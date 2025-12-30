H.I.G. Capital tekent bindende overeenkomst voor de verkoop van Xtera

LONDEN, 30 december 2025 /PRNewswire/ -- H.I.G. Capital ("H.I.G."), een toonaangevende wereldwijde alternatieve beleggingsonderneming met een beheerd kapitaal van 72 miljard USD, kondigt met genoegen aan dat een van haar dochterondernemingen een bindende overeenkomst heeft gesloten voor de verkoop van haar portefeuilleonderneming Xtera Limited (inclusief leden van haar groep, "Xtera" of de "onderneming") aan een joint venture onder leiding van Prysmian S.p.A. en Fincantieri S.p.A. De verkoop van Xtera blijft onderworpen aan goedkeuring door de regelgevende instanties en de voltooiing van de transactie zal naar verwachting plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2026.

Xtera heeft zijn hoofdkantoor in Londen en is een toonaangevende aanbieder van onderzeese telecomnetwerken. Het bedrijf opereert in een snel groeiende markt, die wordt gedreven door de wereldwijde vraag naar bandbreedte, de behoefte aan verbeterde wereldwijde connectiviteit en redundantie en de snelle ontwikkeling van het datacenterverkeer. Xtera's focus op innovatie en zijn track record van projectlevering aan zijn klanten, waaronder het Amerikaanse ministerie van Defensie en blue-chip telecomoperators, positioneren het als een vertrouwde leverancier van turnkey-systemen.

H.I.G. heeft Xtera in 2017 opgericht door de overname van vrijwel alle activa van Xtera Communications, Inc. Tijdens het eigendom van H.I.G. heeft het bedrijf meerdere turnkey-projecten geleverd, waaronder het NO-UK-onderzeese kabelsysteem, dat een recordcapaciteit heeft bereikt, en het TAM-1-systeem, dat naar verwachting in 2026 zal worden voltooid en meer dan 7.000 km zal beslaan en Florida met Midden-Amerika en het Caribisch gebied zal verbinden.

Keith Henderson, CEO van Xtera, merkte op: "H.I.G. is een uitzonderlijke partner van Xtera sinds de oprichting van het bedrijf in 2017. Door de investering van H.I.G. zijn we in staat geweest om een formidabele concurrent in de onderzeese telecomindustrie te herbouwen, met een aanzienlijke groei in al onze activiteiten. We kijken ernaar uit om dit momentum onder het eigendom van Prysmian en Fincantieri voort te zetten om een nog grotere breedte over de waardeketen te leveren."

John Harper, Managing Director bij H.I.G. in Londen, zei: "We hebben het Xtera-team met trots ondersteund omdat ze zich hebben ontwikkeld tot een toonaangevende aanbieder in de snelgroeiende onderzeese telecommarkt. We konden met succes samenwerken met Keith en de rest van zijn team in verschillende strategische initiatieven en investeringen in R&D, waardoor het bedrijf tijdens onze eigendomsperiode aanzienlijke groei kon realiseren. We kijken ernaar uit om het voortdurende succes van het bedrijf onder zijn nieuwe eigendom te zien."

Over Xtera

Xtera is een innovatieve leverancier van onderzeese en telecomtechnologie. Het bedrijf levert zowel herhaalde als niet-herhaalde systemen, waarbij het zijn hoogwaardige optische versterkers gebruikt om het verkeer rechtstreeks landinwaarts naar steden te brengen en flexibiliteit biedt in het werken met industriële partners om de optimale oplossing te bieden. Ga voor meer informatie naar xtera.com.

Over H.I.G. Kapitaal

H.I.G. is een toonaangevende wereldwijde alternatieve beleggingsonderneming met een vermogen van 72 miljard dollar onder beheer.* H.I.G. is gevestigd in Miami en heeft kantoren in Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco en Stamford in de Verenigde Staten, evenals internationale filialen in Hamburg, Londen, Luxemburg, Madrid, Milaan, Parijs, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubai en Hong Kong. H.I.G. is gespecialiseerd in het verstrekken van zowel schuld- als aandelenkapitaal aan bedrijven op de middenmarkt, met behulp van een flexibele en operationeel gerichte/waardeverhogende aanpak:

De aandelenfondsen van H.I.G. investeren in management buy-outs, herkapitalisaties en corporate carve-outs van zowel winstgevende als onderpresterende productie- en dienstverleningsbedrijven.

De schuldfondsen van H.I.G. investeren in senior-, unitranche- en junior schuldfinanciering aan bedrijven van alle groottes, zowel op primaire basis (directe originatie) als op de secundaire markten. H.I.G. beheert ook een beursgenoteerde BDC, WhiteHorse Finance.

De vastgoedfondsen van H.I.G. investeren in eigendommen met toegevoegde waarde, die kunnen profiteren van verbeterde praktijken voor vermogensbeheer.

H.I.G. Infrastructuur richt zich op het doen van meerwaarde- en core plus-investeringen in de infrastructuursector.

Sinds de oprichting in 1993 heeft H.I.G. wereldwijd meer dan 400 bedrijven geïnvesteerd en beheerd. De huidige portefeuille van het bedrijf omvat meer dan 100 bedrijven met een gecombineerde omzet van meer dan $ 53 miljard. Meer informatie vindt u op de website van H.I.G. op hig.com.

*Op basis van het totale door H.I.G opgehaalde kapitaal. Kapitaal en gelieerde ondernemingen.

