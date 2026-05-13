H.I.G. Capital tekent definitieve overeenkomst om Vitaly Group over te nemen via haar portefeuilleonderneming Avanta Salud

LONDEN, 13 mei 2026 /PRNewswire/ -- H.I.G. H.I.G. Capital ("H.I.G."), een toonaangevende wereldwijde alternatieve beleggingsonderneming met een beheerd kapitaal van 74 miljard USD, kondigt met genoegen aan dat haar portefeuilleonderneming Avanta Salud Integral ("Avanta") een definitieve overeenkomst heeft gesloten voor de overname van Vitaly Group ("Vitaly"), een van de toonaangevende aanbieders van diensten op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk ("OHS") in Iberia. De medeoprichters en mede-CEO's van Vitaly, Jesús Nieto en Andrés López, zullen samen met H.I.G., Avanta's oprichter Josep Pla en de huidige minderheidsinvesteerder MCH Private Equity opnieuw investeren, wat de sterke overtuiging van alle aandeelhouders in het gecombineerde platform aantoont.

De overname brengt twee zeer complementaire bedrijven samen. Avanta en Vitaly bieden allebei technische preventie, beroepsgeneeskunde, opleiding en optionele gezondheidsdiensten aan een overwegend MKB-klantenbestand in Spanje. De gecombineerde groep zal meer dan 240.000 klanten bedienen die ongeveer 4 miljoen beschermde werknemers omvatten, die opereren vanuit 505 centra met ongeveer 5.500 werknemers.

Buiten Spanje is de gecombineerde groep goed gepositioneerd om de internationale expansie te versnellen. Vitaly's geavanceerde AI-mogelijkheden, ingebed in back-office workflows, beroepsgezondheidsbewaking en optionele digitale diensten, zullen dienen als een verdere differentiator en integratie-enabler op het uitgebreide platform.

Rohin Jain, Managing Director bij H.I.G. Middle Market Europe merkte op: "De overname van Vitaly is een belangrijke transactie voor Avanta en voor H.I.G. in Europa. We combineren de twee meest dynamische en operationeel geavanceerde OHS-bedrijven in Iberia om een platform van echte continentale schaal te creëren. De strategische redenering is overtuigend: complementaire servicemodellen, aanzienlijke synergieën en een gecombineerd leiderschapsteam met tientallen jaren ervaring in groei en integratie. We bouwen een marktleider op in een veerkrachtige, sterk gereguleerde sector met aanzienlijke organische groei en een internationale expansiebaan. Dit is precies het soort transformatieve waardecreatie waar we naar op zoek zijn".

Josep Pla, oprichter van Avanta, voegde eraan toe: "Toen ik Avanta oprichtte, was onze ambitie altijd om het toonaangevende gezondheidsplatform op de werkplek in Europa te bouwen. De combinatie met Vitaly is een van de belangrijkste stappen die we naar dat doel hebben gezet. Jesús en Andrés hebben bij Vitaly iets uitzonderlijks opgebouwd, een bedrijf dat onze waarden, onze toewijding aan kwaliteit en onze streven naar operationele excellentie deelt. Ik ben er trots op dat we alle drie zwaar zullen investeren in het gecombineerde bedrijf, omdat we echt geloven dat de beste jaren nog voor ons liggen".

Jesús Nieto en Andrés López, medeoprichters en mede-CEO's van Vitaly, zeiden: "We hebben 25 jaar besteed aan het bouwen van Vitaly tot een van de meest gerespecteerde namen op het gebied van beroepsgezondheid in Spanje, en we zijn weloverwogen en geduldig geweest bij het selecteren van de juiste partner voor het volgende hoofdstuk. Vanaf het moment dat we Josep en het H.I.G.-team ontmoetten, was het duidelijk dat deze combinatie speciaal was: twee bedrijven gebouwd op dezelfde principes, met dezelfde meedogenloze focus op kwaliteit en technologie."

Over Avanta Salud

Avanta heeft zijn hoofdkantoor in Spanje en is een toonaangevende aanbieder van OHS-diensten. Avanta's kernactiviteiten zijn gericht op verplichte, wettelijk vereiste diensten op het gebied van beroepsgezondheid, waaronder gezondheidstoezicht, technische preventie, risicotechniek, opleiding en compliance consulting. Deze diensten zijn van cruciaal belang voor werkgevers in alle sectoren om te voldoen aan strenge verplichtingen op het gebied van gezondheid en veiligheid op de werkplek uit hoofde van de Spaanse en EU-wetgeving. Naast het kernaanbod biedt Avanta keuzevolle, op ROI gebaseerde gezondheidszorgdiensten voor werknemers, waaronder ondersteuning voor geestelijke gezondheid, afwezigheidsmanagement, medische diensten binnen het bedrijf en andere preventieve zorginterventies. Deze aanbiedingen worden steeds vaker geadopteerd door werkgevers die de verloren productiviteit willen verminderen, het welzijn van hun werknemers willen verbeteren en zich willen onderscheiden op een concurrerende arbeidsmarkt. Voor meer informatie kunt u terecht op nasta.com.

Over de Vitaly Group

Vitaly heeft zijn hoofdkantoor in Badajoz, Spanje, en is een toonaangevende aanbieder van OHS-diensten in Iberia. Vitaly werd in 2022 opgericht door de fusie van Grupo Preving en Cualtis en bedient vandaag ongeveer 140.000 klanten, die 2,5 miljoen beschermde werknemers omvatten via een nationaal netwerk van 387 centra en 147 mobiele eenheden. Vitaly heeft ongeveer 3.700 professionals in dienst. Voor meer informatie kunt u terecht op nasta.com.

Over H.I.G. Capital

H.I.G. is een toonaangevende wereldwijde alternatieve investeringsmaatschappij met een vermogen van 74 miljard dollar onder beheer.* H.I.G. is gevestigd in Miami en heeft kantoren in Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco en Stamford in de Verenigde Staten, evenals internationale filialen in Hamburg, Londen, Luxemburg, Madrid, Milaan, Parijs, Bogotá, Rio de Janeiro, Dubai en Hongkong. H.I.G. is gespecialiseerd in het verstrekken van zowel schuld- als aandelenkapitaal aan middelgrote bedrijven, met behulp van een flexibele en operationeel gerichte/waardevermeerderende aanpak:

De aandelenfondsen van H.I.G. investeren in management buy-outs, herkapitalisaties en bedrijfsafsplitsingen van zowel winstgevende als verlieslijdende productie- en dienstverleningsbedrijven.

De schuldfondsen van H.I.G. investeren in senior-, unitranche- en junior schuldfinanciering aan bedrijven van alle groottes, zowel op primaire basis (directe oorsprong) als op de secundaire markten. H.I.G. beheert ook een beursgenoteerde BDC, WhiteHorse Finance.

De vastgoedfondsen van H.I.G. investeren in eigendommen met toegevoegde waarde, die kunnen profiteren van verbeterde praktijken voor vermogensbeheer.

H.I.G. Infrastructuur richt zich op het doen van meerwaarde- en core plus-investeringen in de infrastructuursector.

Sinds de oprichting in 1993 heeft H.I.G. wereldwijd in meer dan vierhonderd bedrijven geïnvesteerd en deze beheerd. De huidige portefeuille van de investeringsmaatschappij omvat meer dan honderd bedrijven met een gecombineerde omzet van meer dan 53 miljard dollar. Meer informatie vindt u op de website van H.I.G. op hig.com.

*Op basis van het totale door H.I.G. Capital en gelieerde ondernemingen opgehaald kapitaal.

Contactpersoon:

Rohin Jain

Uitvoerend directeur

[email protected]

H.I.G. Capital

10 Grosvenor Street

2nd Floor

Londen W1K 4QB

Verenigd Koninkrijk

P: +44 (0) 207 318 5700

hig.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2524016/5966861/HIG_Europe_Logo.jpg