, um das Wachstum und die zukünftige Entwicklung des Unternehmens weiter voranzutreiben. Rainham profitiert von den Auswirkungen einer alternden britischen Industriebasis und einem wachsenden Markt für Stromerzeugung sowie von jahrzehntelangen Kundenbeziehungen. Das Unternehmen beabsichtigt außerdem, sein Dienstleistungsangebot durch selektive Fusionen und Übernahmen zu erweitern.

Tim McCarthy, Geschäftsführer von Rainham, sagte: „Rainham hat seinen Erfolg durch die Konzentration auf hervorragenden Service, Qualität und Sicherheit aufgebaut, die auch in Zukunft die Eckpfeiler des Unternehmens sein werden. Wir freuen uns auf die Zukunft und glauben, dass wir durch die enge Zusammenarbeit mit H.I.G. weiterhin Wachstum in einem großen und wachsenden Endmarkt erzielen können."

John Harper, geschäftsführender Direktor von H.I.G. in London, sagte: „Die industrielle und infrastrukturelle Basis des Vereinigten Königreichs wird sich in den kommenden Jahren erheblich verändern. Wir freuen uns, mit dem sehr erfahrenen Managementteam von Rainham zusammenzuarbeiten und auf dem bisherigen Erfolg aufzubauen, indem wir wichtige Wartungs- und Entwicklungsdienstleistungen für Anlagenbesitzer erbringen. Wir sehen beide erhebliche Möglichkeiten für ein Wachstum des Unternehmens in angrenzenden Sektoren und für zusätzliche Akquisitionen."

Informationen zu Rainham Industrial Services

Rainham bietet spezialisierte Industriedienstleistungen an, die die Installation, Wartung, Sanierung, Stilllegung und den Ersatz von großen Industrieanlagen und Infrastrukturstandorten unterstützen. Das Unternehmen ist im Vereinigten Königreich von vier Niederlassungen aus tätig und bedient die Sektoren Stromerzeugung, Energie aus Abfall, Kernkraft, Petrochemie und Fertigung. Weitere Informationen finden Sie unter rainhamis.com.

Informationen zu H.I.G. Capital

H.I.G. ist ein führendes globales Unternehmen für alternative Investitionen mit einem verwalteten Kapital von 65 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Miami und unterhält Niederlassungen in Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York und San Francisco in den Vereinigten Staaten sowie internationale Tochtergesellschaften in Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubai und Hongkong. H.I.G. hat sich auf die Bereitstellung von Fremd- und Eigenkapital für mittelständische Unternehmen spezialisiert und verfolgt dabei einen flexiblen und operativ ausgerichteten Ansatz mit hohem Mehrwert:

Die Eigenkapitalfonds von H.I.G. investieren in Management-Buy-outs, Rekapitalisierungen und Ausgliederungen von Unternehmensteilen sowohl von profitablen als auch von unrentablen Produktions- und Dienstleistungsunternehmen.





Die Kreditfonds von H.I.G. investieren in vorrangige, Unitranche- und nachrangige Fremdfinanzierungen für Unternehmen aller Größenordnungen, sowohl auf Primärbasis (direkte Vergabe) als auch auf den Sekundärmärkten. H.I.G. verwaltet auch eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, WhiteHorse Finance.





Die Immobilienfonds von H.I.G. investieren in wertsteigernde Immobilien, die von verbesserten Asset-Management-Verfahren profitieren können.





H.I.G. Infrastructure konzentriert sich auf wertschöpfende und Core-Plus-Investitionen im Infrastruktursektor.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1993 hat H.I.G. in mehr als 400 Unternehmen weltweit investiert und diese verwaltet. Das aktuelle Portfolio der Firma umfasst mehr als 100 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von über 53 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie auf der H.I.G.-Website unter hig.com.

* Basierend auf dem gesamten von H.I.G. Capital und ihren verbundenen Unternehmen aufgebrachten Kapital.

