H.I.G. Realty accroît ses investissements dans le secteur des personnes âgées au Royaume-Uni

LONDRES, 30 octobre 2024 /PRNewswire/ -- H.I.G. Capital (« H.I.G. »), une société d'investissement alternatif mondiale de premier plan avec 65 milliards de dollars de capitaux sous gestion, a le plaisir d'annoncer que son entreprise de portefeuille Lovett Care, un fournisseur de premier plan de maisons de soins pour personnes âgées en Angleterre et au Pays de Galles, a achevé l'acquisition de New Care.

Fondé en 2009 et basé à Newcastle-under-Lyme, Lovett Care a développé un portefeuille de 16 maisons (1 091 lits de soins) et s'est engagé à devenir le meilleur fournisseur dans le secteur des soins aux personnes âgées, grâce à des investissements continus dans ses installations, ses systèmes et son personnel. New Care, basé dans le Cheshire, possède un portefeuille de 15 établissements (1 057 lits de soins) et s'est forgé une solide réputation en matière de prestation de soins de haute qualité dans des établissements modernes et construits à cet effet. Le groupe combiné possédera 31 établissements d'une capacité totale de 2 148 lits, ce qui en fera l'un des 20 premiers opérateurs de maisons de soins au Royaume-Uni et l'un des plus importants dans les Midlands.

Riccardo Dallolio, directeur général et responsable de H.I.G. Realty en Europe, a déclaré : « Nous sommes ravis de conclure cette transaction et de poursuivre notre projet de devenir l'un des principaux acteurs du secteur des soins aux personnes âgées au Royaume-Uni. Nous avons créé plusieurs plateformes immobilières performantes dans des secteurs présentant de fortes tendances séculaires, comme l'hôtellerie, la logistique et le stockage en libre service, en travaillant avec les meilleures équipes de gestion du secteur. »

Stelios Theodosiou, directeur général de H.I.G. Realty, a ajouté : « Cette transaction démontre notre capacité à trouver et à exécuter des transactions hors marché qui sont hautement synergiques avec les sociétés de notre portefeuille. Cette opération réunira deux groupes primés qui ont une solide expérience de la fourniture et de l'exploitation de maisons de soins de haute qualité de la nouvelle génération. Nous continuerons à rechercher des opportunités pour développer notre portefeuille Lovett Care, à la fois de manière organique et inorganique, en poursuivant notre objectif de faire de Lovett Care l'un des 10 premiers opérateurs de maisons de soins au Royaume-Uni. »

Le PDG de Lovett Care, Keith Crockett, a déclaré : « Nous sommes heureux d'accueillir les résidents et les nouveaux collègues de New Care au sein de la famille Lovett Care et nous nous réjouissons de travailler et de nous développer ensemble. Il s'agit d'une étape clé de notre stratégie à long terme, qui s'inscrit dans notre engagement à fournir des soins de la meilleure qualité possible sur des marchés attrayants. »

À propos de H.I.G. Capital

H.I.G. est l'une des principales sociétés mondiales d'investissement alternatif, avec 65 milliards de dollars de capitaux sous gestion.* Basée à Miami, et avec des bureaux à Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York et San Francisco aux États-Unis, ainsi que des bureaux internationaux affiliés à Hambourg, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris, Bogota, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubaï et Hong Kong, H. I.G. est spécialisée dans l'apport de capitaux d'emprunt et de capitaux propres à des entreprises de taille moyenne, en utilisant une approche flexible, axée sur l'exploitation et la valeur ajoutée :

Les fonds d'actions de H.I.G. investissent dans des rachats par la direction, des recapitalisations et des scissions d'entreprises rentables ou sous-performantes dans les secteurs de la fabrication et des services.

Les fonds de créances de H.I.G. investissent dans le financement de la dette senior, unitranche et junior d'entreprises de toutes tailles, à la fois sur une base primaire (émission directe) et sur les marchés secondaires. H.I.G. gère également une société de développement des affaires cotée en bourse, WhiteHorse Finance.

Les fonds immobiliers de H.I.G. investissent dans des biens à valeur ajoutée, qui peuvent bénéficier d'une amélioration des pratiques de gestion des actifs.

H.I.G. Infrastructure se concentre sur les investissements à valeur ajoutée et les investissements « core plus » dans le secteur de l'infrastructure.

Depuis sa création en 1993, H.I.G. a investi dans, et géré, plus de 400 entreprises dans le monde entier. Le portefeuille actuel du cabinet comprend plus de 100 entreprises dont le chiffre d'affaires cumulé dépasse les 53 milliards de dollars. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site web de H.I.G. à l'adresse suivante : hig.com.

*Basé sur le capital total levé par H.I.G. Capital et ses affiliés.

Contact presse :

Riccardo Dallolio

Directeur général

[email protected]

Stelios Theodosiou

Directeur général

[email protected]

H.I.G. Capital

10 Grosvenor Street

London W1K 4QB

United Kingdom

P +44 (0) 207 318 5700

hig.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2524016/HIG_Europe_Logo.jpg