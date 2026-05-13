H.I.G. Capital signe un accord définitif pour l'acquisition du groupe Vitaly par l'intermédiaire de sa société de portefeuille Avanta Salud

LONDRES, 13 mai 2026 /PRNewswire/ -- H.I.G. Capital (« H.I.G. »), une société d'investissement alternatif mondiale de premier plan avec 74 milliards de dollars de capital sous gestion, a le plaisir d'annoncer que sa société de portefeuille Avanta Salud Integral (« Avanta ») a conclu un accord définitif pour l'acquisition de Vitaly Group (« Vitaly »), l'un des principaux fournisseurs de services de santé et de sécurité au travail (« SST ») en Ibérie. Les cofondateurs et co-PDG de Vitaly, Jesús Nieto et Andrés López, réinvestiront aux côtés de H.I.G., du fondateur d'Avanta, Josep Pla, et de l'investisseur minoritaire actuel, MCH Private Equity, illustrant ainsi la forte confiance de tous les actionnaires dans la plateforme combinée.

L'acquisition permet d'associer deux entreprises très complémentaires. Avanta et Vitaly fournissent chacune des services de prévention technique, de médecine du travail, de formation et de santé facultative à une clientèle composée essentiellement de PME dans l'ensemble de l'Espagne. Le groupe combiné servira plus de 240 000 clients couvrant environ 4 millions de travailleurs protégés, opérant dans 505 centres avec environ 5 500 employés.

Au-delà de l'Espagne, le groupe combiné est bien placé pour accélérer son expansion internationale. Les capacités d'IA avancées de Vitaly, intégrées dans les flux de travail de back-office, la surveillance de la santé au travail et les services numériques électifs, seront un différenciateur supplémentaire et de facilitateur d'intégration dans la plateforme élargie.

Rohin Jain, directeur général de H.I.G. Middle Market Europe, a déclaré : « L'acquisition de Vitaly est une transaction historique pour Avanta et pour H.I.G. en Europe. Nous associons les deux entreprises de SST les plus dynamiques et les plus sophistiquées sur le plan opérationnel en Ibérie pour créer une plateforme d'envergure continentale. Le raisonnement stratégique est évident : des modèles de services complémentaires, des synergies importantes et l'équipe de direction combinée accumulant des décennies d'expérience en matière de croissance et d'intégration. Nous sommes en train de construire un leader du marché dans un secteur résilient et hautement réglementé, avec une croissance organique considérable et une piste d'expansion internationale. C'est exactement le type d'opportunité de création de valeur transformatrice que nous recherchons. »

Josep Pla, fondateur d'Avanta, a ajouté : « Lorsque j'ai fondé Avanta, notre ambition a toujours été de créer la première plateforme de santé sur le lieu de travail en Europe. L'association avec Vitaly est l'une des étapes les plus importantes pour atteindre cet objectif. Jesús et Andrés ont construit quelque chose d'exceptionnel avec Vitaly, une entreprise qui partage nos valeurs, notre engagement en faveur de la qualité et notre volonté d'atteindre l'excellence opérationnelle. Je suis fier que nous réinvestissions tous les trois massivement dans l'entreprise combinée, car nous croyons sincèrement que le meilleur est encore à venir. »

Jesús Nieto et Andrés López, cofondateurs et co-PDG de Vitaly, ont déclaré : « Nous avons passé 25 ans à faire de Vitaly l'un des noms les plus respectés dans le domaine de la santé au travail en Espagne, et nous avons été délibérés et patients dans le choix du bon partenaire pour le prochain chapitre. Dès que nous avons rencontré Josep et l'équipe de H.I.G., il était évident que cette combinaison était spéciale : deux entreprises fondées sur les mêmes principes, avec le même souci constant de la qualité et de la technologie .»

À propos d'Avanta Salud

Basée en Espagne, Avanta est l'un des principaux fournisseurs de services de santé et de sécurité au travail. L'activité principale d'Avanta est centrée sur les services de santé au travail obligatoires et légaux, y compris la surveillance de la santé, la prévention technique, l'ingénierie des risques, la formation et le conseil en matière de conformité. Ces services sont essentiels pour les employeurs de tous les secteurs, car ils leur permettent de respecter les obligations strictes en matière de santé et de sécurité sur le lieu de travail prévues par la législation espagnole et européenne. En plus de son offre principale, Avanta propose des services de santé aux employés facultatifs et axés sur le retour sur investissement, notamment un soutien en matière de santé mentale, une gestion de l'absentéisme, des services médicaux en entreprise et d'autres interventions en matière de soins préventifs. Ces offres sont de plus en plus adoptées par les employeurs qui cherchent à réduire la perte de productivité, à améliorer le bien-être des employés et à se différencier sur un marché du travail concurrentiel. Pour plus d'informations, rendez-vous sur avantagrupo.com.

À propos du groupe Vitaly

Basée à Badajoz, en Espagne, Vitaly est l'un des principaux fournisseurs de services de santé et de sécurité au travail en Ibérie. Vitaly a été créé en 2022 par la fusion de Grupo Preving et de Cualtis, et sert aujourd'hui environ 140 000 clients, couvrant 2,5 millions de travailleurs protégés grâce à un réseau national de 387 centres et 147 unités mobiles. Vitaly emploie environ 3 700 professionnels. Pour plus d'informations, consultez le site vitaly.es.

À propos de H.I.G. Capital

H.I.G. est l'une des principales sociétés d'investissement alternatif au niveau mondial, avec 74 milliards de dollars de capitaux sous gestion*. Basé à Miami, H.I.G. possède des bureaux à Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco et Stamford aux États-Unis, ainsi que des bureaux affiliés internationaux à Hambourg, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, Dubaï et Hong-Kong. H.I.G. est spécialisée dans la fourniture de capitaux d'emprunt et de capitaux propres à des entreprises de taille moyenne, en utilisant une approche flexible et axée sur la capacité opérationnelle et la création de valeur :

Les fonds d'actions de H.I.G. investissent dans des rachats par la direction, des recapitalisations et des cessions d'entreprises, qu'elles soient rentables ou sous-performantes, dans les secteurs de la fabrication et des services.

Les fonds de dette de H.I.G. investissent dans le financement de dette de premier rang, unitranche et de second rang pour des entreprises de toutes tailles, à la fois sur une base primaire (création directe) et sur les marchés secondaires. H.I.G. gère également une société de développement des affaires cotée en bourse, WhiteHorse Finance.

Les fonds immobiliers de H.I.G. investissent dans des biens à valeur ajoutée, qui peuvent bénéficier d'une amélioration des pratiques de gestion des actifs.

H.I.G. Infrastructure est axée sur les investissements à valeur ajoutée et les investissements « core plus » dans le secteur des infrastructures.

Depuis sa création en 1993, H.I.G. a investi et assuré la gestion de plus de 400 entreprises à travers le monde. Le portefeuille actuel de la société comprend plus de 100 entreprises dont le chiffre d'affaires cumulé dépasse les 53 milliards de dollars. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web de H.I.G. à l'adresse hig.com.

*Basé sur le capital total levé par H.I.G. Capital et ses filiales.

Contact :

Rohin Jain

Directeur général

[email protected]

H.I.G. Capital

10 Grosvenor Street

2nd Floor

London W1K 4QB

Royaume-Uni

Tél. : +44 (0) 207 318 5700

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